Стрельба в колледже, падение из окна с детьми и собачий корм для Хачатуряна. Неделя в фотогалерее

Неделя с 11 по 17 ноября запомнится громкими и трагичными событиями: стрельба в колледже, самоубийство матери с двумя детьми, смерть Никиты Исаева, перевод доцента Соколов в «Кресты», новые факты в деле сестер Хачатурян.

О главных событиях в стране и мире — в фотоподборке «360».

Историка Олега Соколова, арестованного за убийство Анастасии Ещенко, перевели из изолятора временного содержания в СИЗО «Кресты 1». Первое время Соколов проведет в карантине, после этого он будет переведен в общую камеру.

Жительница одного из домов на северо-востоке Москвы выпала из окна девятого этажа вместе с двумя детьми. Женщина и девятимесячный малыш погибли. Второй ребенок находится в больнице. В квартире была найдена записка, в которой женщина попросила не винить в произошедшем ее супруга. Возможно, причиной ее поступка стала послеродовая депрессия.

Тихий парень с ружьем. Что известно о благовещенском стрелке Подробнее

Студент строительного колледжа Благовещенска устроил стрельбу в образовательном учреждении. Жертвой стрелка стал Алексей Голубничий, еще трое молодых людей получили травмы. Сам стрелок покончил с собой после перестрелки с сотрудниками полиции. Следователи завели уголовные дела об убийстве из хулиганских побуждений, о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране.

Гендиректор ЧОПа «Сириус-А», которое охраняло колледж, Сергей Андрющенко был арестован на два месяца. Охранник от этой организации Олег Ермолаев также задержан.