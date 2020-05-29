Страхование от безработицы предложили сделать в России. Отчисления могут лечь на сотрудников

Для россиян решили сделать страхование от безработицы. Если закон примут, то сотрудники будут отдавать процент со своих зарплат. Пока решение застряло в мертвой точке, так как бизнес и профсоюзы не могут договориться. В Госдуме считают, что важно именно найти компромисс, чтобы не обременять работодателей.

Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил «360», что не выступает против инициативы, но и не поддерживает ее.

«Раньше в систему социального страхования входило страхование от безработицы, то есть работодатель платил в Фонд социального страхования. Если наступала безработица гражданина, учитывая, что за него взносы аккумулировались в фонде, ему назначалось пособие», — пояснил депутат.

Он добавил, что потом приняли решение выплачивать это пособие от государства. Для его оформления необходимо прийти в центр занятости и встать на учет в качестве безработного. Сейчас эта функция доступна онлайн. Каждому гражданину назначают выплату на основе стажа. Нилов напомнил, что до пенсионной реформы минимальное пособие 800 рублей, максимальное — около пяти тысяч.

«Многих людей демотивировали такие размеры. Они отказывались идти на биржу труда, и на мой вопрос, почему они не встают на биржу труда, ведь там бесплатно можно получить профессию, квалификацию, вакансии, говорили, что вакансии непривлекательны, а пособия такие, что дороже будет ездить по потенциальным работодателям», — рассказал депутат.

В итоге люди не вставали на учет и не числились в качестве официальных безработных. После пенсионной реформы пособия немного подняли, особенно для лиц предпенсионного возраста. Но цифры все равно были несерьезными, считает глава думского комитета.

«Не передавить бизнес»

Переломный момент в вопросе регистрации безработных наступил из-за ситуации с коронавирусом. В России начали принимать активные меры для поддержки населения.

«Массовая регистрация началась только тогда, когда выступил президент и сказал, что те, кто потерял работу, временно будут получать пособия на уровне МРОТ — около 12 тысяч рублей. Возможность онлайн встать на учет позволила людям начать регистрацию», — сказал Нилов.

Он подчеркнул, что не все потеряли работу во время пандемии, но многих смотивировали обратиться в центр занятости. При этом власти объявили, что выплаты получат именно те, кто остался без работы при пандемии. Теперь прозвучали предложения вернуть систему социального страхования на выплату пособий.

Это значит, что будет либо дополнительная нагрузка на бизнес, тогда они должны будут платить дополнительные взносы в ФСС, либо на работников, с которых будет удерживаться соответствующая сумма. Поэтому либо работник теряет, либо бизнес приобретает дополнительную нагрузку Ярослав Нилов глава думского комитета по труду и соцполитике.

Депутат отметил, что необходимо понимать все эти моменты. Более того, решение должна принимать не одна организация. По словам Нилова, не должно быть такого, что профсоюзы выступают против, а правительству выгоднее финансово обременить граждан.

«Работодателям сейчас и так тяжело. Особенно представителям среднего и малого предпринимательства, из-за пандемии отдельные сектора серьезно пострадали», — подчеркнул Нилов.

В этой ситуации должен быть баланс интересов и компромисс. Например, есть страхование от несчастных случаев на производстве, где профицит. Это значит, что средств собирают гораздо больше, чем выплачивают.

«Предлагалось пересмотреть этот тип страхования и изменить тариф. В рамках, может быть, этого обсуждения можно найти какие-то взвешенные решения, чтобы работодатель, приобретая дополнительную нагрузку, приобретал и дополнительные преференции, чтобы бизнес не передавить», — предложил депутат.

Ранее Минтруд сообщил, что готов поддержать введение страхования по безработице. Систему начнут разрабатывать, если профсоюзы и бизнес найдут компромисс. Пока стороны выступают с противоположными мнениями.