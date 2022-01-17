Страна в оцеплении. Дневники из Казахстана после беспорядков

Корреспондент «360» Александр Молочко отправился в Казахстан, где год начался с крупнейших протестов и беспорядков. Здесь мы будем ежедневно публиковать его дневники с рассказами о том, как живут казахстанцы в городах, где еще совсем недавно было так неспокойно.

17 января

Сегодня мы должны были снимать интервью в Центральном государственном музее Казахстана в Алма-Ате. Там хранится «золотой человек» — останки воина в золотых доспехах. Это самое известное археологическое открытие в истории Казахстана. Около музея во время беспорядков происходили столкновения. Об этом свидетельствуют оставшиеся на асфальте пятна крови.

Когда мы с оператором снимали здание, нашли в клумбе снаряд, возможно, от подствольного гранатомета. Вызвали на место сотрудников полиции. Вместе с ними приехали бойцы Нацгвардии. Они сказали, что это кумулятивный снаряд.

По всей видимости, во время боевых действий, которые происходили на территории города, он не сработал. Площадь около музея оцепили. На место вызвали саперов.

Прибывшие на место взрывотехники заявили, что мы нашли неразорвавшуюся светошумовую гранату, которые использовали на митингах. Рядом с музеем нашли пять таких снарядов. Поэтому все закончилось благополучно.

16 января

Сегодня я пообщался с жителями и гостями Алма-Аты. Все они были в городе во время беспорядков: кто-то здесь живет с детства, кто-то просто приехал в гости к родственникам и застрял, когда аэропорт был закрыт. Все рассказывают одно: было очень страшно. И не до конца понятно, что происходит и когда все это закончится.

Случайные очевидцы беспорядков рассказали, что у толпы, идущей на площадь, были координаторы. Те, кто говорил, куда идти и что делать. Некоторые случайные прохожие пытались уйти из гущи событий, но путь им преграждали люди с битами. Говорили идти и протестовать. Еще митингующим привозили еду и алкоголь на машинах без номеров.

«Я увидел, что идет вторая толпа — уже толпа прошла, и идет уже вторая. Подъехали автомобили и пожарная машина, угнанная, уже за рулем были гражданские лица, с палками, все стучали, все гремели. Начали загонять всех очевидцев, которые просто были на улице, в эту толпу: мол, пойдемте на митинг», — рассказал очевидец.

На улицах была слышна стрельба, здание акимата горело. Увозили погибших и раненых. Даже те, кто живет очень далеко от центра, все равно боялись выходить из дома и не выпускали оттуда детей. Было сложно — интернет отключили, узнать о происходящем было совсем неоткуда.

«То, что начнется такая стрельба, хаос, и то, что мародеры начнут так грабить город — мы вообще этого не ожидали. Было очень страшно, мы не выпускали детей из дома», — поделились жители.

Но сейчас стоит выйти в город, сильно пострадавший во время беспорядков, и видно: прохожие уже друг другу улыбаются. Сами жители говорят, что такая атмосфера в Алма-Ате царит всегда, все друг другу рады и сам город словно солнечный. Они уверены, что восстановить здания удастся в сроки, которые назвали власти. И отмечают: президент Токаев пообещал, что такого больше не повторится. После волевых и резких решений люди стали больше ему верить.

«Этот человек по-настоящему за народ. Вначале, конечно, были слухи, что он временный президент, но сейчас все понимают: Токаев — действующий президент. Его жесткие волевые решения сейчас, его кадровые перестановки, которые он сделал в последнее время, — для этого нужно иметь очень сильный характер», — поделился молодой человек, приехавший в Алма-Ату на праздники и застрявший здесь на 20 дней.

Другая жительница Алма-Аты тоже подтвердила в разговоре со мной это мнение. На вопрос о том, верят ли люди Токаеву, она однозначно констатировала: да, большинство людей в Казахстане ему точно доверяет.

15 января

Сегодня я приехал в Алма-Ату — город, где в начале месяца прошли самые сильные протесты. Первым делом я попал в здание акимата Алма-Аты — это местная городская администрация, которую протестующие брали штурмом и где возник пожар. При входе меня сразу предупредили, что если увижу патроны — их сразу же нужно передать правоохранительным органам. Патроны в здании действительно остались, один из них я увидел на полу в одном из помещений — судя по всему, это был охотничий патрон.

Протестующие ворвались в здание акимата 5 января. Силовики пытались их не пропустить, но не смогли устоять под натиском и отступили. Позже стало известно, что над зданием поднялись клубы дыма.

Акимат сейчас стоит разрушенный, картина как снаружи, так и изнутри плачевная. Огонь разрушил практически весь вид. Стены коридоров сильно обгорели, полностью выгорел огромный зал заседаний. На полу валяются остатки штукатурки, упавшие люстры, повсюду гарь и пыль.

Здание было построено в 1980 году, а уже через два года получило статус памятника архитектуры. В советское время там располагался аппарат правительства союзной республики Казахстан.

Президент Казахстана дал властям Алма-Аты восемь месяцев на восстановление домов, разрушенных в ходе беспорядков. И сейчас в здании акимата начались первые работы. Все рабочие ходят в масках, они сначала убирают строительный мусор. Из окон видны целые горы этого мусора, который уже успели вынести из здания.

14 января

Мы находимся в столице Республики Казахстан — городе Нур-Султан, или, как по-прежнему его продолжают называть местные жители, Астане.

Обстановка в городе спокойная, но резиденция президента по-прежнему оцеплена, и в аэропорту также дежурят БТР.

Удалось немного пообщаться с местными жителями. Они сказали, что митинги здесь действительно были, но все проходило довольно мирно и так же мирно закончилось. Но банкоматы, терминалы, интернет не работали. Были огромные очереди в банкоматы, чтобы снять хоть какие-то деньги. Некоторые стояли до тех пор, пока наличные в банкомате не заканчивались.

Что хочется еще сказать. Пообщался с местными жителями в продуктовом магазине. Они сказали, что средняя зарплата в Казахстане составляет около 100 тысяч тенге, а минимальная — 60 тысяч тенге, это примерно 10 тысяч рублей. Нужно делить на шесть, один рубль стоит шесть тенге.

Что касается цен на продукты, то местные жители нам вот что рассказали.

«Цены нормализовались, я считаю, нормальные для Казахстана. Потому что это считается социальный магазин (Small — прим. ред.), здесь цены более-менее. У меня зарплата средняя, и я каждый месяц не могу позволить себе покупать мясо», — рассказала одна из жительниц столицы.

«Средняя зарплата, как аналитики сказали, примерно 260–280 тысяч тенге. Цены фиксировались, но мы же только в супермаркет ходим. А те, кто в отдаленном поселке… Например, под Астаной, в 40–50 километрах, у них дороже, чем у нас», — сообщила другая жительница.

«Цены на продукты нормальные. Говоря о том, что у нас неурожай, засуха была, я считаю, что это нормально», — сказала покупательница.

«Чтобы сейчас хватало на все, нужна зарплата около 450 тысяч тенге», — оценила другая.

Также я собрал продуктовую корзину из продуктов, которыми пользуются каждый день. Например, чай (25 пакетиков) стоит 300 тенге (50 рублей). Масло казахстанского производства — 774 тенге (130 рублей). Мука (два килограмма) — 615 тенге, соль — 65 тенге, макароны — 345 тенге, гречка — 675, яйца — 610 тенге, хлеб — 95 тенге, молоко — 265 тенге.

Хочу уточнить, что я брал продукты, которые знаю более-менее, потому что жил очень долгое время в Казахстане и сейчас почти все мои родственники живут здесь.