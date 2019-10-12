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Барни Рул, 20-летний парень из города Рос-он-Уай, завершил обучение в Университете Эдинбурга. По этому поводу он напился, а когда утром почувствовал похмелье, решил пройтись пешком.

Более-менее адекватное восприятие реальности стало возвращаться, когда Барни прошагал почти 20 километров. Парень осознал, что слишком далеко от дома, чтобы возвращаться.

Он решил продолжить путешествие и через Честер дошел до Пула, где сел на паром. Так он оказался во Франции. Из портового городка Шербур-Октевиль молодой человек начал свое путешествие по Франции. Он уже осмотрел достопримечательности Сента, Ренна, Бордо, Анже и некоторых других городов.

В эти дни Барни Рул находится на юго-западе Испании. Он в 800 милях (чуть больше 1200 километров) от дома. Конечной точкой маршрута парень избрал испанский город Сан-Себастьян.

«Я всегда хотел попасть в Испанию, но не сделал этого до тех пор, пока не напился с друзьями. Я не был уверен, что не нарушаю закон. Я просто понимал, что мне нужно проветрить голову», — рассказал англичанин.

Барни самостоятельно оплачивает все свои расходы. Ночи он проводит в палатке, а днем проходит в среднем 20 миль (32 километра).