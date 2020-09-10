Стоим на 9 баллов. Сентябрьские пробки в Москве связали с ремонтом и пандемией

Этой осенью в Москве особенно большие пробки. Так, вечером 8 сентября в центре они достигали девяти баллов. Проблему признал и столичный дептранс — там связывают количество машин с тем, что из-за пандемии люди стараются не ездить на общественном транспорте. Но действительно ли дело в этом или Москву застопорил ремонт на улицах? Рассказываем, почему с каждым годом на дорогах Москвы становится все хуже.

Осенний трафик

Департамент транспорта Москвы опубликовал карту, на которой сравнивается трафик 2019 и 2020 годов. А 8 сентября в столице зафиксировали девятибалльные пробки — стояли МКАД, ТТК, Садовое кольцо, проспекты и даже крошечные центральные улицы. Вечером на московских дорогах в заторах находились 3,33 миллиона автомобилей.

В 2019 году в этот же день трафик был чуть слабее — восемь баллов. В пробках стояли 3,14 миллиона машин. Это на 6% (190 тысяч автомобилей) меньше, чем 8 сентября 2020 года.

Дептранс связал ситуацию на дорогах с несколькими факторами — ремонтом, погодой и пандемией. По мнению специалистов департамента, люди начали больше передвигаться по городу после спада пандемии, а некоторые выбирают для этого личные автомобили, потому что так безопаснее.

К сожалению, если все будут ездить на своих машинах, заторы увеличатся в разы. Поэтому мы рекомендуем для поездок по городу пользоваться городским транспортом дептранс Москвы.

В департаменте добавили, что до конца рабочей недели вечером будут растянутые часы пик. Примерно с 17:00 до 20:00 движение будет плотным. Особенно это коснется центра города и тех мест, где идет ремонт.

Источник фото: Telegram-канал дептранса Москвы

По состоянию на 17:30 в Москве восьмибалльные пробки. В основном их причина кроется в ремонте по всему городу. Если смотреть на ситуацию на Третьем транспортном кольце (чья длина в общем 35 километров), там 15 участков, где восстанавливают дорожное полотно.

Дептранс уже предупреждает, что вечером в четверг будут девятибалльные заторы. Об этом говорит также прогноз сервиса «Яндекс.Пробки». Отмечается, что ситуация ухудшится к 19:00.

В 2019 году в сентябре ЦОДД тоже замечал сильные пробки. Тогда специалисты связали это только с ремонтными работами, которые не успели закончить. ЦОДД отметил, что в сентябре 2019-го строительных работ на столичных дорогах было на 88% больше, чем в 2018-м.

«Яндекс» даже собрал статистику по пробкам и выяснил, что с 2013 по 2017 год к вечеру почти во все эти годы пробки достигали семи-восьми баллов в целом по Москве. А внутри Садового кольца все было еще хуже — восемь-девять баллов.

В 2020 году проблемы на дорогах наблюдались не только в начале сентября. 10, 23 и 30 июня заторы в городе оценили в девять баллов. Руководитель Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык 28 августа сказал, что пробки на дорогах Москвы усилятся в конце августа — начале сентября. По его мнению, это обусловлено окончанием сезона отпусков, началом учебного года и отменой удаленного режима работы в некоторых организациях.

Кизлык утверждал, что городской транспорт в столице безопасен, поэтому можно спокойно пересаживаться с личных автомобилей. Автобусы и троллейбусы регулярно дезинфицируют, установлены бесплатные санитайзеры на всех станциях метро и МЦК.

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Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Абдулгамид Эмиргамзаев в беседе с «360» подчеркнул, что московский транспорт безопасен, потому что люди соблюдают предписанные меры предосторожности.

Несогласованность служб

Эксперт по городскому транспорту Роберт Ян сказал «360», что ничего удивительного в сентябрьских пробках нет — такое происходит каждый год. Причина в том, что люди возвращаются в города из-за границы, с дач, из путешествий по России. Также стартует учебный год, а значит, родителям необходимо покупать своим детям школьные принадлежности, одежду и так далее.

В общем, на начало осени приходится очень много поездок по делам. По словам Яна, пробки стоит ожидать до середины сентября. В августе трафик меньше, потому что это еще теплый месяц и люди все-таки стараются проводить его за городом.

Свою негативную роль в появлении пробок играет ремонт улиц — он ограничивает интенсивность поездок, добавил Ян.

Многое указывает на то, что нет согласованности действий городских служб. То есть те, кто занимается ремонтами, не согласуют это со службами планирования дорожного движения и выполняют работу, исходя из своих графиков. А они таковы: нужно сейчас привлечь всех на максимально возможный период, всех на месяц-два заряжают, они выполняют работы Роберт Ян.

Остается надеяться, что скоро завершат дорожные проекты, которые задуманы, чтобы разгрузить центр Москвы. Например, в четверг закончили бетонировать эстакаду на развязке МКАД — Волоколамское шоссе. Полностью работы по этому участку закончат в начале 2021 года и приступят к еще пяти ответвлениям МКАД. Кроме того, идет строительство Северо-Восточной, Северо-Западной, Юго-Восточной и Южной рокады. Все эти трассы, по сценарию властей, должны разгрузить Москву. Как это будет в действительности — покажет время.

Источник фото: РИА «Новости» / Владимир Астапкович

Обычный московский цикл

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов в беседе с «360» отметил, что ситуация на дорогах столицы в 2020 году особо не отличается от того, что было в прошлом. По его мнению, причина таких пробок в том, что родители повезли детей в школу, а студенты отправились на своих автомобилях на учебу в вузы. Собеседник добавил, что в Москве традиционно плотный трафик в конце августа и начале сентября, и связано это не столь с ремонтными работами, а «циклами, которыми живет наше общество».

По мнению Шкуматова, если ремонтные работы делать не разом, как это происходит сейчас, а последовательно, то есть переносить от участка к участку, тогда Москва все время будет находиться в транспортном коллапсе. Затор просто переместится с одного места на другое.

Ремонты создают пробки, но в прошлом году и в этом ремонты были одинаковы. Даже в этом году ремонтов было меньше. Полагаю, все-таки надо говорить о том, что естественный цикл — образовательный и экономический — привели к тому, что у нас все как обычно Петр Шкуматов.

Шкуматов добавил: под «обычной» ситуацией подразумевается, что в конце августа пробки начали нарастать, а к 1 сентября достигли своего пика. Теперь до Нового года в Москве будет традиционно тяжелая ситуация на дорогах.