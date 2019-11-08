Сторонник ИГ* назвал виновников теракта на российском самолете в 2015 году. Можно ли ему верить?

Арестованный сторонник ИГ* Халед Хаят заявил, что за взрывом российского самолета А321 в 2015 году стоят его брат Тарек Хаят и датский террорист Базил Хассан. Никаке фактов, которые могли бы подтвердить его слова, пока не появлялись. По словам датских СМИ, официальных комментариев от полиции также не поступало. «360» разбирается, могут ли эти сведения быть достоверными.

Халед Хаят назвал имена двух человек, якобы причастных к теракту в самолете A321 компании «Когалымавиа», который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Взрыв на борту воздушного судна произошел 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом из-за бомбы в багажном отделении. Ответственность за теракт, в котором погибли 224 человека, взял на себя ИГ*.

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По словам задержанного, за взрывом стоят его брат Терек Хаят, который сейчас приговорен к смертной казни в Ираке, а также гражданин Дании Базил Хассан. Последнего датские СМИ называют «самым главным датским террористом». Его обвиняли в покушении на жизнь популярного писателя Ларса Хедегаарда в 2013 году. Сейчас Хассан находится на свободе — после задержания в 2014 году его обменяли на 49 пленников ИГ*. Предположительно, после своего освобождения датчанин присоединился к террористической организации в Сирии.

Неожиданные откровения

Халеда Хаята задержали и осудили в Австралии за попытку подрыва самолета Etihad, которую он пытался совершить в 2017 году. Он рассказал, что за этой неудавшейся атакой, как и за взрывом А321 в небе над Египтом, стоят одни и те же люди — Терек Хаят и Базил Хассан. Для теракта на борту Etihad должна была использоваться такая же схема — бомба в багажном отделении. Однако попытка взрыва не удалась — Хаята остановили, поскольку его сумка со взрывчаткой не прошла ограничение по весу.

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Никаких официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало, поэтому возникают сомнения, можно ли верить этой информации. Президент Международной общественной организации ветеранов органов безопасности «Вымпел», полковник КГБ СССР Сергей Шестов считает, что любая информация может быть как правдой, так и ложью — она не должна восприниматься всерьез без фактов, которые могли бы ее подтвердить или опровергнуть.

«До тех пор пока какие-то аргументы, факты не предъявит — это можно интерпретировать как пустую информацию. Я ведь тоже сейчас могу что-нибудь ляпнуть вам, допустим, вы опубликуете. Ну и что? Нужны конкретные факты, которые будут как-то аргументировать его заявление», — заявил он в беседе с «360».

Заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн придерживается похожего мнения.

«К любой информации нужно относиться всегда критично, учитывая непростую ситуацию и внешнеполитический аспект вокруг этих событий», — подчеркнул он в беседе с «360».

Многим показалась поразительной неожиданная откровенность арестованного. Его удалось задержать два года назад, однако этими сведениями Хаят поделился лишь сейчас. Сергей Шестов предположил, что террорист не додумался бы дать такие показания самостоятельно. По его мнению, Халед разработал эту сенсацию не один — у него есть консультанты, которые им движут.

«Это может быть подозрительно, с моей точки зрения, с какой стороны — этим самым он привлекает к этой ситуации, чтобы обвинение началось, какое-то расследование, которое приведет к совершенно к другой ситуации. От противного. Это такие тонкие, трудные вещи», — пояснил он.

Еще одна возможная версия, которая возникает после заявления террориста — он по какой-то причине решил подставить своего брата.

«Это возможно. Мы же всех тонкостей не знаем. Всякое возможно: брат на брата, отец на сына, сын на отца. Все зависит от идеологической убежденности, идеологической парадигмы», — отметил Сергей Шестов.

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Вполне возможно, что такое заявление он сделал, спасая настоящих виновников взрыва самолета. Ведь его брата, Терека, в любом случае казнят в Ираке за терроризм, в то врем как Базила Хассана, который скрывается от спецслужб после своего обмена на пленных, очень трудно поймать.

«Трудно сказать, каким мотивами руководствуется этот господин. Но безотносительно всего это свидетельство не причастности России к этой трагедии. Хочет ли он отвести подозрение от кого-то из своих подельников, оговаривая брата, или же говорит правду — в любом случае к России это отношения не имеет. Это, бесспорно, важно», — заключил Александр Хинштейн.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.