Стрит-арт из Одинцова назвали одним из лучших в августе. Это картины размером с дом

Благодаря фестивалю Urban Morphogenesis в Подмосковье появился крупнейший в мире музей граффити под открытым небом. На мероприятие приехали более 80 художников из 26 стран мира и расписали 52 фасада многоэтажных домов, технических сооружений и школ в микрорайоне Новая Трехгорка. Площадь разрисованной поверхности составила более 38 тысяч квадратных метров.

На разговорном языке такие работы называют «граффити», но это не совсем корректно. В контексте фестиваля чаще звучит слово «мурал» — это огромное произведение искусства, нанесенное на поверхность стены.

Источник фото: телеканал «360»

И хоть особое внимание получил 65-метровый портрет Юрия Гагарина от художника Jorit, но в топ сайта Street Art Today попали совсем другие работы. Каждый месяц этот ресурс выбирает семь невероятных муралов. В августе в список попали работы двух художников, которые они сотворили в Одинцове.

Псевдоним одного из графферов — Весод. Художник создает свои работы с 1990 года, вдохновляясь итальянским футуризмом и эпохой Возрождения. Его стиль — что-то между абстракционизмом и фигуративизмом, а работы примечательны тем, что создают ощущение движения.

На фестивале Urban Morphogenesis Весод создал такую работу. Ее высота 57 метров, а ширина 14.

Второго художника, попавшего в список, зовут Алекс Сенна. Он родом из Бразилии. Рисует черно-белые произведения, отражающие человеческие чувства. Более того, Сенна также создает скульптуры.

Эту работу он сотворил в Одинцове:

Техническая сложность

Художник Миша Most в беседе с «360» отметил, что не следует воспринимать мнение сайта, составившего топ, буквально. Работы, вошедшие в список, действительно сложны своим масштабом, но он не считает их лучшими августовскими муралами в мире. Говоря о работе Весода, художник отметил, что его мурал действительно заслуживает внимания — он живописный, сложный и выполнен на огромном здании.

Возможно, размер действительно имеет значение в данном случае, потому что это довольно высокие брандмауэры. Нечасто такие высокие делают. Сложность определенная, [работа] сложная технически в живописном плане Миша Most.

Второй рисунок не приглянулся специалисту. Он счел странным тот факт, что мурал Сенны вошел в топ, но предположил, что это произошло из-за масштаба.

Миша Most не рисовал на фестивале в Одинцове, однако вот одна из его работ, которую он создал в Нью-Йорке.

Поинтереснее работы были

Художник «Уличной волны» Алексей Медной в разговоре с «360» обратил внимание на работу Весода, так как ему ближе стиль этого автора. По его мнению, ее действительно можно включить в топ, а вот Сенну… Медной отметил, что сам рисовал на фестивале Urban Morphogenesis и считает, что там были куда более интересные работы.

Лично мне его (Весода — прим. ред.) стиль близок. Мне интересно самому такое направление. Подача, стилистика такая. Мне кажется, хорошо вписывается в пространство тоже за счет плоскостей, ритмических элементов Алексей Медной.

Особенность мурала Весода также в том, что цветовая гамма картины «не выбивается на улицу» и не сильно бросается в глаза.

Сам Медной рисовал на четырехэтажном здании. В Instagram он выложил снимок рабочего процесса.