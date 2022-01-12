Американка на хоккее спасла мужчину от рака. Сигналом стала странная родинка

Хоккейная болельщица по имени Надя Поповичи спасла жизнь мужчине, заметив у него подозрительную родинку на теле. По ее совету он обратился к врачу и оказалось, что это была меланома. «360» узнал у онкологов, как определить злокачественное образование и когда стоит бежать в больницу.

История болельщицы

В Сиэтле хоккейная болельщица по имени Надя Поповичи спасла жизнь мужчине. По сообщениям NBC, во время матча «Ванкувер Кэнакс» и «Сиэтл Кракен» 23 октября 2020 года она заметила маленькую родинку на шее Брайана «Рэда» Гамильтона, помощника менеджера по оборудованию «Кэнакс». Надю, как студентку-медика, обеспокоило образование на коже, и она попыталась обратиться к Гамильтону.

Поповичи дождалась окончания игры, помахала Гамильтону рукой и приложила свой телефон к стеклу, чтобы показать ему набранное ею сообщение с призывом проверить родинку.

Спустя некоторое время он последовал ее совету и обратился к врачу, который обнаружил у него злокачественную меланому второго типа. Это одна из разновидностей рака кожи. Образование находилось только на внешнем слое кожи и не проникло глубоко, что и спасло жизнь Гамильтона. По словам врача, если бы он игнорировал опухоль около четырех-пяти лет, то вскоре его бы не стало.

«Она продлила мне жизнь. У меня замечательная семья. У меня замечательная дочь. Она спасла мне жизнь», — сказал он на пресс-конференции в субботу.

После посещения врача Гамильтон задался целью найти Надю и опубликовал в аккаунтах «Кэнакс» в социальных сетях сообщение с просьбой разыскать ее.

«Женщине, которую я пытаюсь найти, вы изменили мою жизнь, и теперь я хочу найти вас, чтобы сказать вам БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Проблема в том, что я не знаю, кто вы и откуда», — гласило сообщение.

Письмо быстро привлекло внимание матери Нади, и она оставила комментарий под постом в Facebook.

«Она еще даже не видела этого сообщения, так как работала в ночную смену в кризисном центре для самоубийц в Сиэтле, поэтому все еще спит. Она будет потрясена, увидев это сообщение! Она будет сегодня на игре на тех же местах. Она будет так счастлива и взволнована, узнав, что он все проверил! Какая замечательная новость!!! Ее только что приняли в несколько медицинских школ!» — написала Поповичи.

Позже в социальных сетях разместили видео, на котором Гамильтон и Поповичи встретились лично и обменялись объятиями. Тогда он рассказал, что сначала был ошеломлен словами Нади, но позже был невероятно благодарен ее усилиям и настойчивости в передаче сообщения. Гамильтон отметил, что именно из-за ее настойчивости он посчитал себя обязанным обратиться к врачу.

«Если она зашла так далеко — я не знаю ее, я не знаю, что она знает, я ничего о ней не знаю — я должен был это проверить», — сказал он.

В знак благодарности команды «Кэнакс» и «Кракен» вручили Поповичи стипендию в размере 10 тысяч долларов США для покрытия расходов на обучение в медицинской школе. Они объявили об этом во время игры.

Павел Мамаев

Недавно похожая история приключилась и с российским футболистом Павлом Мамаевым. Правда его спасла не незнакомка, а новая девушка Надежда Санько. Она обратила внимание на небольшую опухоль на лице спортсмена, которую тот игнорировал несколько лет, и уговорила его обратиться к врачам.

В больнице у его нашли возле глаза базалиому — разновидность рака кожи. Сначала они хотели удалить ее лазером, но позже выяснилось, что опухоль распространилась слишком глубоко, поэтому пришлось делать операцию. В результате у Мамаева на лице появился большой шрам. Это не осталось незамеченным среди подписчиков, поэтому Надежда и рассказала в Stories, что произошло.

Как защититься от рака

По словам доктора медицинских наук, онколога Тимура Шароева, в последние годы меланома начинает приобретать все более агрессивные формы, становясь лидирующим типом рака во многих странах. Именно поэтому людям нужно крайне осторожно обращаться со своими родинками.

Если у человека на теле есть большое количество родинок, то обязательно нужно обращаться к специалистам, что бы находиться под наблюдением. Например, в Москве работает центр, занимающийся конкретно диагностикой родинок. Там есть аппарат, сканирующий все тело человека и определяющий наиболее опасные с точки зрения перерождения в меланому пигментные невусы.

Еще один фактор, увеличивающий риск превращения родинки в злокачественную опухоль — это возраст. Чем старше человек, тем больше опасности.

«Если на теле у человека есть бородавчатая родинка, и она становится иссиня-черной и блестящей, то это уже показание для обращения к онкологу или хотя бы дерматологу. Если появляется зуд, то тоже надо идти к врачу. А если на фоне иссиня-черной родинки появляются изъязвления, то в больницу нужно бежать», — сказал собеседник «360».

Задуматься об удалении невуса можно еще и из-за его местоположения. Например, если он располагается в области поясницы, то он постоянно соприкасается с одеждой: брюки, ремень или резинка от трусов. Это раздражает родинку, наносит ей постоянный вред и может привести к ее постепенному перерождению в меланому.

В случае какого-либо повреждения родинки Шароев посоветовал обращаться к врачу. Его поддержал заведующий кафедрой онкологии с курсом пластической хирургии ФГУ Московского научно-исследовательского онкологического университета Игорь Решетов.

«Для защиты своего организма от меланомы достаточно избегать пиковых ультрафиолетовых лучей, то есть будучи на море с 12 до трех уходить в тень полностью. Не жариться сознательно на солнце и естественно использовать солнцезащитные крема», — добавил эксперт «360».

Шароев также посоветовал людям с пигментными пятнами навсегда забыть про солярии. А в случае беспокойства родинкой либо сразу обратиться к врачу, либо последить за ней некоторое время.

«Сделайте фотографию невуса, потом сделайте ее еще раз через месяц, потом еще через месяц и сравните. Если он начал как-то увеличиваться по размеру или окрас стал меняться в сторону интенсификации, то необходимо записаться на консультацию к специалисту», — заявил он.