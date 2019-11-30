Сторонники плоской Земли будут разочарованы. Стало известно, что случится с планетой в форме диска

Большинство жителей Земли считают, что планета — это сфера. Однако из-за постоянного вращения и разницы в высоте материков итоговая форма нашей планеты не идеальна. Ученые называют ее геоидом или эллипсоидом вращения. Но, в любом случае, речь идет об объемной фигуре. Однако существует сообщество сторонников теории, что Земля плоская. Ученые в очередной раз разрушили их ожидания.

Теория плоской Земли появилась еще в древности. Но и сегодня сторонники того, что наша планета выглядит простым диском очень популярны, особенно в интернете. Они придумывают достаточно много объяснений, чтобы подтвердить свою теорию. Ученые решили им помочь и объяснили, что произошло бы с человечеством, если бы Земля на самом деле была плоской.

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«Чтобы космическое тело приобрело форму диска, а не сферы, то нужно его вращать очень быстро», — заявил профессор кафедры планетной геологии Калифорнийского технологического института Дэвид Стивенсон. Он уточнил, что эта скорость разорвала бы нашу планету на тысячи мелких частиц.

Он напомнил, что еще в середине XIX века астроном Джеймс Клерк Максвелл математически доказал что дискообразная форма тел в космосе нестабильна. Она занимался исследованием колец Сатурна и утверждал, что они представляют собой не единую площадь, а состоят из несвязанных между собой частиц. Со временем его заявления нашли реальные подтверждения. Кроме того, его вычисления объясняют, почему в галактике не существует планет в форме диска. Даже если Землю сплющить, то в такой форме она останется очень ненадолго. Гравитация снова придаст ей форму сферы.

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Гравитация, как известно, беспощадна. Но при этом она тянет во все стороны с одинаковой силой. Именно поэтому все планеты имеют сферические формы с небольшими отклонениями. Математические формулы Максвелла доказали, что стабильное состояние дискообразной Земли невозможно при условии, что на планете действует гравитация.

Если от силы притяжения избавится, что на планете прекратится сама жизнь. Исчезнет атмосфера, не будет приливов и отливов, так как они происходят под гравитационными влияниями Луны. Кстати о самом естественном спутнике Земли.

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Во всех теориях ее появления тоже задействована гравитация. Начиная от общепринятого сценария, что Луна сформировалась из осколков космического тела, которое врезалось в нашу планету давным давно. Остатки оказались захвачены гравитационным полем Земли и о со временем сформировались в Луну. Есть и другая теория, что планета притянула к себе большое космическое тело, когда он пролетало мимо в космическом пространстве и теперь оно остается на своей орбите до сих пор.

Гравитация отвечает и за слоистую структуру планеты. Наверху легкие материалы, но чем ниже спускаться к ядру, тем плотнее становится структура, которая окружает раскаленное жидкое ядро. Именно оно действует как гигантский магнит, который формирует поле планеты и удерживает атмосферу, которая защищает поверхность от солнечного ветра.

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Для того, чтобы понять, как будет выглядеть Земля со слабым магнитным полем, достаточно посмотреть на Марс. Четыре миллиарда лет назад он лишился своей атмосферы из-за ослабевшего поля. В итоге солнечный ветер полностью вычистил его поверхность.

Геофизик Колумбийского университета Джеймс Дэвис пояснил, что если бы Земля была плоской, то невозможно было бы рассчитать движение плит, из которых состоит поверхность нашей планеты.

«Когда вы проводите простые вычисления, что это плита движется так, а другая плита передвигается вот так, то вы можете это делать только при условии, что все происходит на сфере. Вы не получите верного ответа, если будете исходить из того, что все происходит на плоской поверхности», — заявил ученый.

Джеймс Дэвис отметил, что сторонники плоской Земли используют в качестве объяснений своей теории доказательства, которые не имеют никакого отношения к физике или математике. Земля и Луна имеют форму сферы по одной причине — влияние гравитации. Но авторы теории о том, что наша планета плоская находят разные объяснения для каждого из небесных тел. При этом часто их слова противоречат друг другу.

«Если мы сможем объяснить одинаковые явления одной простой теорией, то это лучше, чем находить тысячу разных теорий для одинаковых явлений», — пояснил геофизик.