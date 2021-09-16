Столбняк можно подхватить из-за банальной раны. Жизнь без вакцины сравнили с самоубийством

В Свердловской области зафиксировали первый за 17 лет случай столбняка у ребенка. Его родители отказались от вакцинации. По словам медиков, непривитый ребенок может легко заразиться столбняком на улице. А ведь болезнь вредит нервной системе и приводит к смерти.

В Свердловской области ребенок заразился столбняком. Ранее родители не вакцинировали его, так как являются противниками прививок.

Все началось с того, что летом ребенок упал с велосипеда и получил ссадины, но родители не стали своевременно обращаться за медицинской помощью. Тем самым они отложили экстренную профилактику против столбняка на две недели.

Уже по прошествии этого времени ребенка поместили в стационар на несколько месяцев, а также в отделение интенсивной терапии. Его даже подключали к аппарату ИВЛ и вводили в медикаментозную кому. Благодаря работе медиков ребенка удалось спасти, однако после столбняка у него появились серьезные неврологические нарушения.

В Свердловской области на протяжении 17 лет не регистрировали столбняк у детей. Это связывали с высоким уровнем охвата вакцинации у детей и ревакцинации взрослых.

Нешуточная болезнь

По данным Всемирной организации здравоохранения, споры столбняка находятся в почве, золе, а также на ржавых инструментах, например гвоздях, колючей проволоке и иглах. От человека к человеку заболевание не передается. При этом споры устойчивы к антисептикам и высоким температурам.

Роспотребнадзор напомнил, что возбудитель столбняка попадает в организм через поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки. У больных нарушается дыхание и происходят спазмы мышц. Среди других симптомов высокая температура и головная боль. Врач-педиатр Татьяна Злобина напомнила «360», что столбняк нейротоксичен и поражает центральную нервную систему. Но самое главное — болезнь может привести к смерти.

Это вакциноуправляемая инфекция, с которой можно справиться. Печально, что некоторые люди лишают себя шанса на выживание. Это некий вариант осознанного самоубийства Татьяна Злобина.

По словам медика, риск заразиться столбняком в квартире минимален, чего не сказать об улице, где инфекцию можно получить через грязные травмы. Роспотребнадзор отметил, что заражения происходят при порезах, укусах животных, занозах, ожогах и обморожениях.

Врач Инфекционной клинической больницы № 2 Илья Акинфиев отметил, что чаще всего люди заболевают столбняком при дорожной или сельскохозяйственной травмах.

«В большинстве случаев мы все защищены, потому что вакцинируемся. Плюс к этому, травмпункты оснащены противостолбнячной сывороткой. Если человек получает травмы, то как раз вводится эта сыворотка», — добавил специалист.

За последние годы в России регистрировали небольшое число заболеваний столбняком. Тем не менее в группе риска находятся те, кто никогда не был вакцинирован или взрослые, которые не ревакцинировались против столбняка.

Причины отказа

Существуют несколько вакцин против столбняка, которые комбинируются с другими прививками. Вакцинация входит в Национальный календарь профилактических прививок. Детям делают прививку, когда им исполняется три, четыре, шесть и 18 месяцев. Позже в шесть и 14 лет они проходят ревакцинацию. Последующую прививку повторяют каждый 10 лет.

Тем не менее родители иногда под разными предлогами отказываются вакцинировать своих детей. Врач-инфекционист Илья Акинфиев напомнил, что вакцинация проходит болезненно.

«Место инфекции болит, детки ночью не спят, плачут, и психологически это тяжело для родителей. Современные родители к таким вещам не подготовлены», — добавил Акинфеев.

По его словам, родители пытаются сейчас жалеть своего ребенка, но на самом деле подвергают большей опасности.

У отказа вакцинировать детей есть и другая причина. Татьяна Злобина отметила, что сейчас человеку доступно много информации, но правильно трактовать ее он не может и принимает все на веру.

«У нас любят советы подруг слушать. Есть и врачи, которые не развиваются и делают категоричные суждения. Если к нему приходит человек, и врач что-то говорят безапелляционно, то он может принять это за догму», — добавила медик.

Один из таких распространенных примеров — это вера противников вакцинации в то, что прививка может вызвать у ребенка аутизм. По словам Злобиной, в действительности препарат не вызывает у детей эту болезнь, но может стать триггером для генетических заболеваний.

Вакцина проверена временем

Как правило, люди массово не заболевали столбняком. Однако в период войн и катастроф многие начинали страдать этим заболеванием, напомнил сайт nplus1.ru. В таких случаях своевременная вакцинация помогала избежать летальных исходов.

В начале Первой мировой войны в немецких госпиталях столбняк обнаружили у 1744 из 27677 раненых, а летальность достигала 100%. Но после возобновления поставки сывороток на 1000 раненых приходился только один смертельный исход.

Уроки иммунизации были усвоены перед Второй мировой войной. В итоге в американских госпиталях находились почти три миллион раненых, но только у 12 из них появился столбняк, пятеро умерли.