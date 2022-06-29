Страны Прибалтики в последние месяцы начали вести себя крайне агрессивно на международной арене. Литва, Латвия и Эстония давят на НАТО, призывая альянс обновить стратегию по «защите» региона. При этом в Прибалтике решили отказаться от произведенной в РФ электроэнергии — в ущерб своим же гражданам. Также государства региона рассматривают вопрос полного закрытия границ с Россией и вообще якобы еще с февраля готовятся к конфликту с РФ.

Агрессия Прибалтики против России

Государства Прибалтики неоднократно призывали руководство НАТО обновить стратегию по «защите» региона и укрепить его обороноспособность. Глава МИД Литвы же призвал ЕС не допустить уступок России по транзиту в Калининград.

«Россия не может требовать какого-либо пересмотра санкций и уступок себе, этого нужно избегать, как четко выразилась ЕК, и я лично слышал, что комиссия считает так. Россия не может получить дипломатической победы по вопросу санкций», — процитировал его «Интерфакс».

Ранее Литва расширила ограничения на перевозки грузов в Калининградскую область. Тем временем в начале июня операторы электросетей Литвы, Латвии и Эстонии заговорили об отказе от произведенной в России электроэнергии для балансирования своих энергосистем. Это может обойтись потребителям Прибалтики в 400 миллионов долларов в год, написали «Ведомости». Еще раньше Литва, Латвия и Эстония закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Русофобия навязана еще в 1920-х

Всю историю Прибалтики ее населяли другие народы. Изначально это была славянская территория, которую населяли славяне. Об этом «360» рассказал политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

«В дальнейшем что мы видим. Там жили немцы, которые не являются ни латышами, ни литовцами, ни эстонцами. <…> Так же как и свою государственность, как они говорят, так и русофобские настроения они начали отстаивать с 1920-х годов. Тогда они перешли к формированию своих республик, что делалось как раз на антирусской идеологии, идее. Безусловно, делалось это искусственно — западными архитекторами», — подчеркнул он.

По словам Бредихина, то, что сейчас происходит со странами Прибалтики на международной арене, — это последствия политики 1930-х — начала 1940-х годов.

«Это было искусственно насаждено тем народам, которые живут на этой территории довольно недавно», — отметил Бредихин.

Политолог из Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер также рассказал, что Прибалтика долгое время находилась под немцами и шведами.

«В Вильнюсе не было никаких литовцев вообще никогда. <…> Там не жили литовцы в нынешнем понимании. Великое княжество Литовское было скорее славянским государством. Официальным языком был церковный русский, даже не польский», — подчеркнул Брутер.

Когда же Прибалтика получила независимость от немцев, Литва, Латвия и Эстония стали некими марионеточными государствами. Тем временем национализация всегда идет в векторе, противоположном предыдущим «сюзеренам», пояснил Брутер.

«Начали проводить антисоветскую политику. Тем более что СССР был коммунистическим. Всех пугали коммунизмом, евреями. Так породили страшную волну антисемитизма. <…> Русских в элиты не пускали. Поляки были в таком же положении, как и русские, даже еще хуже. Вектор развития был очевиден — они тусовались между собой и хотели, чтобы русские, которые приехали в послевоенное время, либо уехали, либо находились на подчиненном положении», — отметил политолог.

По его словам, это и породило конфликт.

Прибалтика пытается выслужиться перед Западом

Сейчас же русофобские настроения в Прибалтике активизировались с новой силой, так как это общеевропейская тенденция на данный момент.

«Осознали свою фактическую ненужность Европе и США, а прибалты это видят. Ведь они здесь для чего? Для того, чтобы там вовремя разместился контингент НАТО и атаковал наши территории на западе. Только для этого они нужны. Больше от них для Европы пользы нет. Соответственно, они выбрали этот момент и пытаются его использовать по максимуму», — отметил Бредихин.

По его словам, так Прибалтика пытается выторговать себе финансирование, новые военные базы, а также попросту выслужиться и показать свою нужность. Тем временем НАТО может «принести в жертву» интересы прибалтийских государств в случае их конфликта с Россией, пишут обозреватели китайского издания Global Times Чжан Хуэй и Ван Хэньи.

Бредихин же полагает, что нынешние веяния в Прибалтике могут измениться — после успешного окончания Россией спецоперации на Украине. Схожей точки зрения придерживается Брутер.

Это все отчасти хайп Владимир Брутер.

Брутер уверен, что России стоит отреагировать на такую агрессию и действия Прибалтики и именно на законодательном уровне запретить все связи в Литвой, Латвией и Эстонией.

«Ни одной копейки Россия не должна давать им зарабатывать. Запад хочет кормить — пусть кормит. А для тех, кто считает себя русским, получение гражданства должно быть автоматическим», — заключил Брутер.