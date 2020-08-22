Стримеры слетали из Лос-Анджелеса в Дубай за 16 часов во время пандемии. Они даже не покупали билет

Стримеры потратили 16 часов жизни на полет из Лос-Анджелеса в Дубай. И нет, они не взяли реальные билеты, а просто играли в Flight Simulator. Это творение Microsoft, которое позволяет, не получая лицензии, почувствовать себя настоящим пилотом.

Стримеры Bruce Green и Boon провели 16-часовой марафон в симуляторе Microsoft Flight Simulator. Задача этого длинного ролика — путешествие из Лос-Анджелеса в Дубай, которое они в прямом эфире вели на Twitch. Чтобы добавить большей зрелищности — все-таки сидеть 16 часов и смотреть на двух бородатых мужчин не самое веселое занятие, — стримеры переоделись в пилотов и оборудовали комнату в кабину самолета.

Одной из уникальных черт Flight Simulator является то, что в игре воссоздали реальные масштабы планеты. То есть при перелете из одного аэропорта в другой игрокам потребуется столько же времени, сколько уйдет на настоящий полет.

Источник фото: YouTube/Microsoft Flight Simulator — Pre-Order Launch Trailer

Путешествие из Лос-Анджелеса в Дубай на самом деле является одним из самых долгих. Более длительные рейсы производятся только из Перта в Лондон (17 часов) и из Нью-Йорка в Сингапур (19 часов).

Особенностью Flight Simulator можно назвать и то, что отличается эта серия реалистичной физикой полета и большой сложностью управления. Любопытно, что самый первый симулятор самолета от Microsoft вышел еще в 1982 году (а всего их 14, не считая только вышедшего), а версия, в которую играли стримеры, уже 2020 года — она появилась на свет только 18 августа. Почему во Flight Simulator играют? Как минимум потому, что там невероятная графика.

Источник фото: YouTube/Microsoft Flight Simulator — Pre-Order Launch Trailer

Игра не только вобрала в себя все данные об аэропортах в мире, но и реальную информацию о ландшафтах, погодных условиях. Сам самолет может лететь и на автопилоте, диспетчер оказывает ему сопровождение.

К игре можно подключить модификации. Например, усложнить себе задачу общением с наземными службами перед полетом можно с помощью мода SquawkBox. При работе этого дополнения игрок подключится к отдельному серверу, где другие геймеры будут выполнять роль диспетчеров.

Простому обывателю игра может не понравиться, потому что в ней придется долго разбираться. Видите кнопки на мониторе на фото ниже? Необходимо знать функции каждой, чтобы поднять самолет в воздух (и эти кнопки не единственные — еще есть внизу кабины, вверху, сбоку).

Источник фото: YouTube/Microsoft Flight Simulator — Pre-Order Launch Trailer

Для многих Flight Simulator стал поводом изучить места, в которых они никогда не бывали. Игроки ищут пасхалки от разработчиков и обращают внимание на недочеты, которые есть. Например, геймеры заметили, что вместо резиденции королевы Елизаветы II и главной достопримечательности Лондона — Букингемского дворца — разработчики разместили блочное строение.

Главным перлом разработчиков стал 212-этажный небоскреб в Мельбурне, Австралия. В городе заметили узкое здание, подумав, что это просто лаг. Но оказалось, что на него можно даже приземлиться.

На самом деле у этого небоскреба тоже есть своя история, связанная с приложением Open Street Maps. Это свободная карта, в которую любой пользователь может вносить изменения. В 2019 году некто nathanwright120 указал, что одно здание в Мельбурне имеет 212 этажей, хотя по идее их должно быть только два. Впоследствии ошибку исправили, но, видимо, к этому моменту разработчики Flight Simulator экспортировали неправильные данные в игру.

Некоторые отошли от исследования мира и занялись кибербуллингом и обострением страхов людей, боящихся летать. Черный юмор основывался на том, что игроки искали дом знакомого им человека и врезались в него на самолете, а потом отправляли фото в директ.