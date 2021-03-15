Страх ночных улиц. Девушки массово рассказали о нападениях после резонансного убийства

Убийство жительницы Лондона Сары Эверард вызвало у британцев бурю негодования. Тысячи женщин начали рассказывать свои истории о приставаниях, преследованиях и избиениях. По их словам, британкам попросту страшно ходить по улицам.

В субботу в 40 городах Великобритании и нескольких местах Лондона, в том числе в районе Клэпхэм, где последний раз видели Эверард, должны были пройти траурные вахты со свечами под девизом: «Вернуть себе эти улицы».

Однако в полиции заявили, что подобные мероприятия недопустимы в период пандемии. В итоге большинство вахт отменили. Люди по одному приносили цветы в Клэпхэм. В других же местах организаторы призвали всех выйти вечером на крыльцо дома со свечой или фонариком в руке.

Правда, несмотря на призывы правоохранителей, в Клэпхэме несколько сотен девушек все же собрались вместе. Полиция пыталась разогнать их. В результате несколько человек задержали.

Убийство Сары Эверард и возмущение британок

Саре Эверард было 33 года. Она работала менеджером по маркетингу. Женщина пропала вечером 3 марта. Она шла по Клэпхэму от друга к себе домой. Тело Эверард обнаружили уже в графстве Кент под Лондоном. За день до акции в убийстве девушки обвинили сотрудника командования парламентской и дипломатической охраны лондонской полиции.

Британок возмутило не только само убийство Эверард. Оно спровоцировало серию рассказов о сексуальных преследованиях и домашнем насилии. Так, мать троих детей из Плимута Кэтрин Мерфи опубликовала письмо к депутату парламента. В нем женщина описала, как ее фактически держал в плену и избивал сожитель. Когда же Мерфи сбежала от обидчика и заявила на него в суд, мужчине всего лишь предписали пройти курс против домашнего насилия.

«Эта неделя стала для меня сильным толчком — не только из-за очередного убийства женщины мужчиной, но и из-за того, что власти заставляют нас молчать, когда мы хотим выразить наши соболезнования и возвысить голос в связи с тем, что провалы в политике в части домашнего насилия, изнасилований и сексуального харассмента в этой стране не признаются. <…> Я надеюсь, вы поймете, что моя история — одна из многих таких историй — должна быть услышана и нам срочно нужно что-то менять», — процитировали Мерфи в Би-би-си.

Другая девушка — Фиона Лонгмюр из Глазго — записала ролик, где зачитала монолог. Его автор — писательница Джина Луиза Скиннер: «Я мысленно ставлю галочки перед выходом из дома. Консервативно ли я одета? Галочка. Не ходи одна. Позвони другу. Не пей слишком много. Галочка, галочка, галочка».

К обсуждениям присоединились и звезды. Так, актриса Натали Эммануэль, известная российскому зрителю по роли Миссандеи в «Игре престолов», рассказала, как сама столкнулась с эксгибиционистом в детстве. После этого, по словам звезды, она еще не раз становилась жертвой преследований.

Депутат парламента Дайан Эббот также поддержала движение. «Даже сейчас, спустя все эти годы, когда я оказываюсь на безлюдной улице и слышу за спиной мужские шаги, я машинально перехожу на другую сторону. Я привыкла к этому за всю свою жизнь — привыкла остерегаться. Но так не должно быть!» — заявила она.

Статистика и комендантский час для мужчин

Согласно статистике, которую приводят в Би-би-си, в Великобритании за год от рук мужчин в среднем погибают более 100 женщин. Министр внутренних дел Прити Патель пообещала, что сделает все, лишь бы девушки могли спокойно ходить по улицам.

Тем временем баронесса Джонс Мулскум в палате лордов заявила, что стоит ввести комендантский час для мужчин. Тогда женщины смогут ходить по улицам спокойно. Правда, чуть позже Мулскум отметила в разговоре с журналистами, что это было сказано полушутя, для привлечения внимания к теме.

Тем не менее проблема с домашним насилием в Великобритании нешуточная. Об этом в разговоре с «360» рассказал британский юрист Александр Меркурис.

«Колоссальное, колоссальное обсуждение идет здесь, в Лондоне, этой темы. Все говорят об этом. Это очень-очень-очень большая тема. Есть сразу несколько причин, которые привели к нынешним событиям. В Великобритании очень сильно распространено домашнее насилие, в том числе из-за локдауна. Мужчины не работают, они становятся агрессивными, они срываются на женах. <…> Многое происходит», — пояснил собеседник.

Более того, по его словам, женщины действительно не чувствуют себя защищенными из-за местного законодательства и зачастую несерьезного отношения полиции к подобным преступлениям. А конкретно в деле Эверард подозреваемый сам из правоохранительных органов, что еще больше возмутило британок.

Более того, Меркурис отметил, что протесты девушек были мирными. Он уверен, что их задержания были излишними.

«Они были абсолютно мирными. Это даже не были протесты. Это были траурные вахты», — заключил юрист.