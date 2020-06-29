Страшная находка в километре от Коммунарки. Историю пустых мешков для тел проследит полиция

В километре от больницы № 40 в московской Коммунарке нашли мешки для перевозки трупов. Журналисты сообщили, что внутри пакетов якобы были бирки от трупов, медицинские карты и документы по умершим пациентам. Главврач больницы опроверг, что в мешках были какие-то бумаги, однако полиция начала разбираться в деле.

О мешках возле больницы для коронавирусных больных сообщила Readovka 28 июня. По данным издания, прохожие обнаружили пакеты, внутри которых были медицинские карты и другие документы по умершим пациентам, а также бирки от трупов и кровь.

Сайт отметил, что сначала мешки лежали около эстакады, приваленные камнями и мусором. Но некоторую часть из них ветром унесло ближе к жилым домам и зонам отдыха, где обычно гуляют с детьми. Еще часть пакетов отнесло к речке Малой Сосенке, которая течет недалеко от больницы.

Найденные мешки сразу отнесли в ближайшее здание, которое оказалось «грязной зоной». Нашедший мусор прохожий отметил, что в этом помещении якобы не было охраны. Чуть позже к нему подошел человек в защитном костюме с респиратором, сделал фотографии карт и якобы отправил материалы начальнику, чтобы выяснить, что делать с документами.

У Readovka также есть ролик, на котором человек в защитном костюме встречает людей и начинает снимать содержимое принесенных пакетов. В кадре оказываются заключение о смерти и кровь. Медик отправляет фотографии и ждет указаний.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что в километре от учреждения нашли пакеты для перевозки трупов. Однако он заявил, что информация о том, что внутри мешков обнаружены медицинские карты пациентов, не соответствуют действительности.

Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности. Установление обстоятельств случившегося находятся в компетенции правоохранительных органов. По данному факту уже проводятся соответствующие мероприятия Денис Проценко.

Врач подчеркнул, что вся процедура выдачи тел строго регламентируется законом. Полиция выясняет, как за пределы больницы попали пакеты.

С администрацией больницы в Коммунарке «360» связаться не удалось.

Похожая история случилась в феврале 2020 года, когда в городе Березники больница оставила в здании бывшего морга медицинские карты и документацию умерших. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова. Началась прокурорская проверка, которая показала, что больница имени академика Вагнера прекратила эксплуатировать морг в 2018 году, но не вывезла оттуда некоторое имущество.