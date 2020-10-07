Строить, двигаться вперед и помогать. Какие проекты реализовали в Подмосковье благодаря поддержке президента

Московская область становится лучше с каждым годом. По ней можно быстро передвигаться — построены мосты, дорожные развязки и уже год работает наземное метро МЦД. Иностранные бизнес открывает здесь заводы, запускает производство и дает рабочие места. А роддомы и перинатальные центры по уровню услуг сопоставимы с европейскими. Многие проекты настолько масштабны, что выполнить их только региональными силами очень сложно. Но на помощь приходят президент и федеральные власти.

Строительство и благоустройство

Перинатальные центры и роддом

Десять лет назад жительницы Подмосковья часто уезжали рожать в Москву, особенно если беременность проходила с осложнениями. Теперь в Московской области работают четыре современных перинатальных центра — в Наро-Фоминске, Коломне, Щелкове и Сергиевом Посаде. Кроме того, новый роддом открылся в Раменском.

В 2013 году губернаторская программа по повышению привлекательности региона для беременных получила поддержку президента Владимира Путина — на нее выделили деньги из бюджета. Теперь в Московской области, по словам Андрея Воробьева, самое большое число современных научных перинатальных центров.

Благодаря самому современному оборудованию и высококвалифицированному персоналу детская смертность при родах в Подмосковье ниже, чем по всей стране. В областных перинатальных центрах есть все условия для того, чтобы не потерять даже самых «сложных» детей, родившихся сильно раньше срока.

Академия хоккея

В 2016 году двукратный олимпийский чемпион Владимир Петров обратился к Владимиру Путину с просьбой построить в Красногорске ледовый дворец, чтобы ребята могли круглый год заниматься любимым видом спорта. На госсовете в Казани хоккеист рассказал, что уже подготовил проект комплекса. Тогда же президент поручил губернатору построить ледовый дворец.

Спортивный комплекс открыли 30 июня 2019 года. На церемонию — и первую игру — приехали не только региональные власти, но и выдающиеся спортсмены Борис Михайлов и Александр Овечкин, чемпион мира и Олимпийских игр, легендарный нападающий Александр Якушев, лучший голкипер в истории мирового хоккея Владислав Третьяк и многие другие.

Завод Mercedes-Benz

В апреле 2019 года в подмосковном Солнечногорске открылся завод Mercedes-Benz — среди десятка российских регионов немецкий производитель выбрал именно Московскую область. Строительство завода началось в июне 2017-го — Владимир Путин поддержал инициативу подмосковных властей обеспечить максимально комфортные условия для нового инвестора.

Масштабное производство — больше 100 тысяч квадратных метров — включает в себя не только сами заводские помещения, но и административный корпус, логистический центр, испытательный трек, стоянку для готовых к отправке автомобилей и многое другое.

Завод обеспечил занятость более тысячи жителей Подмосковья. При этом работу на производстве немецких автомобилей бизнес-класса получают не только опытные специалисты, но и молодежь — выпускники солнечногорских технических колледжей тоже могут попасть на престижное предприятие.

Завод предусматривает производство полного цикла со всеми этапами — от изготовления кузовов и их окраски до сборки готовых деталей. Строительство и работу предприятия под собственный контроль взял президент.

Сегодня автомобили российской сборки по качеству не уступают своим импортным конкурентам. На старте работ более 200 российских сотрудников обучались в Германии, США, Индии, Таиланде на других заводах концерна, чтобы позднее передать опыт другим российским сотрудникам завода.

Транспорт

МЦД

За последние 10 лет изменилась и транспортная инфраструктура. Несмотря на пандемию, по плану идет строительство и ввод новых станций МЦД в эксплуатацию в 2020 году — уже открыты «Новодачная» и «Нахабино» .

Кроме того, до конца года на линиях МЦД планируют обновить все поезда. Сегодня новые и ультрасовременные «Иволги» ходят по первым двум подмосковным диаметрам вперемешку с другими составами.

