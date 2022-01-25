Сцена для артистов, шантажистов и мошенников. Крымский мост едва снова не стал местом самоубийства

В Москве мужчина решил расстаться с жизнью при помощи Крымского моста. Оказалось, он уже пытался сделать это три года назад, виной оба раза была невыплаченная зарплата. Самоубийцу удалось уговорить спуститься и теперь в его деле разбирается полиция.

Мужчину сняли с Крымского моста

В Москве 25 января на Крымский мост забрался неизвестный мужчина. Он просидел на верхушке более часа, беседовал с двумя командами переговорщиков, но психологи не смогли убедить его спуститься. В конце концов мужчина поддался на уговоры женщины-полицейского, которая уже беседовала с ним до этого, и перешел в люльку подъемника.

Из-за происшествия движение на мосту было частично перекрыто. Внизу несостоявшегося самоубийцу встречали полицейские, они задержали его и направили на обследование к медикам. Оказалось, что причиной отчаянного поступка стала задержка зарплаты: якобы начальница перестала выплачивать ему деньги и мужчине не на что было кормить четверых детей.

Подобное уже случалось в 2019 году: три года назад многодетный отец также залез на Крымский мост, но тогда ему удалось дозвониться до начальницы и решить вопрос с оплатой труда. В этот раз телефон женщины был недоступен и мужчина был настроен решительно, но благодаря сотруднице полиции все обошлось.

У спасателей нет жестких стандартов

Спасатель, альпинист Александр Гофштейн подтвердил «360», что московский Крымский мост уже давно стал традиционным местом для самоубийств или для шантажа. Многих привлекает его доступность даже для человека, который боится высоты.

Спасатели, которые снимают забравшихся на высоту, сохраняют сразу две жизни — чужую и свою собственную, ведь они серьезно рискуют: на Крымском мосту нет точек самостраховки и нужно полагаться на свою выучку и подручные спецсредства.

Источник фото: wikimedia.org

«Есть определенный порядок действий для таких ситуациях, который разработан психологами Центра психологической помощи МЧС России. Но бывает, самые продуманные аргументы не действуют. Причины для самоубийства бывают разными: может быть приступ истерии, жизненные неудачи, шантаж или блеф, в надежде выудить какие-то преференции. Поэтому жесткого стандарта у спасателей все же нет», — рассказал Александр Гофштейн.

Однако бывает и так, что человек не просто хочет покончить с собой, но и угрожает жизни своего спасителя. Спасатель рассказал, как столкнулся с таким в собственной практике: человек не просто грозил самоубийством, он был готов стрелять из ружья в тех, кто придет его отговаривать.

«Тогда все закончилось хорошо и его удалось нейтрализовать, хоть и пришлось действовать грубо. Так что иногда просто некогда разбираться, что именно толкнуло человека к попытке суицида. Главное — его предотвратить. Все зависит от квалификации спасателя, его навыков и сноровки», — подытожил Александр Гофштейн.

Крымский мост — место для спекуляций

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в разговоре с «360» отметил, что нынешнее происшествие на Крымском мосту больше походит на коммерческую операцию, которую успешно провернул неизвестный мужчина. В общем же подобная форма суицида носит демонстративный характер.

«В разных странах, например в Британии, в США есть такие мосты, которые так и называются „мосты самоубийц“. Крымский мост одно время в 90-е годы тоже носил такое неофициальное название», — сказал Александр Федорович.

Он напомнил, что одно время мост служил сценой для мошенника: тот делал вид, что забирался на мост для суицида, а добрые прохожие отговаривали его, кормили, давали денег и так далее. Когда обман раскрылся, представления прекратились.

Желание красиво уйти из жизни

Историк и москвовед Павел Гнилорыбов рассказал «360», что многие хотят обставить свой уход из жизни максимально медийно, сделать его символом, метафорой. Слава Крымского моста как моста самоубийц берет начало еще со второй половины 40-х годов прошлого века.

«Это не афишируется, но после Великой Отечественной войны у людей было очень много бытовых проблем, было очень много нервных болезней и болезней на почве алкоголизма. И поэтому уже тогда достаточно регулярно у Крымского моста начинали вылавливать тела людей», — рассказал Павел Гнилорыбов.

Он напомнил, что Крымский мост был построен в 1938 году. Он стал ярчайшим символом эпохи: его изображение печатали на открытках, снимали в агитационных фильмах, диафильмах. Создавался образ «Крымский мост равняется Москве». Он стал аналогом моста Золотые ворота, который годом ранее был построен в Сан-Франциско — его тоже любят самоубийцы.

Источник фото: wikimedia.org

«То есть это тот случай, когда эстетика тянет за собой желание красиво уйти из жизни. В бывших союзных республиках той же популярностью пользуются крупные недостроенные или высокие сооружения. Например, в Кишиневе есть знаменитые дома-кукурузины, которые тоже известны тем, что привлекает самоубийц», — сказал Павел Гнилорыбов.

Убрать плохое реноме позитивом

При этом историк отметил, что власти, как правило, не стараются переломить негативную репутацию таких мест интервенциями в сфере культуры. Обычно все сводится к безопасности: «закрыть и не пущать», либо сделать какую-то смотровую площадку, но только в охраняемой и просматриваемой части строения.

«Никому не хочется разрушать красивую легенду из туристических буклетов. Когда, допустим, проходят в США экскурсии, то я редко слышал упоминания, что тот или иной городской объект это „мост самоубийц“ или „небоскреб самоубийц“. Это считается городскими легендами. Так в культуре с этим стараются бороться», — сказал Павел Гнилорыбов.

Источник фото: adindex.ru

На мосту Мапхо в Южной Корее, который также облюбовали прыгуны, подошли к вопросу иначе. На мосту изменили ограждения, расклеили фотографии с улыбающимися детьми и стариками, развесили позитивные надписи и утешения. Неожиданно это сработало: согласно отчетам властей, количество самоубийств снизилось на 77%, рассказал сайт Adindex.ru.