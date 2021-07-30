Страны для выживания. Названы места, которые смогут сохранить цивилизацию

Новая Зеландия, Великобритания, Исландия, Ирландия и Тасмания являются лучшими местами для выживания в условиях глобального краха цивилизации. Это показало исследование Института глобального устойчивого развития британского Университета Англия Раскин. Работа опубликована в журнале Sustainability.

Причины мирового коллапса

Ученые пришли к выводу, что именно островные государства лучше всего подготовлены к вероятному мировому коллапсу. Он может произойти в ближайшие десятилетия. Для него будут характерны разрушения международных соглашений и финансовых структур, выход из строя цепочек поставок. На ухудшение мировой ситуации могут повлиять изменения климата, экологические проблемы, ограниченность ресурсов и рост населения.

Специалисты проанализировали 20 стран. Пятерка вышеназванных стран оказалась наиболее подходящей для выживания, поскольку для них менее всего характерны перепады уровня осадков и экстремальные температуры. То есть островные государства более устойчивы к последствиям изменения климата, которые, как предполагают эксперты, больше всего ударят по тропикам и субтропикам.

Наиболее подходящая страна для выживания

Лучшей страной для выживания британские ученые назвали Новую Зеландию. Ведь у нее есть ресурсы для производства гидроэлектрической и геотермальной энергии, огромные территории для сельского хозяйства и небольшая численность населения. То есть эта страна может выйти из кризиса без ощутимых потерь. В публикации сказано, что миллиардеры уже скупают там земли.

Великобритания в этом сильно уступает Новой Зеландии. Ведь в Соединенном Королевстве больше плотность населения, меньше сельскохозяйственных угодий, хотя там есть и разнообразная сельскохозяйственная продукция, и плодородные почвы. Другие минусы — зависимость Великобритании от ядерной энергии и ископаемых видов топлива. Ведь в гипотетической ситуации разрушения глобальных цепочек поставок источники энергии могут быть по крайней мере частично выведены из строя.

Директор Института глобального устойчивого развития британского Университета Англия Раскин, профессор Алед Джонс считает, что в ближайшие годы в мире произойдут серьезные изменения.

«Последствия изменения климата, включая увеличение частоты и интенсивности засух и наводнений, экстремальные температуры и более активное перемещение населения, могут определять серьезность этих изменений», — сказал он.

Еще одна угроза для социальной стабильности — новые пандемии. Ученые напомнили о заявлении ООН о том, что человечество ждут более серьезные пандемии, чем коронавирус.