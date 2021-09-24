Стерильность породит комплексы. Психологи нашли альтернативу запрету на сцены жестокости на ТВ

В России предложили запретить показывать по федеральным каналам сцены жестокости и насилия — в том числе в фильмах, реалити-шоу и других художественных форматах. Так хотят защитить молодежь от опасного контента. Однако психологи уверены, что запреты не помогут, особенно в век интернета. Вместо этого нужно больше работать с психологическим климатом в обществе и вовлекать подрастающее поколение в общественно полезные занятия, которые будут им интересны.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ограничить показ сцен жестокости и насилия на федеральном телевидении, чтобы защитить молодежь от опасной информации. Эту идею поддержал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Чиновники подчеркнули, что связь такого контента с агрессией научно доказана.

Жестокий контент

Психологи согласны с тем, что обилие подобных негативных образов влияет на состояние людей в целом — не только подростков. Но психолог Татьяна Потемкина все же назвала идею избыточной, ведь в России уже существует маркировка видеоконтента по возрасту.

«Конечно, если без передыха смотреть криминальную хронику и ужастики, картина мира деформируется — что на входе, то и на выходе. Но это бывает редко», — подчеркнула она.

К тому же все мы живем в обществе, которое пропагандирует другие ценности и не воспевает насилие и жестокость. Тем не менее, как отметила Потемкина, российское общество все еще достаточно толерантно к жестокости — об этом говорит так называемый закон о домашнем насилии.

«У нас социальное взаимодействие несколько грубовато, это в нашей культуре, которая идет прямиком из Советского Союза, где весь мир делился на врагов и не врагов», — добавила психолог.

Вместо того, чтобы запрещать показывать жестокость, уверена Потемкина, стоит говорить о том, как защитить от провокативной информации, которая подстрекает к насилию и нарушениям закона.

Провокация — это особый механизм, когда человека подначивают, расписывают ему прелестные стороны насилия. Это совсем другое. А если вы посмотрите «Старикам тут не место», ничего, кроме отвращения к насилию, у вас не появится Татьяна Потемкина.

Психолог Александр Кичаев добавил, что в эпоху интернета инициатива, касающаяся федеральных телеканалов, просто не будет эффективной. Ведь все то, что не будут показывать по телевизору, подростки смогут посмотреть в интернете.

Опасность стерильного пространства

Но даже если представить ситуацию, в которой сцены насилия и жестокости удалось искоренить не только на федеральных каналах, но и во всех остальных источниках информации, ничего хорошего не выйдет, уверена Потемкина. Как минимум, потому что с агрессией и ее проявлениями каждый человек встречается в собственной жизни.

«Подросток только будет чувствовать себя неловко, потому что у него бывают агрессивные мысли и порывы, и это часть нормы. Задача подросткового возраста — соотнести свои агрессивные импульсы, признать их наличие, но в то же время признать и правила, которые существуют в обществе», — объяснила психолог.

Чем более реалистичную картину будут видеть наши дети, естественно, в соответствии со своим возрастом, тем более адаптивными они будут Татьяна Потемкина.

В период полового созревания, когда у подростка скачет гормональный фон и достигает своего апогея так называемый юношеский максимализм, ему необходимо применить себя где-то, выплеснуть энергию и эмоции, добавил Александр Кичаев.

«Раньше были великие стройки, тимуровское движение, еще что-то — человек жил ради какой-то великой идеи. И раз сейчас таких идей нет, общество не может подростку предъявить яркий и общественно полезный образец, достойный подражания, то это ищут в некоем экшне, где есть быстрый результат и острые ощущения», — объяснил психолог.

Дать альтернативу

Чтобы отвлечь подростков от кажущейся деструктивной информации, по мнению психологов, нужно создавать программы, которые бы вовлекали молодежь в интересные и полезные занятия. Самый простой вариант — спорт, который тоже помогает выплеснуть эмоции и получить адреналин.

При этом одним из главных факторов в таких программах должна быть искренняя заинтересованность со стороны всех участников — как подростков, так и тех, кто будет с ними работать.

Нужно не защищать, а создавать альтернативу. Закон любой психотерапии в том, чтобы не давать запреты, потому что у человека бессознательно на табу будет протест. Должна быть альтернативная установка не с запретом, а с каким-то другим способом выхода эмоций Александр Кичаев.

Не менее важно, по словам Татьяны Потемкиной, обеспечить адекватное психологическое сопровождение и образование — как школьников и студентов, так и взрослого населения. Человек должен быть способен распознать критические состояния тех, кто находится рядом, чтобы успеть вовремя помочь или попросить о помощи.

«Он же выставил свой манифест — по сути это был крик о помощи, что его остановят. Но его никто не остановил. Там же были несколько человек, которые видели его с ружьем, во всем черном — никому не пришло в голову даже позвонить в полицию», — заключила Потемкина.