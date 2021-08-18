Стихия не остановится сутки. Как ливень и ураган устроили хаос в Москве и Подмосковье

На Москву обрушилась сильнейшая гроза с ливнем и градом. Шквалистый ветер ломал деревья, срывал облицовку фасадов новостроек и устроил настоящий аттракцион для рабочих, которые в этот момент почему-то продолжали работать и находились в строительных люльках.

В региональном ГУ МЧС предупредили, что стихия будет бушевать в Москве и области до утра 19 августа. Порывы ветра, по прогнозам синоптиков, будут достигать 25 метров в секунду. Ухудшение погоды объяснили прохождением холодного атмосферного фронта.

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в комментарии «360» заверила, что никаких по-настоящему опасных явлений не ожидается.

«Приближается зона мощных кучевых облаков, гремит гроза. Мы ждем, что сегодня выпадет до 10 миллиметров осадков. Для августа месяца летние грозы — это обычное явление. Пока ничего особо угрожающего из разряда опасных явлений не прогнозируется и не прослеживается на картах погоды», — пояснила эксперт.

Несмотря на такой многообещающий прогноз, разгул стихии впечатляет. В Котельниках у строящегося дома ветер начал срывать обшивку фасада, разбирая его как карточный домик. После этого куски облицовки продолжали летать по округе.

Стройматериалы разметало по двору. В этот момент на улице, к счастью, никого не оказалось. Но фасад здания, вероятно, теперь придется переделывать.

Удивительно, но некоторые рабочие в Котельниках оказались застигнуты стихией, сидя в люльках на большой высоте. Ветер начал раскачивать их, устроив что-то вроде очень плохого аттракциона без соблюдения каких-либо правил безопасности. В итоге мужчинам удалось запрыгнуть внутрь здания.

После того как ураган наконец поутих, весь двор был усыпан мусором.

В Видном ветер тоже прогулялся по стройплощадке, устроив настоящую песчаную бурю.

В деревне Сапроново некоторые жители остались без сеток на окнах. Их тоже вырвало ветром. Но хотя бы сами стекла остались целы.

В Тушине ураганным ветром повалило деревья и снесло фонарные столбы. Один из них рухнул прямо на припаркованную иномарку.

С корнем вырвало деревья в Люберцах.

В Подольске перед мостом на улицу Комсомольская во время разгула стихии обрушилась целая кирпичная стена.

Если в Котельниках в воздухе летали куски обшивки, то на Красной площади прохожих атаковал профлист. Им удалось увернуться, и он, ударившись об асфальт, взмыл вверх.

По прогнозу синоптиков, непогода задержится в московском регионе до утра 19 августа. Пока спасатели советуют жителям быть осторожными, без необходимости не выходить на улицу, а если вышли — не забывать про плащ и зонт. Во время сильного ветра важно обходить стороной деревья и рекламные щиты.

Водителей просят быть крайне внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров.

В соцсетях пользователи возмущаются из-за такой погоды летом, тем более когда оно уже подходит к концу. При этом многие говорят, что это было ожидаемо после жары +30 градусов, и видят в этом, скорее, плюс — на улице посвежеет. Правда, резкая смена погоды может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Медики советуют в это время пить побольше воды, не злоупотреблять алкоголем и сладкой газировкой.