Стрелок из Новых Вешек, ДТП с Эдвардом Билом и поездка Познера в Грузию. Неделя в фотогалерее

Несколько часов отстреливался от штурмующих дом силовиков пенсионер из поселка Новые Вешки Владимир Барданов. В его поместье нашли арсенал оружия. Крупная авария произошла в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била. Пострадавшая в коме, а подозреваемого отпустили с ограничениями. Владимир Познер отправился в Тбилиси отметить день рождения. Грузины его визиту не обрадовались.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 29 марта по 4 апреля, — в фотогалерее «360».

Стрелок в Новых Вешках

Житель поселка Новые Вешки Владимир Барданов открыл огонь по сотрудникам полиции, которые пришли проверить информацию о незаконном владении оружием. Но в дом владелец правоохранителей не пустил, а начал стрелять, а после бросил две гранаты, из которых одна сдетонировала.

На место прибыли сотрудники Росгвардии. Но Барданов забаррикадировался в доме и продолжал вести стрельбу. В результате он ранил спецназовца. В ходе штурма в доме начался пожар, в котором владелец погиб. Барданов сдерживал штурм около восьми часов.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника органов и незаконного хранения оружия и взрывных устройств.

В ходе обыска выяснилось, что в доме Барданов хранил огромное количество оружия. Свой арсенал он собирал очень долго. Эксперты оценили кадры из дома стрелка и заявили, что большую часть вооружения он мог приобрести вполне легально.

Всего из дома вынесли из 29 автоматов, четыре пистолета, одну шашку с залпом, две страйкбольные гранаты и один муляж снаряда. Количество патронов с первой попытки подсчитать не удалось, но известно, что их более 100 тысяч.

Авария с Эдвардом Билом

Пять автомобилей столкнулись на Новинском бульваре в центре Москвы в минувший четверг, 1 апреля. По предварительным данным, аварию вызвала выехавшая на встречную полосу Audi, в которой находился известный пранкер и блогер Эдвард Бил. В ДТП пострадала женщина, управлявшая Volkswagen. В ее машину врезалась выехавшая через две сплошные иномарка. Пострадавшую госпитализировали. После двух операций она оставалась в коме.

По факту аварии МВД завело уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Подозреваемым по уголовному делу проходит Эдвард Бил. Его адвокаты заявили, что подзащитный дал показания о подрезавшей его машине, что заставило его выехать на встречную полосу. Департамент транспорта Москвы отметил, за Audi, которым управлял блогер, числится около 400 штрафов за превышение скорости, а сам автомобиль ездил с подложными номерами.

Блогера задержали на 48 часов. В минувшую субботу Тверской суд Москвы отпустил подозреваемого, но с ограничением действий. Это означает, что Эдварду Билу нельзя выходить из дома с 20:00 до 8:00, водить машину, пользоваться телефоном, выходить в интернет и участвовать в массовых мероприятиях. Сам он заявил, что виноват и готов выплатить компенсацию всем пострадавшим.

На аварии начали наживаться мошенники. Администраторы Telegram-каналов, которые используют в названии имя Эдварда Била, пообещали, что выложат видео с места аварии, а параллельно предложили пользователям делать ставки на спорт, чтобы «поднять денег». Действительно ли каналы принадлежат блогеру — неизвестно, но его адвокат Сергей Афанасьев заявил, что команда Била вполне может продолжить свою работу в Сети. На нее решение суда не распространяется.

Аварию с участием Эдварда Била сравнили с ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов. У них действительно много общего: практически тоже место, выезд на встречную полосу и много неоплаченных штрафов.

Поездка Познера в Грузию

Празднование дня рождения журналиста Владимира Познера закончилось массовыми беспорядками. Отметить свое 87-летие телеведущий хотел в ресторане Тбилиси. Но около отеля, где он остановился, началась акция протеста местных жителей.

Причиной стало заявление Познера об Абхазии, вышедшей из состава в Грузии, которое он сделал в 2017 году. Грузины запомнили его слова и решили не допускать журналиста к себе. Гостиницу закидали яйцами, а сам Познер вместе с гостями улетел в Москву.

Устроившие беспорядки активисты сообщили о нарушении работы ресторана действующих в Грузии ограничений. В результате заведению выписали штраф на 10 тысяч лари (порядка 223 тысяч рублей). За нарушение правил изоляции оштрафовали и самого именинника и 30 его гостей. Им предстоит выплатить около двух тысяч лари (44,5 тысячи рублей).

Поведение жителей Тбилиси раскритиковали в министерстве иностранных дел России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала акцию провокацией. Между тем, россияне начали отменять поездки в закавказскую республику. По мнению владельца отеля, акция протеста приведет к срыву туристического сезона.

Сам Познер пообещал приехать в Грузию еще раз. Комментировать митинг около гостиницы он отказался.

Смерть футболиста ФК «Знамя Труда»

Игрок молодежной команды по футболу «Знамя Труда» из Орехово-Зуевского городского округа Никита Сидоров умер во время товарищеского матча с клубом из Павловского Посада на стадионе «Торпедо. Спортсмену было 18 лет.

Он вышел на поле во время второго матча. Но через пять минут после этого ему стало плохо. Никита упал и потерял сознание.

Как рассказал генеральный директор клуба Михаил Пузанов, на помощь спортсмену бросились тренер, врач и отец, который был на матче.

«Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись за него. Но, к сожалению, потеряли парня», — поделился он.



Врачи в качестве предварительного диагноза назвали аневризму, которая привела к разрыву кровеносного сосуда в головном мозге. Окончательный медицинского заключения пока нет.

