Стримы под угрозой. Заблокируют ли Twitch из-за Rambler в России

Компания Rambler потребовала взыскать 180 миллиардов рублей с Twitch и заблокировать стриминговый сервис из-за нарушения прав на показ матчей Английской премьер-лиги в России. 16 декабря Мосгорсуд запретил транслировать игры АПЛ на платформе. «360» разбирался, могут ли заблокировать Twitch и не грозит ли та же участь YouTube.

В иске «Рамблер Интернет Холдинг» к американской Twitch Interactive содержатся требования о блокировке ресурса из-за нарушения прав на трансляцию матчей АПЛ в России. Также истец требует «пресечь распространение пиратских трансляций» и взыскать со стримингового сервиса 180,345 миллиарда рублей компенсации.

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Как рассказала «Коммерсанту» представитель Twitch в суде Юлианна Табастаева, они считают требования несправедливыми. Ресурс не размещает контент на платформе, а обеспечивает доступ пользователей к ней и не может менять или отслеживать нарушения в их стримах. При этом даже не получив от Rambler официальных уведомлений сервис принял меры для устранения нарушений.

Опрошенные изданием эксперты в области интеллектуальных прав подчеркнули, что исковая сумма может стать рекордной для этой сферы. Чтобы выиграть дело, Rambler придется доказывать каждое из 36 тысяч нарушений. Но даже если суд примет сторону отечественной компании, не факт, что компенсация будет выплачена, так как ответчик — американский ресурс.

В понедельник стало известно, что Мосгорсуд временно заблокировал прямые трансляции матчей АПЛ сезонов 2019–2022 годов на Twitch. А гендиректор Rambler Group Рафаэль Абрамян уточнил, что речь идет о блокировке пиратских эфиров, а не «о блокировке всего ресурса на территории России».

Как банят трансляции в Twitch

В 2017 году из-за нарушения антипиратского законодательства в России заблокировали крупный видеохостинг Dailymotion. Если Twitch постигнет такая же судьба, считает основатель «Канобу» и Rawg Гаджи Махтиев, это будет ударом по геймерской индустрии. Сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша не исключил, что после блокировки сервиса следующим может стать YouTube.

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Twitch — крупнейший в России и мире стриминговый сервис, принадлежащий Amazon. Российская месячная аудитория — около 4,8 миллиона человек, это около 6-7% от всех пользователей ресурса. К слову, ранее по жалобе Rambler возбудили уголовное дело о нарушении авторских и смежных прав в отношении компании и ее экс-сотрудника Игоря Сысоева Nginx.

Главный стример России Денис Welovegames подтвердил «360», что Twitch действительно лишь предоставляет доступ к площадке. А правообладатели вправе самостоятельно банить трансляции, нарушающие права третьих лиц.

«Warner Bros., к примеру, так и поступают. То есть если вы вдруг решили посмотреть „Гарри Поттера“, то банить ваш канал будет Warner Bros. напрямую через специальную систему, а не требовать запретить доступ к сервису и пытаться взыскать с него сумму. Это пример цивилизованного подхода», — сказал стример.

По умолчанию — блокировка

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов сообщил «360», что Мосгорсуд всегда по умолчанию настроен на блокировку. Но она будет касаться не всего сервиса, а конкретных стримов конкретных пользователей.

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«В аналогичном споре по иску певицы Ворониной против аудиостриминговых платформ Мосгорсуд вынес блокировку, но потом разобравшись в иске отказал. Эти дела вел я, так что подробности знаю», — пояснил Семенов.

Эксперт не исключил, что Rambler может доказать все 36 тысяч нарушений. Но с 2014 года сумма компенсации в России считается не по количеству случаев нарушения авторских прав, а по количеству нарушенных объектов права — то есть самостоятельных серий или трансляций. Аналогичные блокировки конкретных ссылок могут затронуть YouTube и любые другие стрим-сервисы, в отношении которых истцы предоставят минимальные доказательства.

Рr-пшик

В беседе с «360» экс-главред «Игромании» Родион Ильин выразил уверенность, что дело затянется очень надолго и, вероятнее всего, к консенсусу стороны не придут. Судебное разбирательство сделано ради некоего пиара и «будет всего лишь пшиком».

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«Twitch — слишком огромный гигант, даже Rambler его невозможно подавить. Медиахолдинг работает во многих странах мира, задушить его нереально. Максимум, будут какие-то препоны в работе сервиса в формате Telegram», — добавил он.

Эксперт считает, что при желании можно доказать все 36 тысяч нарушений. Однако на практике он себе этого не представляет. Так же он считает, что даже при блокировке Twitch аналогичная судьба не постигнет YouTube хотя ему сложно сейчас прогнозировать, кто и кого «решит пожрать и заблокировать на местном рынке».