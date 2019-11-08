Страница посольства США в Weibo подверглась цензуре. Китаю за это ничего не будет

Китайская соцсеть Weibo отредактировала пост посольства США. Об этом официальный представитель Госдепа Морган Ортагус сообщила в Тwittеr. Вот только Китай ничего не нарушил и ответственности не понесет.

«Речь Майка Помпео подверглась цензуре на странице Weibo посольства США в Пекине. Если бы Коммунистическая партия Китая уважала китайский народ, то убрала бы цензуру и позволила им формировать собственное мнение о мире. Партия и китайский народ — это не одно и то же», — написала Ортагус.

Впрочем, в цензуре нет ничего удивительного, поскольку Помпео регулярно подвергает критике правительство Китая и его отношение к правам человека. Последний раз он выступил с резкими комментариями в четверг в Германии. Представитель МИД Китая Гэн Шуан не оставил это без внимания.

Он заявил, что недавняя критика КПК Помпео была «чрезвычайно опасной» и раскрыла его «зловещие намерения». Критику политик назвал необоснованной.

«Попытки разделить китайский народ и Коммунистическую партию Китая являются провокацией против всего китайского народа и обречены на провал», — сказал Гэн.

Цифровой суверенитет

Американский политолог Эндрю Корыбко рассказал «360», что эпизод с цензурой не сильно скажется на взаимоотношениях Китая и США. Он определенно подливает масла в огонь, но не является решающим или определяющим. К тому же КНР действовала в рамках своего законодательства.

«Китай не нарушал собственных законов и не нарушал чьи-либо права, не говоря уже о международном праве», — говорит эксперт.

КНР обладает цифровым суверенитетом, что дает ей суверенитет над всеми цифровыми платформами на своей территории. Weibo — это китайский аналог Twitter, то есть социальная сеть, которая попадает под прямое управление государства.

Если бы это был Facebook или Twitter, то Пекин бы не обладал никакой властью, поскольку эти соцсети находятся за пределами Китая. C Weibo все законно.

Китай имел право предпринять любые активные шаги, которые, по его мнению, отвечают национальным интересам, даже если эти средства противоречивы с точки зрения западных демократий Эндрю Корыбко американский политолог.

Именно поэтому здесь США бессильны. В таких ситуациях все, что может сделать другая сторона, — это привлечь внимание общественности. Штаты именно так и поступили.