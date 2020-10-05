Студентка загадочно пропала с катера в Севастополе. Ее знакомые уверены: не обошлось без мужчины

В конце сентября в Севастополе пропала 20-летняя девушка. В последний раз ее видели заходящей на катер с 40-летним мужчиной, предположительно московским бизнесменом Петром Ш. Во время морской прогулки якобы случился шторм, на берег мужчина вернулся один — вплавь. Судно нашли позже, девушки на нем не было.

Об исчезновении Лилии Бирулиной стало известно от ее сестры. Анна Крушинская рассказала о случившемся в социальных сетях. Бирулина пропала 29 сентября — с тех пор на связь с семьей не выходила. По словам сестры, Лиля вышла в море из бухты Круглая со взрослым мужчиной 30-40 лет. Предположительно, им был московский бизнесмен Петр Ш.

Петр Ш. — 43-летний учредитель и гендиректор сети частных домов престарелых «Забота». Что он делал в Севастополе, неизвестно.

Таинственный спутник

По некоторым данным, мужчина, с которым была Лиля в день своего исчезновения, уже дал показания. Сначала он якобы говорил о том, что во время их морской прогулки случился шторм, но позднее отказался от своих слов. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

В Следственном комитете заявили «360», что после исчезновения девушки начали проверку и возбудили уголовное дело по статье об убийстве. На месте происшествия работают водолазы, но пока никакой информации нет.

«Исходя из сведений, полученных от мужчины, студентка пропала во время купания», — пояснили в ведомстве.

В поисках Лили Бирулиной участвуют следователи, сотрудники транспортной полиции, МЧС. Семья также обращалась к волонтерам «Лиза Алерт», но ни на сайте, ни в социальных сетях отряда объявлений о пропаже и поисках девушки нет, хотя с момента ее исчезновения прошла почти неделя.

О знакомстве Лили с Петром Ш. или другими взрослыми мужчинами в Севастополе семья не знала. При этом, как рассказал «360» представитель близких по имени Евгений, им звонил мужчина, предположительно, тот самый Петр, чтобы договориться о встрече.

Разговор был короткий: давайте встретимся, дата, время. В Севастополе предлагали встретиться, но я не могу утверждать, что звонил именно он — по телефону мы не видим, кто это, что это, поэтому однозначно сказать нельзя Евгений представитель семьи пропавшей Лилии Бирулиной.

Евгений добавил, что сейчас информации у матери Лили все еще почти нет: «вышла на катере в море с мужчиной, он вернулся, она нет». Сестра пропавшей девушки просит всех, кто был в бухте в тот день, вспомнить, видели ли они Лилю с этим мужчиной или кого-то еще, заходящего с ними на катер, слышали ли какие-то ссоры или разговоры этой пары.

«Возможно, с ними был кто-то еще, дальнейшей информации о ее местоположении нет», — написала сестра Лили в социальный сетях.

Мать пропавшей девушки подтвердила, что сейчас следствие работает с мужчиной, который был на катере с Лилей.

«Спасатели тоже привлечены к поискам, но толку пока нет, и надежда тает с каждым днем. Мы ищем свидетелей — видели ли их выход в море, где они стояли, где купались, слышали ли ссору и крики, не подходил ли к ним другой катер, не было ли других лиц, не пересаживали ли Лилечку на другое судно», — сказала она.

Возможный сценарий

В день исчезновения Лили Бирулиной на море якобы случился шторм. Мужчина вернулся на берег вплавь один, катер прибило на следующий день, Лили на нем не было.

«Лилия со своим новым другом вышла в открытое море. Они пошли купаться, по его словам, она неожиданно начала тонуть. Он говорит, что пытался доплыть до нее, но начал тонуть сам. Яхту, на которой они плыли, отнесло в сторону. Друг поплыл к берегу, он говорит, что она утонула на его глазах», — рассказала мама Лили.

Однако версия со штормом у многих вызывает вопросы. Одна из жительниц Севастополя написала в Instagram о том, что была в бухте в тот день.

«Мы с детьми гуляли 29 сентября на Омеге (пляж в бухте Круглая, откуда отплыл катер, — прим.ред.), уехали после обеда, море спокойнейшее было. Ночью только погода портиться начала. Очень все странно», — написала она.

По словам семьи, Лиля приехала в Севастополь из Челябинска учиться, поступила в СевГУ, подрабатывала репетитором. Бывшая одноклассница девушки Лиза рассказала «360» о том, что Лиля уехала в Севастополь весной, там у нее и появился молодой человек.

Я знаю, что она в Крым улетела весной, там встретила какого-то парня или мужчину — он это или нет, я не знаю. Она здесь бросила университет, заново поступила там. Уезжала она к какому-то мужчине Лиза бывшая одноклассница пропавшей Лилии Бирулиной.

Лиза также рассказала «360» о том, что изначально все были уверены, что девушка просто поехала кататься на катере и утонула. Никакую «криминальную историю», по словам подруги, никто сначала не подозревал. Потом в Сети стали появляться версии.

«Вроде как этот Петр дал показания, что они катались с ней, она прыгнула и не выплыла. Он ее поискал, не нашел и все. Потом он вроде как отказался от своих показаний, нанял адвоката. Должен был быть полиграф, насколько я знаю, он его не прошел, в плане — не стали брать показания», — рассказала она.

Один из новых однокурсников Лили рассказал «360» о том, что у нее был аккаунт в приложении для знакомств Badоо. Однако подруги девушки уверены, что ее спутник не был случайным знакомым — с незнакомцем она бы точно не пошла в море.

«Это был ее знакомый. Я предполагаю, что встречались они месяца полтора, потому что она мало про него рассказывала, они только начинали общаться. Я ничего о нем толком не знаю», — рассказала «360» подруга Лили Ксения.

Она добавила, что, по ее данным, мужчина долго и категорично отказывался от встречи с семьей Лили, но пошел на контакт, когда его имя стало появляться в прессе.