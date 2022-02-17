Стол Путина рассорил двух дизайнеров. Итальянец и испанец заявили о своем авторстве

Длинный стол между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном вызвал не только волну мемов в соцсетях, но и настоящий спор между мебельными мастерами из Италии и Испании. Они оба заявили о своем авторстве, но их данные расходятся. Итальянский мастер рассказал, что сконструировал мебель еще в 1995 году, а его испанский коллега сделал похожий стол спустя 10 лет.

Длинный четырехметровый белый стол, за которым Владимир Путин и Эммануэль Макрон вели переговоры, стал настоящим мемом в интернете. Соцсети заполнились отредактированными фотографиями. Пользователи сравнивали его с площадкой для игры в бадминтон и «Тайной вечерей» Леонардо да Винчи.

Стол стал поводом для шуток телеведущего Ивана Урганта в эфире программы «Вечерний Ургант». Он показал коллаж, на котором часть с Макроном оказалась на улице недалеко от Кремля.

Но коллажами и мемами дело не ограничилось. Испанский и итальянский мастера стали спорить, кто сделал этот стол.

Стол раздора

Владелец мебельной фабрики в Испании Винсенте Сарагоса заявил, что не сомневается в своем авторстве. Он рассказал, что как только увидел фотографию стола, начал выискивать дефекты, написал The Guardian.

«Я вижу мельчайшие неточности. Это помогает нам постоянно совершенствоваться», — рассказал испанец.

По его словам, он сделал стол из белого альпийского бука и инкрустировал его золотом.

По другой версии, автором стола является владелец мебельной компании Oak Ренато Полонья. Создание мебели — это семейный бизнес итальянца, и заявления испанского коллеги сбили его с толку.

«Честно, не знаю что сказать, потому что я делал эту работу в 1995 или 1996 году, и фотографии стола опубликовали в 2000 году в книгах, преимущественно российских», — рассказал мастер мебели.

По словам Сарагосы, он сделал стол в 2005 году, и здесь появляются несостыковки. В качестве доказательств Полонья предъявляет сертификаты о проделанной работе и даже одобрение действовавшего на тот момент президента Бориса Ельцина.

Испанская компания, которая приостановила свою деятельность в 2020 году, работала над несколькими проектами для Кремля и бывших советских республик. Например, делала кухонную мебель для президента Узбекистана.

Сарагоса настаивает на своем. Он гордится тем, что он испанец и валенсиец, который сделал этот стол. Но Полонья продолжает утверждать, что стол его компании, как и интерьер Кремля, можно видеть в книгах.

«Возможно, испанец сделал копию, которую передали кому-то другому, кто знает. Мы говорим про стол, а не про самолет. Возможно, он сделал копию», — добавил Сарагоса.

Мебель для Кремля

Ренато Полонья утверждает, что провел меблировку Кремля в 1990-х годах. Он сделал мебель для зала, где Путин и Макрон проводили переговоры, Екатерининский зал, где проходила одна из встреч G8. По словам мастера, это была работа «под ключ». Он делал не только мебель, но и камины, гипсовые потолки, мраморную отделку на стенах и декоративные панели, рассказал Полонья в интервью Corriere Della Sera.

Точную стоимость работы дизайнер не вспомнил, он лишь отметил, что заказ оценивался в несколько миллиардов лир. А сегодня бы он стоил около 100 тысяч евро.

Полонья отметил, что никогда не встречался с тогдашним президентом Борисом Ельциным.

«Безопасность была потрясающей. У нас был пропуск на вход и выход, мебель нужно было просканировать, никаких фотографий», — поделился итальянец.

Он также выполнял много заказов для арабских стран. В одно время он делал мебель для бывшего лидера Ливии Каддафи и семьи Саддама Хусейна.