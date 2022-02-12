«Страшно в такое верить». Мужчину в Волчихе заподозрили в растлении троих дочерей

В селе Волчиха Алтайского края многодетного отца заподозрили в растлении троих дочерей. По слухам, девочки жили в аду несколько лет. Все началось с анонимной жалобы на неподобающие условия проживания детей. Местные жители рассказали «360», что эта эта история их шокировала. Сейчас с этим делом разбираются следователи и полицейские.

Первый замглавы администрации Волчихинского района Александр Тарасов рассказал, что комитету по делам несовершеннолетних поступило анонимное сообщение с просьбой проверить эту семью.

«Приехав по месту жительства данной семьи, было установлено, что не очень чисто в доме. При беседе с девочками, старшая, которой 19 лет, ничего не смогла пояснить. Родителей дома не было, она была с самой маленькой, она спала на тот момент. При беседе с маленькой самой девочкой, на вопрос бьет их отец, не бьет, как относится, какие взаимоотношения в семье, просто расплакалась и убежала. На вопрос к старшей, она пояснила, что все хорошо», — сообщил Тарасов.

Мужчину забрали в полицию. Следственный комитет проводит проверку. На предстоящей неделе семью поставят на учет.

Тарасов рассказал, что мать работала в больнице, а отец — там же разнорабочим и дворником, подрабатывал трактористом. Ему около 60 лет. Его супруга намного моложе. Вчера она уволилась из больницы.

Одна из жительниц села призналась, что никогда не могла подумать такого об этой семье.

«Я видела их и думала, что это семья порядочная. Такие они вроде дружные ходили всегда. Мне сегодня фамилию назвали, я в шоке. Что-то прямо в голове не укладывается. Ну как так можно. Хотя жена-то у него молодая, у них разница большая в возрасте», — отметила женщина.

Источник фото: телеканал «360»

Девушка, которая училась со старшей из дочерей, рассказала, семья была неблагополучная. Она не исключила, что отец действительно мог домогаться дочерей.

«Я училась с этой девочкой в параллельном классе еще в школе и учились в одной группе, одногруппницы. Это которая старшая, которая уже живет отдельной семьей. Она примерно моя ровесница, ей 21 год. Когда в школе училась, я была у них один раз. Ну семья неблагополучная, это видно сразу. Скорее всего, родители выпивали. Конкретно я не могу сказать, потому что один раз была в гостях, но дома грязно было, детишки неухоженные. Маленькая тогда, ей года два было, она вообще неухоженная была. Еще была у них бабушка живая, тоже неухоженная. Видно, что неблагополучная семья. Скорее всего, может быть, и правда, то, что он мог домогаться», — предположила она.

Житель Волчихи, который раньше работал с задержанным, заявил, что если подозрения подтвердятся, то он считает, что они с матерью должны понести ответственность в равной мере.

«Я слышал об этом инциденте, работал с этим человеком в больнице. Страшно в такое верить. Когда будет доказано следствием и полицией, тогда конечно. Но это жуть. Судить таких людей, я считаю, надо пожизненно. И отвечать должна и жена, и он обязательно. Потому что, если говорят, что жена знала об этом, то я считаю, что она точно в такой же степени виновата, как и муж. Я за то, чтобы им пожизненное дали, если это будет доказано», — заявил он.

О том, что отец якобы несколько лет насиловал троих дочерей, написали в паблике «Инцидент Барнаул». Участница сообщества рассказала, что 9 февраля мужчина полез к средней дочери, а потом избил ее. Она убежала домой в подруге и обо всем ей рассказала. Предположительно, мужчина во всем сознался.