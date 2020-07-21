Сто ударов ножом по своей семье. Отчима-убийцу навсегда отправили в тюрьму

Житель Менделеевска, который в 2019 году убил почти всю свою семью, проведет остаток жизни в тюрьме. Прямо в зале суда он попросил, чтобы его приговорили к смертной казни. За что мужчине вынесли такой суровый приговор — в материале «360».

Верховный суд Татарстана во вторник вынес приговор 41-летнему жителю города Менделеевска Айнуру Харисову, отправив его в тюрьму до конца жизни. Его признали виновным в убийстве 38-летней жены, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего ребенка. 12-летний сын женщины сбежал, хотя получил травмы. Именно он и сообщил обо всем в полицию.

Всего Харисов нанес всем погибшим около 100 ножевых ранений и такое количество резаных ран, что их даже не смогли посчитать.

Перед оглашением приговора Харисову дали последнее слово. Он попросил либо дать ему возможность искупить вину, либо назначить ему смертную казнь. Однако его отправили в колонию особого режима до конца жизни, а также удовлетворили гражданские иски к подсудимому на общую сумму 3,5 миллиона рублей.

Роковой день

Убийство почти всей семьи произошло 3 декабря 2019 года в квартире на улице Юбилейной в Менделеевске. В тот день в круглосуточную пекарню забежал мальчик в одних трусах и следами крови на теле. Еле стоя на ногах, он сказал продавщицам, что отчим напал на его мать и братьев. Работницы заведения тут же вызвали скорую и полицию.

Прибывшие на место правоохранители нашли в квартире, на которую указал 12-летний подросток, тела его матери, старшего брата, а также тяжело раненного двухлетнего мальчика. Врачи пытались спасти последнего, но он умер по дороге в больницу.

Поймать убийцу удалось в Елабуге — городе в 30 километрах от Менделеевска. В населенном пункте он купил алкоголь и закуску, отправился на свое место работы, выпил и уснул. Его обнаружил начальник, а полицию вызвал, потому что тот был весь в крови. На Харисова завели два уголовных дела: «Убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего» и «Покушение на убийство малолетнего». Убийца оказался вменяемым — ему в разное время провели две психолого-психиатрические экспертизы. Свою вину он сначала не отрицал, а потом вдруг сказал, что был в состоянии аффекта.

Во время судебных разбирательств Харисов рассказал, что он убил супругу за то, что она якобы постоянно заставляла его ревновать. По информации сайта «Газета.ru», Харисов в тот день нашел в телефоне возлюбленной сообщения от соседа и заподозрил ее в измене. Женщина пыталась объяснить, что повода ревновать нет, добавив, что уже устала от такого формата отношений и паре нужно расстаться.

В тот момент Харисов схватил нож и пошел на жену. На защиту матери встал ее 19-летний сын, который попытался задушить отчима, но получил смертельное ранение. Потом Харисов увидел, что его 12-летний пасынок не спит, приказал ему молчать и полоснул ножом. В момент, когда мужчина отвлекся, подросток выпрыгнул в окно первого этажа и пошел искать помощь.

Напоследок Харисов зарезал самого младшего ребенка — своего двухлетнего сына. Когда он всех убил, пошел в ванну, выбросил нож, умылся, собрал все связки ключей и вышел из квартиры, заперев ее. Он также оставил записку, в которой сообщил следующее: «Вот этот человек, с кем изменяла и до сих пор изменяет, я просил вернуться ко мне, сказал: „Прощу, только будь со мной“, — она отказалась, я не могу жить без нее, простите меня, пожалуйста, я лучше буду на том свете с ней», — написал Харисов. После этого он уехал в Елабургу.

На одном из судебных заседаний мать убитой рассказала, что пара поженилась в 2016 году. Это был третий брак женщины. Харисова теща воспринимала как «темного» и скрытного человека, однако родной двухлетний сын его очень любил. У мужчины были конфликты с 19-летним мальчиком, так как именно он вставал на защиту матери, когда Харисов приходил пьяный домой.

Когда судья Максим Беляев огласил приговор убийце, он сказал, что Харисов представляет особую опасность для общества.

«Обстоятельства, характер и способ совершения преступлений свидетельствуют об особой дерзости, цинизме и безжалостности к людям вне зависимости от их пола, возраста и степени родства Харисова, у которого сформировалось устойчивое антисоциальное поведение, пренебрежение к законам и нормам человеческого общества», — сказал Беляев.