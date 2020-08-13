Стеноз сосудов от алкоголя нашли у Ефремова, пишут СМИ. Что это такое и в чем проявляется?

В понедельник Михаила Ефремова госпитализировали прямо из здания суда. Актер находился без сознания, врачам пришлось выносить его на руках. Адвокат артиста заявил, что врачи подтвердили у него инсульт. Однако в СМИ появилась информация, что на самом деле у актера стеноз сосудов. Чем отличаются диагнозы и каковы последствия патологии сужения сосудов — в материале «360».

Из суда в реанимацию

11 августа должно было пройти четвертое слушание по делу о смертельной аварии с участием Ефремова. На нем планировался допрос самого актера. Однако уже на входе здания суда артисту стало плохо — сотрудники ФСИН вытаскивали его из машины и придерживали, пока он поднимался по лестнице.

Спустя несколько минут подъехала карета скорой помощи. Медики заподозрили у подсудимого предынсультное или предынфарктное состояние и решили его госпитализировать. Из зданию суда врачи вынесли уже бесчувственного Ефремова на носилках. Источники «360» рассказали, что слышали жалобы актера на боль в сердце. Заседание перенесли.

Позднее стало известно, что состояние актера оценивается как тяжелое. Его определили в реанимационное отделение. К вечеру состояние актера стабилизировалось, но врачи не назвали точную причину ухудшения самочувствия Ефремова.

Спустя сутки адвокат артиста рассказал, что предположение врачей подтвердилось. Ефремову диагностировали инсульт. Однако на днях появилась новая версия причины внезапного ухудшения здоровья Ефремова. По данным источника ТАСС, у актера диагностировали стеноз сосудов от злоупотребления алкоголя.

Что такое стеноз сосудов?

Сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев рассказал «360», что термин «стеноз», как правило означает сужение просвета артериального сосуда. Он пояснил, что самым главным и большим артериальным сосудом является аорта.

Из нее отходят брахиоцефальные ветви, а также права и левая общие сонные артерии. Сонные артерии и позвоночные артерии кровоснабжают головной мозг. Вместе они формируют Виллизиев круг — артериальный круг внутри головного мозга. Он распределяет кровь по различным сегментам головного мозга — в зависимости от вовлеченности в какое-либо действие.

От степени сужения того или иного артериального сосуда и зависит состояние головного мозга. Если происходит стеноз, то головной мозг начинает испытывать недостаток притока артериальной крови и, следовательно, кислорода Владимир Хорошев.

Он отметил, что при дефиците кровоснабжения мозг подает человеку сигнал — это может быть головокружение, слабость, сонливость.

«Все это формирует такое состояние как транзиторная (приходящая — прим. ред.) ишемическая атака головного мозга. Если человек не обращает на это внимание, то в конце концов это приобретает острое нарушение мозгового кровообращения, то есть полноценного полнокровного инсульта», — объяснил кардиолог.

Он подчеркнул, если у человека стали хуже двигаться руки или ноги, если появилось нарушение артикуляции речи — нужно срочно обращаться к врачу. По словам Хорошева, в такие моменты «счет пошел на минуты».

«Чем быстрее человек окажется у врача, тем больше шансов у него выжить, а в последствии реабилитироваться, чтобы не стать глубоким инвалидом», — заявил врач.

Разница между стенозом и инсультом

Хорошев пояснил, что ишемический инсульт — это острое нарушение полного мозгового кровообращения. Он опроверг информацию, что продолжительное злоупотребление алкоголем может послужить причиной сужения сосудов.

Сам по себе алкоголизм к стенозу не приводит, но алкоголизм является мощнейшим мотиватором атеросклероза Владимир Хорошев

Атеросклероз, по словам врача, неизбежно приводит к сужению сосудов без исключения всех артериальных ветвей. А стеноз сосудов, в свою очередь, является одной из причин инсульта.