В польском образовательном центре Powiśle анонсировали лекцию «Распад России в 2025 году». Выступление проиллюстрировали картой, на которой страна поделена на Красноярскую, Новосибирскую, Уральскую и другие республики, а огромную территорию на востоке занял Китай. «360» поговорил с экспертами о том, чему служит это мероприятие.

О лекции сообщили на сайте центра Powiśle. Ее автором заявлен польский адвокат Казимир Фрицкевич. К моменту выхода публикации мероприятие в Варшаве уже должно было завершиться.

«Проблема краха или распада России является одной из важнейших в современной международной политике, поскольку она напрямую влияет на соотношение сил в глобальном масштабе», — сказано в анонсе лекции.

Источник фото: образовательный центр Powiśle

Депутат Госдумы, зампред комитета по законодательству Вячеслав Лысаков заявил «360», что Россия не может вмешиваться во внутренние дела поляков.

«Они вправе проводить любые лекции, фантазировать, мечтать, возможно, надеяться, если им больше нечем заняться», — подчеркнул он.

По словам Лысакова, он мог бы понять авторов лекции, если бы они «загадывали на 50-100 лет вперед», однако фантазии на тему развала России к 2025 году говорят «об интеллектуальном состоянии элиты, которая ставит такие темы для обсуждения».

Это говорит о неполной адекватности авторов этой идеи. Естественно, это звучит провокационно. Но они просто плохо учат историю Вячеслав Лысаков депутат Госдумы.

Депутат смог бы понять, если бы на лекции говорили о распаде Украины, «которая как государство уже отсутствует».

По его мнению, целью мероприятия может быть отвлечение внимания от внутренних проблем или получение грантов.

«Или это попытка отвлечь собственное население от проблем, найти врага в лице соседа, или это просто самый элементарный коммерческий проект, который рассчитан на скандальность и соответствующее финансирование», — отметил Лысаков.

Собеседник прогнозирует, что лекция не вызовет широкого интереса, поскольку «постановка вопроса, который они сформулировали, смешная и абсурдная изначально».

Депутату Дмитрию Ионину ситуация с лекцией напомнила «извращенцев, занимающихся ролевыми играми». Он напомнил, что Польша сама распадалась несколько раз и «переходила частично или полностью» к России.

А вот чтобы Польша развалила Россию, не получилось даже в единственный раз, когда была такая возможность. Благодаря Минину и Пожарскому этого не произошло Дмитрий Ионин депутат Госдумы.

Политик увидел в Польше «сильные русофобские настроения», которые проявляются, «несмотря на все то добро», которое сделала Россия, включая освобождение от фашизма и последующую помощь от СССР.

Он добавил, что Польша еще со времен распада организации Варшавского договора «настраивает простых поляков против России». Подобное происходит и в других странах Восточной Европы, в том числе на деньги различных иностранных фондов и структур.

В разговоре с «360» депутат отметил, что и в России есть люди, «которые спят и видят, как бы чего-нибудь развалить и проводят такие же мероприятия». По его словам, обычно эти собрания проводятся «на гранты иностранцев, тех же поляков».

По мнению Ионина, автор лекции Казимир Фрицкевич является либо фанатиком, либо аферистом.

Оба парламентария солидарны с тем, что данное событие не стоит внимания со стороны России.