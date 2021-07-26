Ученые заподозрили, что ковид плохо сказывается на умственной деятельности. Согласно исследованию, у пациентов с разным течением болезни IQ снизился на три-семь баллов. Однако российские медики считают, что виной тут не сам коронавирус, а вызванное им кислородное голодание мозга. Хотя все согласны, что наука пока еще не выяснила всех последствий COVID-19.

Нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона заметили, что коронавирусная инфекция разрушает мыслительные способности человека. Результаты исследования о связи ухудшения интеллекта с COVID-19 опубликовали в авторитетном медицинском журнале The Lancet. Но впервые исследование обнародовали на сайте medrxiv.org в прошлом году.

Страдают способности к абстрактным логическим рассуждениям, концентрации и планированию. Сильнее всего индекс IQ пострадал у пациентов, которые были подключены к ИВЛ: их уровень интеллекта снизился на семь баллов. При этом перенесенный инсульт обычно приводит к потере лишь трех баллов.

У людей, которым не потребовалась система ИВЛ, уровень интеллекта снизился на четыре балла, а у переболевших в легкой форме — на три. Ученые протестировали более 80 тысяч человек, перенесших болезнь в разных формах, и пришли к выводу, что интеллект переболевшего ковидом человека, вероятно, не восстанавливается.

Можно ли восстановиться?

Невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская пояснила «360», что в исследовании речь идет не столько о последствиях самого ковида, сколько о совокупности очень многих факторов течения болезни — например, при тяжелой форме пневмонии падает сатурация (насыщение крови кислородом) и наступает гипоксия.

Но это может быть и ковид, и кома при сахарном диабете, и отравление тяжелыми металлами, и другая инфекция, инфаркт, инсульт, эпилептический приступ — все они приведут к умственному ухудшению, уточнила Ольга Голубинская. То есть нельзя сказать, что виноват именно ковид, — нет прямой корреляции.

«Это неправильно поставленный вопрос, что ковид нам даст полстраны поглупевших людей. Этот супервирус, который вызвал пандемию, приводит к тяжелой пневмонии. У людей нарушается кислотно-щелочной баланс, плохая сатурация, и все эти и другие негативные последствия вызывают микроповреждения головного мозга», — сказала невролог.

Голубинская подчеркнула, что такие повреждения нельзя сравнивать с болезнью Альцгеймера или аналогичными недугами. Если бы ковид приводил к макроструктурным изменениям, были бы зафиксированы массовые случаи инсультов, параличей, парезов.

Для восстановления когнитивных способностей врач порекомендовала выбрать абсолютно новое занятие. Тем, кто никогда не играл в шахматы, стоит попробовать освоить эту игру, а не умеющие танцевать смело могут отправляться на занятия танго. Резкая смена деятельности хорошо влияет на умственные способности и восстанавливает нейронные связи.

Страдают легкие — страдает мозг

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал «360», что еще во время первой волны предполагали, что коронавирус атаковал участок мозга, отвечающий за обоняние. Потом было установлено, что он повреждает не сами нейроны, а систему клеток, обеспечивающих передачу импульсов.

Проще всего объяснить когнитивные нарушения гипоксией, которая возникала у пациентов при воспалении легких. Снижение насыщения крови кислородом действительно может снизить интеллект. Но это было установлено еще задолго до ковида Эдуард Шунков врач-эпидемиолог.

Шунков добавил, что это так же справедливо для любой другой инфекции, оказывающей прямое влияние на дыхательную систему или способной вызвать очаги воспаления в головном мозге, например вируса клещевого энцефалита, кори и других.

«Я не исключаю, что после коронавирусной инфекции когнитивные способности могут ухудшиться. Сейчас накопилось достаточно сведений об отсроченных осложнениях ковида. Но проведено слишком мало исследований, чтобы установить причинно-следственную связь и сказать точно, пройдут эти осложнения или же они будут необратимыми», — пояснил Шунков.

Он отметил, что врачи не просто так не рекомендуют заниматься активной деятельностью во время болезни. Слабость — главный показатель того, что нельзя заниматься физическим трудом. Игнорирование этого симптома чревато еще большей гипоксией. А когда страдают легкие, будет страдать и мозг.