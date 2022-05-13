Желание США вкладывать огромные деньги в поставки вооружений на Украину идет вразрез с внутренними экономическими проблемами страны. Инфляция превысила 40-летний исторический максимум, высокий рост цен, проблема с рабочими местами и мигрантами — вкупе эти факторы могут создать проблемы для всех американцев, сообщил кандидат политических наук, политолог Сергей Судаков.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Получать все ресурсы мира, ничего не вкладывая

Полагаю, что выстраиваемая после Второй мировой войны Бреттон-Вудская система определила развитие разных стран мира, в том числе США. Им удалось сделать все, чтобы они стали той страной, которая определяет тренды формирования мировых валют.

Они привязали все валюты к своей валюте, шаг за шагом им удалось поработать другие нации. Золото, нефть, газ, лес — все продавалось за доллары, а США могли быть властелинами мира, ничего не вкладывая. Никто не знает, сколько стоит экономика США, насколько она сильная и крепкая.

Шаг за шагом многие страны, не только Россия, начинают понимать, что наполненность доллара дутая. Она приводит к тому, что мы отдаем реальные народные ископаемые исключительно за пустые обещания и угрозы. Торгуется не валюта, а бумага, которая обеспечена насилием и страхом.

Те инфляционные ожидания, о которых в США говорили в начале года, уже не сбываются, они уже выше. В США никогда не было такого серьезного подорожания товаров и услуг. Последний такой кризис был в 30-х годах прошлого века, когда началась Великая депрессия. Политикам нужно понимать, что желание сохранить гегемонию в мире не приведет к успехам в экономике.

Латать дыры в своей экономике, а не разжигать костер войны на Украине

Сейчас огромное количество проблем с формированием рабочих мест в Америке, огромная проблема с налоговым бременем, с мигрантами, которым разрешил въезд Джо Байден.

Это усилило давление на американскую экономику — и, как результат, нехватка денег большая. Чтобы закрыть трещины и дыры, нужно около 800 миллиардов долларов, чтобы вернуться на прежние рельсы. Не 40 миллиардов, это небольшие деньги для американской экономики.

На сегодняшний день, когда это неразумное решение было принято в поддержку войны, сенаторы задаются простым вопросом: зачем выделять деньги Украине в ущерб собственным гражданам? Я полагаю, что слишком много проблем в Америке, которые являются объективными, а не те, о которых говорят в журналах.

Справедливо, если Штаты будут тратить деньги на свои нужды, а не разжигать костры войны. Помню, Трамп говорил, что самое разумное — заниматься своими делами и не пытаться создать монополярный мир.