В течение трех месяцев откроются станции «Долгопрудная» и «Баковка» (МЦД-1), «Подольск» (МЦД-2), «Ховрино-2» (МЦД-3), «Санино», «Крекшино» и «Аминьевская» (МЦД-4).

Первые маршруты МЦД, соединяющие отрезки Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск, открылись в ноябре 2019 года. В 2020-м появились первые станции МЦД-3 и МЦД-4 (Зеленоград — Раменское и Железнодорожный — Апрелевка). Сегодня на 50% готова соединительная ветка Киевского и Смоленского направлений МЦД-4, часть которой проходит через «Москва-Сити».

За первые девять месяцев работы МЦД воспользовались более 90 миллионов пассажиров, ежедневно диаметры помогают почти 20 тысячам жителей Подмосковья добраться до места назначения.

Президент Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время поездки на «Иволге» от Белорусского вокзала по маршруту Одинцово — Лобня МЦД 21 ноября 2019 года. В этот день открылось движение по первым маршрутам МЦД

Репинская развязка в Химках

Жители Химок с нетерпением ждут открытия путепровода на пересечении автодороги М-10 «Россия» и улицы Репина — она свяжет старую и новую части города. Владимир Путин поручил открыть этот участок до 2021 года, и сейчас почти все готово к сдаче. Несмотря на пандемию, подрядчик планирует сдать объект и запустить путепровод уже в декабре 2020 года.

Развязка на пересечении М-10 и улицы Репина будет 800 метров в длину вместе с путепроводом. Автомобилисты смогут пользоваться пятью основными полосами движения и двумя боковыми проездами.

Новый участок дороги должен существенно разгрузить другие развязки — на Юбилейном проспекте и на шоссе. Причем строительство этой развязки не останавливало движение окружающих трасс — например, даже Ленинградский проспект, над которым прокладывали путепровод, не перекрывали.

Дубненский мост

На протяжении 50 лет подмосковный наукоград Дубна был разорван на две части Волгой. В 2018 году через реку протянулся современный мост, который снова соединил город. Раньше, чтобы добраться из одной части Дубны в другую, нужно было ехать за 50 километров к мосту в городе Кимры.

В 2015 году губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил президента помочь со строительством. Путин выделил бюджетные деньги, и в 2016-м строительство началось. Причем мост оказался полезным и удобным не только для горожан, но и для экономики региона — инвесторы стали активнее приходить в Дубну, появилось большое количество новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Дубненский мост стал уникальным сооружением: расстояние между бетонными опорами составляет 168 метров, поэтому мост не мешает судоходству. Четырехполосная двухкилометровая дорога стала соединительным звеном между огромным количеством фармацевтических и других предприятий особой экономической зоны в Дубненском городском округе.

Экология

Мусорный полигон «Кучино» в Балашихе был одним из самых больших подобных объектов в России. В 2017 году жители соседних домов пожаловались на свалку президенту во время прямой линии.

На сотрудников полигона завели уголовные дела за нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, а саму свалку поручили рекультивировать в кратчайшие сроки. Причиной неприятного запаха был не просто мусор, а так называемый свалочный газ — смесь метана, соединений серы и углерода.

В том же 2017 году начали рекультивацию: свалку закрыли, стали разравнивать горы мусора, чтобы засыпать их землей и песком, а затем закрыть специальной геомембраной, которая не позволит свалочному газу бесконтрольно заражать атмосферу вокруг.

К концу 2020 года «Кучино» стало значительно более безопасным с экологической точки зрения объектом — неприятный запах ушел, горы мусора сравняли с землей, на территории свалки установили крупнейшие в России сооружения для сбора и очистки фильтрата и свалочного газа, высадили газон и деревья.

Закрытие «Кучино» стало началом борьбы со свалками не только в Московской области, но и по всей России, и подтолкнуло мусорную реформу в нашей стране.