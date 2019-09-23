Жизнь ценой в 2000 рублей. Студент из Саратова зарезал подругу детства ради долга

Очки, потерянный взгляд и безобидный внешний вид вчерашнего школьника. Никто из знакомых 18-летнего саратовца не мог предположить, что он способен убить человека. Однако парень зарезал подругу детства из-за пары тысяч рублей, которые она то ли украла из его дома, то ли одолжила, но не хотела отдавать. Что известно о мстительном саратовце и его жертве — в материале «360».

31 июля 2019 года. 18-летняя Екатерина получила от старого друга Евгения Вербицкого (такое имя сообщил сайт РЕН ТВ) 2,3 тысячи рублей. Друзья пары сказали, что парень сам потратил деньги, но не помнил этого из-за алкогольного опьянения. Сам Вербиций считает, что подруга одолжила у него эти деньги, но не хотела отдавать.

Спустя полторы недели после «сделки» у ребят был разговор о возвращении долга, но девушка неохотно беседовала на эту тему. Парень начал ей угрожать, писал гадости на стенах подъезда, но это не дало плодов и он перешел к действиям, о которых молодой человек совершенно спокойно рассказал правоохранителям.

«Сегодня я пришел сюда в начале девятого и стал ее ждать. Взял нож, купил его, и когда она пришла через два часа примерно, зашла в подъезд, она там с каким-то пареньком тусовалась на улице. Я подождал, когда она зайдет, я на нее накинулся, она стала орать. Я стал наносить ножевые ранения — в шею, в корпус, везде. У меня не было цели насладиться этим, я просто бил, пока не отключится. У меня была цель — убить», — рассказал молодой человек.

После этого он вышел из подъезда, но его не покидала мысль, что подруга могла остаться в живых. Парень вернулся и нанес еще серию ножевых, забрав телефон и ключи жертвы.

Тело девушки нашли 20 сентября на лестничной площадке, залитой кровью. Парень нанес подруге около 50 ножевых ранений. Его поймали вечером того же дня случайно — сотрудники патрульно-постовой службы заметили следы крови на одежде парня. Тогда он в подробностях рассказал о том, что совершил.

Герой этой криминальной новости — студент второго курса Саратовской государственной юридической академии. Он жил с мамой в том же доме, что и его жертва, но в соседнем подъезде. Ребята дружили с детства, часто проводили время в одной компании.

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Молодой человек учится (а точнее учился) в СГЮА на «правоохранительную деятельность», а когда-то давно «бутылку пива из магазина украл», как он сам сказал. Одногруппник Вербицкого считал его спокойным. При этом на всех совместных фотографиях он выглядел отстраненным.

Имеет место и предположение одноклассницы Вербицкого Нины насчет радикальных взглядов парня. Она вспомнила последний пост молодого человека, в котором он возмущался, что посадили «какого-то нациста». В то же время, по воспоминаниям Нины, Вербицкий был спокойный и мало с кем общался — у него было пять-шесть друзей. Учился он на четверки, не прогуливал.

Нина рассказала, что убитая Екатерина — девочка из параллельного класса. В глазах молодого человека Катя была воровкой, считает девушка.

Никто из друзей Екатерины на сказал ничего плохого о ней. Они считали ее отзывчивой, скромной и спокойной. Она никогда не шла на конфликт и была душой компании. У Екатерины есть неродная сестра. За несколько дней до убийства родственники встретились, но сестра не заметила странностей в поведении Кати.

Источник фото: Instagram

Вербицкого арестовали на два месяца и завели уголовное дело по статье «Убийство». Если его признают виновным, то он может отправиться за решетку на срок до 15 лет. А все из-за каких-то двух тысяч рублей и жизненного урока, который зашел слишком далеко.