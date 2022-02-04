Пилотов попросили назвать страшные случаи в небе. Приходилось укрощать «мертвого» кабана и искать коридор в молниях

Пилотов самолетов решили спросить о самых страшных вещах, которые им приходилось видеть во время полетов. Ответы летчиков оказались весьма неожиданными. Кому-то довелось наблюдать на взлетно-посадочной полосе загорающую лису, а еще одному пилоту — настоящую ракету.

Опасное сближение

Спросить пилотов о самых страшных вещах решил пользователь Reddit с ником u/miercole_s. Под постом собралось более 1,3 тысячи комментариев. Многие летчики поспешили поделиться своими историями. Чаще всего во время полетов происходили опасные сближения с другими самолетами или объектами.

«Я едва не попал в аварию с другим самолетом, который летел на неправильной высоте в противоположном направлении. Представьте себе встречный транспорт, летящий с вами по одной полосе — это было так близко», — рассказал один из подписчиков.

Он подчеркнул, что коллега не сказал ему ни слова по радиосвязи. К счастью, все завершилось благополучно.

Еще один летчик тоже написал, что едва не врезался в другое воздушное судно во время полета. Причем опасное сближение произошло дважды. В первом случае пилот летел не на той высоте, а во втором имела место ошибка диспетчера.

«Прямо передо мной ночью появились линии электропередач, которые не были нанесены на карту и находились точно на высоте движения вертолета», — поделился своим страшным случаем другой пользователь.

Источник фото: pixabay.com

Одному из пилотов пришлось лететь во время сильной грозы. Молнии поставили под угрозу полет, но неприятных последствий удалось избежать.

«У меня были грозы с обеих сторон, когда я был в Cessna 152 (немного меньше, чем C172). Они развивались довольно быстро. Мы думали, что нам придется повернуть назад, но коридор между ними оказался достаточным для пролета», — отметил мужчина.

Пока одним летчикам приходилось пробираться через грозы, другому пришлось столкнуться со стаей гусей.

«Мой папа — бывший пилот. Однажды он рассказал мне, как чуть не разбил свою Cessna из-за столкновения с гусями. Он готовился к заходу на посадку, когда столкнулся с гусями, летящими в тумане. Лобовое стекло было полностью разбито, а он и его пассажир были в крови и перьях», — написал подписчик.

Источник фото: pixabay.com

По его словам, самолет приземлился благополучно. Пилот не перестал садиться за штурвал, но вероятность столкновения с птицами осталась его постоянным страхом.

Кабан, лисица и ракета

Иметь дело с животными пришлось не только пилоту Cessna. В один из рабочих дней летчику поручили доставить метровую тушу кабана. Животное весило 200 килограммов. Мужчину заверили, что кабан мертв, но в полете его ждал неприятный сюрприз.

«Набрал крейсерскую высоту, и эта туша начинает визжать и распутываться из ремней. Голова торчала из мешка и смотрела прямо на меня. Я просто обалдел. Никогда так не боялся в жизни», — признался пилот.

Он отметил, что на борту у него была только отвертка, которой можно было обороняться в случае такой необходимости. Диспетчеры не могли услышать мужчину из-за визга животного, поэтому самолет не пустили на посадочную полосу. В итоге пилоту пришлось садиться на какую-то случайную полосу.

«Увидел лису посреди взлетно-посадочной полосы, которая лежала на спине и загорала, в то время как я направлялся прямо к ней на взлете», — рассказал еще один пилот. При этом он успокоил других комментаторов, заверив, что с хвостатой ничего не случилось.

Источник фото: pixabay.com

Следующему летчику пришлось столкнуться с более серьезным объектом.

«Несколько лет назад мой отец летел на Boeing 737 где-то в районе Лас-Вегаса по пути обратно в Торонто. Слева от самолета появился очень яркий светящийся шар. Он очень быстро двигался по небу. Несколько дней спустя он узнал, что видел ракету, запущенную с подводной лодки ВМС США», — написал пользователь.

Он добавил, что в тот момент некоторые пилоты обсуждали по рации светящийся шар. Ракета пролетела мимо и исчезла вдали.

«Самая крутая вещь, которую я видел, это метеор, который сгорел прямо передо мной. На той же высоте, прямо по курсу. Я понятия не имею, как далеко он был, но он был ярким и таким красивым», — поделился мужчина.

Еще один летчик рассказал о встрече с парашютистом во время полета. Мужчина оказался в 18 метрах от крыла самолета. Приземление обоих в поле прошло успешно.