Директор клуба отметил, что все спортсмены перед началом сезона проходят медицинский осмотр и диспансеризацию. «Парень был здоровее всех», — подытожил Михаил Пузанов.

Отбор на Евровидение проверят на честность

Споры вокруг песни Russian Woman исполнительницы Manizha не утихают. Композиция победила в ходе зрительского голосования на национальном отборе для Евровидения. Но в результаты не поверила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это», — заявила она.

Глава верхней палаты российского парламента поручила проверить результаты голосования. Организатор отбора, Первый канал пообещал, что предоставит все данные. При этом там отметили, что за подсчетами голосов наблюдали представители аудиторской компании Ernst&Young, которые не нашли нарушений регламента.

Первый канал уже ловили на фальсификациях результатов в шоу «Голос. Дети». Данных о новой проверке пока нет.

Между тем, видео Manizha стало лидером по просмотрам на YouTube-канале Евровидения. Клип Russian Woman опередил по просмотрам видео на песню Loco Loco сербской группы Hurricane с результатом 6,7 миллионов просмотров против 6,6 миллионов.

Сами организаторы Евровидения объявили, что конкурс пройдет при живой аудитории. Но в зал пустят только 3,5 тысячи человек, которые предоставят отрицательный тест на коронавирус. Кроме того, пустят только граждан Нидерландов. Туристов в страну пока не пускают.

Взрыв в доме Зеленодольска

Взрыв прогремел в девятиэтажном доме Зеленодольска в ночь на понедельник 29 марта. Разрушены оказались семь квартир. В качестве предварительной версии причины детонации назвали утечку газа.

Из-под завалов вытащили пострадавшую женщину. Ее доставили в больницу, но от полученных травм она скончалась. Также на месте взрыва нашли погибшего мужчину. Пять жильцов дома пострадали.

Власти города ввели в районе режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Следователи завели два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Причинение смерти по неосторожности». В пресс-службе ведомства пояснили, что хозяин квартиры, где находился эпицентр взрыва, угрожал уничтожить весь дом. До этого его отказались принимать в психиатрический диспансер.

ВОЗ не нашла источник ковида

Происхождение коронавируса sars-cov-2 может остаться очередной из загадок человечества. Миссия представителей Всемирной организации здравоохранения в Китай прошла без особого результата. Участники опубликовали свой доклад, за который получили массу критики.

В своем документе они не смогли определить роль рынка в Ухани. Эксперты заявили, что часть случаев заражения действительно произошла на этой территории, но такое же число случаев инфицирования было и на других рынках. Ученые заявили, что вирус мог изначально проявлять себя только в легкой форме.

Они представили четыре варианта происхождения возбудителя, вызвавшего пандемию. Приоритетной версией стала передача вируса от летучей мыши другому животному, в организме которого он мутировал и перешел на человека.

Самой невероятной версией эксперты назвали утечку вируса из лаборатории. ВОЗ призвала страны мира объединить свои усилия, чтобы найти источник происхождения коронавируса.

Государственный департамент США выпустил заявление, в котором выразил разочарование результатами расследования ВОЗ. В ведомстве отметили, что поддерживают независимый анализ происхождения пандемии без вмешательства и влияния. О такой же позиции заявили еще 13 стран.

Бывший глава Госдепа Майк Помпео высказался более резко. Он прямо обвинил Китай и ВОЗ в заговоре и замалчивании ситуации. Он напомнил, что руководитель Всемирной организации Тедрос Гебрейесус объявил о пандемии, когда коронавирус был уже по всему миру. По версии Помпео, возбудитель разработали в Уханьском институте вирусологии при покрывательстве ВОЗ.

Операция во время пожара в Благовещенске

Хирурги и анестезиологи кардиологического центра Благовещенска провели операцию на открытом сердце пациента в горящем здании. Огонь вспыхнул на крыше и распространился на площади в 1600 квадратных метров.

В операционной в тот момент находились восемь врачей, которые продолжили свою работу. Остановиться они не могли, так как пациент мог умереть. Пламя повредило электрические кабели, но врачи организовали подачу кислорода из баллона и продолжили свою работу.

За это время спасатели проложили в отделение новый кабель, чтобы медики могли подключить аппаратуру. Кроме того, они установили электровентиляторы, чтобы отогнать от операционной дым.

После завершения операции пациента перевели в другую больницу. По оценке медиков состояние у него стабильное, но тяжелое. Послеоперационный период протекает без осложнений.

Губернатор Амурской области Василий Орлов пообещал наградить отважных врачей.

Новый путь фараонов

Церемония транспортировки мумий фараонов Древнего Египта прошла в Каире. Саркофаги с останками фараонов и цариц перевезли из Египетского музея в Национальный музей египетской цивилизации.

Доставку мумий провели по всем традициям. Каждый ящик погрузили в отдельный автомобиль, украшенный в виде погребальной лодки. В Древнем Египте их использовали для перевозки умерших фараонов к их гробницам. Покрытие дорог, по которым двигались машины, обновили перед церемонией.



Возглавляли шествие стражи-всадники, в стилизованных под древность доспехах. Трансляция церемонии «Золотой парад фараонов» шла в прямом эфире национального телевидения Египта.

Министр по делам древностей и туризма Египта Халед аль-Анани отметил что перевозка мумий стала большим культурным событием в Египте. Он пояснил, что в Национальном музее не было достойного места для экспозиции и хранения останков древних царей, поэтому их перевезли с соблюдением всех правил.