Страна без возраста согласия. Суд встал на сторону пожарных в деле о групповом сексе с девочкой

В выходные по всей Франции прошли акции протеста в поддержку женщины, которую два десятка пожарных насиловали, когда ей было от 13 до 15 лет. Суд не признал случившее с ней насилием, заявив, что все произошло по согласию. Протестующие заявили, что в таком возрасте осознавать это невозможно, и потребовали от правительства закрепить в законе возраст сексуального согласия.

Дело Жюли

Девушка по имени Жюли рассказала, что подвергалась изнасилованиям со стороны парижских пожарных в течение двух лет. Все началось с мужчины по имени Пьер, работавшего на пожарной станции. Он познакомился с Жюли в 2008 году, когда ей было 13 лет. У девочки начался серьезный приступ тревожности, Пьер приехал по вызову и помог ей.

Через медицинскую карту Пьер узнал номер девочки и начал засыпать ее нежными посланиями. В какой-то момент он уговорил Жюли раздеться для него по веб-камере. Когда она послушалась его, он передал ее номер другому пожарному, который потребовал от нее того же. Об этом сообщил The Guardian.

Позже в своем личном дневнике она написала о том, что «была напугана и парализована от страха».

Из-за происходящего психическое и физическое здоровье Жюли стало ухудшаться, что привело к большому числу панических приступов. У девочки развился страх выхода на улицу. В течение двух лет пожарных вызывали к ней на дом 130 раз. Долгое время она сидела на успокоительных.

Корин Лериш, мать Жюли, сказала следователям, что не подозревала о происходящем с дочерью. Она была рада, когда Пьер звонил, чтобы поинтересоваться здоровьем девочки. Женщина регулярно пекла пирожные пожарным в знак благодарности за помощь.

В январе 2009 года Пьер вновь пришел к ним домой. Не видя в нем никакой угрозы, Лериш оставила его ненадолго дома наедине с Жюли, потому что ей нужно было выгулять собаку. За это время мужчина успел изнасиловать девочку.

«Я думала, что он последний человек, который сделает подобное, потому что он много раз помогал ей и видел, насколько она уязвима», — заявила мать пострадавшей.

В ноябре 2009 года Пьер отвел 14-летнюю Жюли к себе домой, где вновь ее изнасиловал. В этот же момент к мужчине пришли домой двое его коллег. Сначала они наблюдали за происходящим, а потом девочка подверглась групповому изнасилованию.

Находясь все это время под действием успокоительных лекарств, она не могла ясно мыслить и рассказать кому-то о том, что с ней происходило. Лишь в июле 2010 года, когда она перестала принимать лекарства, она сообщила обо всем своей матери. А 31 августа они подали заявление в полицию.

Шесть месяцев спустя в отношении троих мужчин, обвиняемых в изнасиловании Жюли в доме Пьера, началось расследование. Против остальных 17 пожарных не было принято никаких мер.

Развитие дела

Во время допроса двое обвиняемых признались, что занимались «групповым сексом» с Жюли во время дежурства в своей униформе. Другой признался в половом акте в туалетной кабинке парижской больницы, куда поступила девочка. При этом он заявил, что не заметил, чтобы ребенок проявлял какие-то признаки уязвимости.

На ранних этапах расследования еще четверым пожарным, присутствовавшим при одном из предполагаемых изнасилований, были предъявлены обвинения в «неспособности защитить» девочку. Впоследствии эти обвинения были сняты.

Расследование длилось восемь лет, по истечении которых, в июле 2019 года, судья решил снять обвинения в изнасиловании и заменить их на «проникающий секс по обоюдному согласию с несовершеннолетним до 15 лет».

Узнав о результатах расследования в 2019 году, Жюли попыталась покончить жизнь самоубийством.

Семья решила добиваться апелляции в суде Версаля. В ноябре прошлого года жалобу отклонили, поскольку суд постановил, что Жюли дала согласие на половые акты.

«В данном случае действуют все стереотипы об изнасиловании: судьи и психиатр говорят, что Жюли — лгунья, что она согласилась на секс со всеми этими мужчинами и что она лжет о том, что ее изнасиловали, потому что ей стыдно», — сказала ее адвокат Маржолейн Виньола.

Дело Жюли завершится в среду в кассационном суде. Это высшая апелляционная инстанция в стране. Адвокаты заявили, что все 20 пожарных должны быть обвинены в изнасиловании.

Как работает закон во Франции

Французское законодательство гласит, что сексуальные отношения с лицом, не достигшим 18-летнего возраста, являются правонарушением. При этом возраст сексуального согласия в законе не закреплен.

Это значит, что для предъявления обвинения в изнасиловании ребенок должен доказать, что его заставляли или насильственно принуждали к сексу. В противном случае обвиняемый может быть наказан только за то, что нарушил закон, занявшись сексом с несовершеннолетним. Максимальный срок по такому обвинению составляет семь лет, а за изнасилование — 20.

Получается, что взрослый человек может заняться сексом с 12-летним ребенком и при недостатке доказательств это не посчитают изнасилованием.

Из-за отсутствия возраста согласия дела часто сводятся к тому, чтобы пристыдить малолетнюю жертву. Адвокаты давят на то, что пострадавшая была соблазнительно одета или совершала действия, намекающие на согласие. В случае с Жюли сторона защиты давила на то, что она согласилась раздеться по видеозвонку. Таким образом она якобы сигнализировала о своем согласии. При этом никто не учел, что у детей в таком возрасте еще не сформирована психика и ими легко можно манипулировать.

Франция в течение многих лет обсуждает закрепление возраста сексуального согласия в законе. В 2018 году почти был принят закон, гласящий, что секс с кем-либо в возрасте до 15 лет считается изнасилованием. Его не смогли принять после того, как несколько групп мужчин заявили, что это приведет к автоматическому признанию виновности мужчин, которые «сами стали жертвами кокетливых женщин».

В прошлом месяце Сенат Франции поддержал закон о том, чтобы сделать возрастом согласия 13 лет. Однако ассоциация по защите детей сочла эту цифру слишком маленькой.

Адвокат Жюли надеется, что в случае победы сможет изменить отношение судов к таким делам. Сейчас, чтобы признать половой акт между взрослым и несовершеннолетним до 15 лет изнасилованием, нужно доказать применение силы. Если Жюли победит, то ее дело установит новое прецедентное право, устраняющее такую необходимость.