Цены на сырье подняли стоимость водки. Вслед за ней подорожает и другой алкоголь

Производитель водки заявил о росте себестоимости спиртного. Это связано с подорожанием сырья для производства. Рост цен не обойдет стороной и другую алкогольную продукцию. Он связан не только с подорожанием сырья, но и с административными нововведениями.

Крупнейший производитель водки «Татспиртпром» заявил о росте себестоимости водки на 3%. Это связано с подорожанием сырьевых товаров, таких как дерево, пленка, металл, сахар и зерно. Сырье стало дорожать после постепенного восстановления рынков.

Глава «Татспиртпрома» Руслан Максудов рассказал, что компании удалось запастись сырьем и материалами для производства. Производитель также заключил контракты с фиксированной ценой будущих поставок. Таким образом «Татспиртпром» нивелирует рост сырья и материалов.

Подорожание водки

Несмотря на новость, специалисты считают, что паниковать из-за цен на крепкий алкоголь пока что рано. Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз объяснил «360», что себестоимость водки растет каждый год, как и любого другого продукта.

Рост себестоимости на 3–5% в год нормален для любого продукта питания, так же дело обстоит и с водкой Вадим Дробиз.

Схожее мнение выразил и президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. По его словам, подорожание происходит регулярно. Свой вклад в увеличение себестоимости водки вносят и проблемы с производством стекла. По словам Косарева, стеклозаводы, построенные в начале нулевых, уже выработали свои мощности.

«Из-за этого есть определенный дефицит стекла. Как и в любой конкурентной среде, производители стекла, которые инвестируют деньги, поднимают цены», — отметил специалист.

Однако пока что ждать новых ценников в магазине не стоит. Косарев заверил, что в ближайшие годы стоимость будет определяться минимальной розничной ценой, которую устанавливает правительство.

«Люди, для того чтобы конкурировать, должны ставить водку в эту минимальную цену. Даже несмотря на то, что себестоимость повышается, а производителям становится тяжелее жить», — отметил эксперт.

Но не все разделяют такой оптимистичный прогноз. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин уверен, что в ближайшее время стоит ждать повышения цен на водку. Свой вклад внесет не только стоимость сырья, но и административное регулирование.

«На рынке зерна вводится информационная система, которая требует приобретения информационных программ и дополнительного администрирования. Все это, конечно, увеличивает себестоимость», — отметил Шапкин.

Подорожает ли алкоголь

Себестоимость других спиртных напитков может увеличиться вслед за водкой. Павел Шапкин объяснил, что из-за увеличения стоимости зерна подорожает вся алкогольная продукция, которая производится из спирта. Он также напомнил о введении системы «Честный знак», которая требует маркировки товаров.

«Каждая марка стоит 50 копеек, и эти 50 копеек превратятся на полке в 1,5 рубля», — добавил эксперт.

Покупатель также заметит рост цен на вина. Вадим Дробиз объяснил, что это связано с дефицитом винограда в стране.

«В России можно производить вино только из российского винограда, а его дефицит на рынке равен 35–40%», — объяснил эксперт.

В России во время пандемии усилился интерес к производству домашнего алкоголя, а в 2020 году «Яндекс» зафиксировал 1,6 миллиона поисковых запросов на покупку самогонного аппарата. Но специалисты уверены, что нового всплеска популярности самогона не будет.

Дробиз объяснил, что подорожание продукции на 3–5% в год не вызовет падения легального потребления и роста домашнего производства. По мнению специалиста, такое увеличение цены вполне допустимо.