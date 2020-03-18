Страх, нехватка знаний и ужасные условия. Почему люди сбегают из больниц в разных странах

Безответственные пациенты с подозрением на коронавирус сбегают из больниц не только в России. В Индии такое поведение становится новой нормой. В Афганистане пациенты и вовсе напали на медперсонал и сбежали. Всему виной необразованность и страх изоляции.

В понедельник одиннадцать человек с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 сбежали из больницы в Индии. Они находились в изоляции в ожидании результатов тестов. Однако пациенты решили никого не дожидаться и сбежать.

Как сообщает Gulf news, паника началась еще в конце предыдущей недели. Четыре пациента с подозрением на коронавирус сбежали из государственной больницы.

Согласно информации Mashable India, победителем безответственного поведения стал мужчина из Триссура. Он, получив положительный результат по коронавирусу, посетил торговый центр, кинотеатр и даже помолвку! К счастью, его вернули в больницу. Сейчас он проходит курс лечения и никого больше не заражает.

Правительство Индии также активно разыскивает 335 человек, которые недавно путешествовали в страны, подвергшиеся эпидемии COVID-19. Пока найти их не удалось.

Такое поведение жителей обусловлено несколькими факторами. Как рассказала Gulf News доктор Ракеш Чавла, люди боятся изоляции. В обществе также очень остро реагируют на тех, кто подхватил коронавирус. Их сразу же клеймят людьми, распространяющими болезнь. Это порождает страх в людях, и они отказываются идти в больницы на проверки.

Другие нарушают карантин из-за небезопасных условий в медицинских учреждениях Индии.

Одна девушка прилетела в Индию из Испании, после чего ее сразу положили на 14-дневный карантин. Вроде бы все правильно, но только больница, мягко говоря, не вызывает доверия. Разбитые зеркала, обшарпанные стены, поломанные туалеты и грязь вокруг вряд ли спасут от вируса.

Еще одна пользовательница поделилась снимками из больницы в Мумбаи, где ее друга проверяли на коронавирус. К счастью, пробыл он там недолго, но общая обстановка внушает ужас. Немытые раковины, пятна крови, старые койки и свободно разгуливающие по помещению кошки. Все это не дает больным пациентам чувства безопасности.

Если в Индии пациенты просто сбегают, то в Афганистане достается еще и врачам. Десятки пациентов, содержавшихся в изоляции, сбежали из карантинного центра в Западном Афганистане. По крайней мере у одного из них было подтверждено заражение коронавирусом. Как передает Reuters, они разбили окна и напали на персонал больницы. Сбежавшие 38 человек недавно вернулись из Ирана.

А вот две сестры родом из Филиппин решили, что карантин не должен мешать их поездкам. Женщины находились в процессе проверки на наличие коронавируса, когда сбежали из карантинного комплекса. Они планировали сесть на рейс в Японию через Манилу, пишет Khaleej Times.

Власти объявили розыск сестер и усилили проверку на границе. Неизвестно, поймали их или нет, но при поимке сестры будут заключены под стражу и доставлены в изолятор по согласованию с должностными лицами здравоохранения.

Двое таксистов из Индонезии тоже сбежали из-под карантина. Их не напугало то, что они вступали в тесный контакт с человеком, зараженным коронавирусом. Почему? Сильнее их пугает потеря заработка.

«Один из них был уже на карантине, но затем убежал. Другой отказался с самого начала, и сейчас его не могут найти. Они отказались от карантина, потому что они боятся потерять работу и доход», — передает слова руководителя Агентства здравоохранения островов Риау Тжептьеп Юдиана The Jakarta Post.

Для жителей таких регионов потеря доходов и работы звучит страшнее смерти. Правительство ищет способы компенсировать людям убытки, чтобы они соглашались на изоляцию.

Недавно стало известно, как в разных странах людей наказывают за нарушение карантина.