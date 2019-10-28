Стилист возвращает волосы лысым клиентам. Он меняет их до неузнаваемости

Парик и умелые руки — этого достаточно, чтобы почувствовать себя счастливым и уверенным. Стилист помогает мужчинам с залысинами выглядеть совершенно по-другому. И на их лицах после процедуры — неподдельная радость.

Американец Фил Ринг дарит мужчинам с залысинами эмоции, сравнимые с радостью от покупки новой машины. Стилист возвращает им волосы. Казалось бы, ничего сложного — надеть парик, уложить волосы. Однако на деле процедура занимает куда больше времени, и любой желающий не сможет так быстро познать «дзен», к которому пришел Ринг.

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У стилиста много клиентов-мужчин, которые приходят с просьбой решить их главную проблему — привлекательности. Возможно, многим из них идет лысина, но не все хотят пробовать экспериментировать. Для изменения своей внешности буквально до неузнаваемости мужчины идут к Рингу, который творит свою магию. У парикмахера есть страница в Instagram, на которой он выкладывает все шедевры.

Самое популярное видел Ринга появилось еще в конце сентября. На кадрах показали молодого человека с залысинами в кресле парикмахера. Ринг выбрил ему на голове круглый участок, а затем приклеил клиенту на голову шевелюру на специальной накладке. Такой парик называется системой волос. Он состоит из силиконовой основы и натуральных волос. Обычно он крепится на лысине благодаря жидкому фиксатору или липкими лентами.

И важнее всего в этом видео реакция парня в кресле.

Ролик набрал более шести миллионов просмотров и 65 тысяч лайков. И это только в Twitter, а выложили его и в Instagram, и в TikTok.

У Ринга есть свой сайт, а мастерству он учит и других стилистов. Как у них успехи мы не знаем, но клиенты Ринга явно довольны. Их внешность действительно меняется в лучшую сторону.

Только посмотрите, как этот парень удивлен своему новому образу.

Как и этот мужчина. Он и с залысинами был позитивным, но после преображения стал счастливым с концами.

Следующий молодой человек тоже «пострадал» от рук Ринга. Да так, что аж засиял.

Ринг делает прически не только незнакомцам, но и себе. У него есть целое видео, на котором стилист самостоятельно меняет образ. Между прочим, Ринг и сам имеет залысины, и его прическа — это парик.