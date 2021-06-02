Страховка в полмиллиона. Стоимость каско на Aurus объяснили редкостью деталей

Российский автомобиль Aurus покорил знатоков. Цена новинки колеблется от 18 до 22 миллионов рублей. Но это не смутило любителей авто представительского класса: все машины уже распроданы. Не испугало россиян и каско для Aurus в полмиллиона рублей. Тем более что, как оказалось, это вполне оправданная и не самая большая сумма за автостраховку.

В Татарстане начали серийную сборку премиального Aurus. Стоимость Senat в базовой версии составит 18 миллионов рублей. Машины с большим количество опций будут доступны по цене от 22 миллионов рублей. Представители бренда утверждают, что все автомобили уже раскуплены.

Машины производят в особой экономической зоне «Алабуга». В проект было вложено около двух миллиардов рублей, и до конца года планируется выпустить около 350 машин различных комплектаций. Президент России Владимир Путин отметил, что серийный выпуск автомобилей Aurus усилит присутствие российских машин на международном рынке.

Стоимость каско для Aurus в базовой комплектации будет начинаться от 450 тысяч рублей. Полис на люксовый автомобиль будет стоить от 600 тысяч рублей. Для расчета страховщик взял за основу столичный регион страхования, десятилетний стаж вождения, два наемных водителя, оформление на юрлицо, коэффициент бонус-малус — 0,8.

Цена оправданна

Генеральный директор «Vector Market Research» Дмитрий Чумаков напомнил «360», что при расчете стоимости каско страховые компании учитывают ряд параметров. К ним относится, например, риск угона автомобиля — есть статистика, по которой можно это прогнозировать. Также учитывают наличие и стоимость запасных частей, ремонта и много других параметров.

«Что касается Aurus, то я бы предположил, что риск угона по данному автомобилю достаточно низкий, потому что машина редкая, имиджевая и обращает на себя внимание. Но вот запасные части, которые могут понадобиться в случае какого-то дорожно-транспортного происшествия, могут быть достаточно дорогими», — отметил Дмитрий Чумаков.

Так как по полису каско страховая компания обязуется обеспечить ремонт либо выплатить денежную компенсацию для проведения ремонтных работ, то цена связана с ожидаемо высокой стоимостью ремонта автомобиля, пояснил эксперт. Но со временем ситуация может измениться.

«В будущем, когда сеть послепродажного обслуживания автомобиля будет развита лучше, вполне вероятно, что стоимость окажется ниже. При этом я хочу сказать, что эта стоимость не является сильно завышенной относительно других автомобилей такого же ценового сегмента. Она составляет порядка 3-4% и даже меньше, что вполне является рыночным показателем», — сказал Дмитрий Чумаков.

Наценка за эксклюзив

С коллегой согласился и автоэксперт Василий Кисенков. В разговоре с «360» он напомнил, что, когда только вышел Lamborghini Reventon, спорткар стоил 100 миллионов рублей и стоимость каско на него составляла 1,2 миллиона. Эта цена была связана со стоимостью запчастей, которые делались только под заказ.

«С Aurus история точно такая же. Хотя это и серийный автомобиль, запчасти для него достаточно редкие, многие делаются чуть ли не вручную. Из-за этого и складывается стоимость каско. Также страховые компании оценивают свои риски с учетом того, кто покупает данные автомобили», — сказал Василий Кисенков.

Он подтвердил, что у компаний есть своя статистика, с помощью которой они выводят страховую формулу, актуальную на данный момент. Эксперт также отметил, что вполне верит, что все автомобили уже раскуплены. Он предложил проверить продажи премиальных автомобилей на крупнейших интернет-площадках страны.

«Если мы посмотрим на рынок продаж премиальных автомобилей этого, прошлого и позапрошлого годов, то увидим, что премиальных машин практически нет — их все раскупают», — сказал Василий Кисенков.

Машина не для всех

Свое второе имя Aurus Senat получил по названию Сенатской башни Кремля. Разработка автомобиля велась с 2012 года. Впервые лимузин и седан Aurus Senat показали публике 7 мая 2018 года во время церемонии инаугурации президента России.

Источник фото: wikipedia.org

В августе 2019 года на открытии шоу-рума в Москве стоимость базовой модели Aurus Senat составила 18 миллионов рублей или 275 тысяч долларов по курсу на тот момент. С сентября 2020 года Aurus Senat начал использоваться в официальных мероприятиях главами субъектов Российской Федерации. Например, белоснежный седан был задействован во время инаугурации президента Республики Татарстан.