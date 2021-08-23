Мода на стены от мигрантов. Почему Польша, Литва и США решили ставить стены от беженцев?

Польша решила установить 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией. Так страна пытается обезопасить себя от потока мигрантов. Ранее о схожем решении сообщила и Литва. Похоже Дональд Трамп и его стена на границе с Мексикой задали некий тренд на этот метод борьбы с беженцами. «360» разбирался, работает ли он.

Забор от мигрантов в Польше на границе с Белоруссией

О решении установить забор на границе с Белоруссией сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, сейчас забор устарел и проходит по ограниченному участку белорусско-польской границы.

«На границе с Белоруссией будет построен новый прочный забор высотой 2,5 метра. В помощь пограничникам будет привлечено больше солдат», — написал Блащак в Twitter.

Ране сообщалось, что на помощь пограничникам на белорусскую границу направлена тысяча польских солдат. По данным местных сотрудников службы, только с начала этого месяца нелегально перейти границу из Белоруссии пытались 2,1 тысячи человек. За весь прошлый год таких мигрантов было всего 120. Так, несколько десятков беженцев сейчас заблокированы на границе между Белоруссией и Польшей у деревни Уснаж-Гурны. Люди пытались попасть в Польшу, но пограничники обоих государств окружили их и не дают попасть ни в одну из стран.

Стена от мигрантов в Литве на границе с Белоруссией

При этом о росте мигрантов заявила не только Польша. Схожие проблемы наблюдает и Литва. Премьер Ингрида Шимоните уверена, что в этом виноват Александр Лукашенко. Политик на встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем обвинила белорусские власти в «гибридной атаке». Якобы глава Белоруссии мстит так за санкции ЕС.

«Мы охраняем не только литовскую границу, но и внешние границы ЕС», — процитировало Шимоните Associated Press.

Премьер заявила, что Литва задействует военных для усиления патрулирования на границе. Более того, страна планирует построить стену от мигрантов. Похоже для Шимоните это уже вынужденная мера. Ведь 2 июля страна объявила режим ЧП из-за наплыва нелегальных мигрантов.

По данным руководства государства, лишь с начала этого года на границе задержали 1,4 тысячи беженцев. Среди них были граждане Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана и других стран. Глава МИД Литвы считает, что все они летят в Минск прямыми рейсами, зная, что там можно легко пересечь границу с ЕС.

Стена Дональда Трампа на границе с Мексикой

В современной истории моду на стены от мигрантов похоже задал экс-глава США Дональд Трамп. Возведение разделительной стены на границе с Мексикой стало одним из главных пунктов его предвыборной программы в 2016 году.

Став президентом, Трамп действительно начал строительство легендарной стены вдоль всей границы с Мексикой. Противники экс-главы США в Конгрессе отказались выделять средства на задумку Трампа. Ему пришлось перенаправить финансы из бюджета Пентагона. Но новый глава Штатов Джо Байден, вступив должность, отменил указы предшественника и даже смягчил ограничения на въезд в государство.

Результат был соответствующим — поток мигрантов усилился. По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, количество нелегалов, которых задержали в апреле на южной границе, превысило 178,6 тысячи. Такого числа беженцев там не было вот уже 20 лет.

Эффективны ли разделительные стены сегодня?

Подобные стены человечество строило давно. Достаточно вспомнить Берлинскую стену между ГДР и ФРГ, построенную коммунистическими властями ГДР в 1961 году для остановки массовой эмиграции. Наверное еще более известна ее знаменитая прешественница — Великая Китайская стена. Ее строили для защиты империи от кочевых племен. При этом возводить сооружение начали еще в III веке до нашей эры.

Однако сегодня останавливать мигрантов с помощью подобных заборов достаточно неэффективно. Об этом в разговоре с «360» рассказал преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, эксперт по Польше Вадим Трухачев. Он уверен, что в ситуации с Польшей и Литвой речь скорее идет о политике.

Это политический жест сразу и против России, против Белоруссии. Плюс — это возможность получить от ЕС лишние деньги, причины же есть. <…> Стена — это больше для того, чтобы на глаз как-то действовало. Контрольно-следовая полоса, колючая проволока, минные поля — более эффективные средства Вадим Трухачев.

Это тренд, который охватил приличное количество стран: Греция, Болгария, Турция, по его словам, также заняты строительством стен. Их власти попросту насмотрелись на кризисы ЕС с мигрантами недавних лет. Об этом в разговоре с «360» заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, такой забор может оказаться достаточно эффектиным средством.