Стендаперы прошлого века. Как изменился юмор со смертью легенд отечественной эстрады

За последние годы умерли многие легенды юмора: Жванецкий, Задорнов, Арлазоров, Арканов, Карцев. С их уходом на сцене практически не осталось эстрадных сатириков и юмористов, которые завоевали любовь публики на уровне певцов и актеров. Как и остальные аспекты жизни, со временем юмор сильно изменился.

В 1990-х и начале 2000-х годов эстрадные сатирики и юмористы смогли встать на один уровень со знаменитыми певцами и актерами. Люди ждали их выступлений, старались не пропускать новые выпуски «Аншлага» или «Кривого зеркала», а если не успевали посмотреть по телевизору — просили записать шоу на кассету.

Имена величайших сатириков того времени знали не только взрослые, но и дети. Сейчас многих из них уже нет в живых — 6 ноября после продолжительной болезни скончался Михаил Жванецкий. Однако юмор не стоит на месте — как и другие аспекты жизни, с течением времени он развивается и подстраивается под современную аудиторию.

Как изменился юмор

«Как и все, юмор упрощается — в том плане, что укорачивается. Плотность становится больше. Что в КВН плотность юмора возросла — если раньше позволяли себе одну шутку в минуту, то сейчас такое уже не прокатит», — рассказал «360» актер театра и кино, признанный юморист Денис Косяков.

То же самое происходит и с комедиями — Косяков рассказал, что недавно пересматривал «Голый пистолет», одну из его любимых комедий, которую он продолжает считать очень смешной.

«Но там реально, по нынешним меркам, невероятно маленькая плотность юмора. Там может быть одна шутка за одну сцену в несколько минут. Сейчас это, разумеется, недопустимо. Все ускорилось», — отметил он.

Российский актер театра и кино, основатель и участник творческого коллектива «Квартет И» Александр Демидов отметил, что современные юмористы очень сильно отличаются от своих предшественников, потому что «пришло другое время». При этом нельзя сказать, что новое поколение шутников плохие или не талантливые. Но и сравнивать их нельзя — это несравнимые вещи. Тогда была цензура, поэтому любое слово на какую-то запретную тему о власти, о жизни, о происходящем вокруг воспринималось по-другому, не как сейчас.

«Раньше говорили на более вечные темы, сейчас круг тем сузился и уровень понизился. Я жил в то время и застал представителей того юмора, сейчас меня не радует нынешнее поколение сатириков и стендаперов, мне не интересно. С уходом таких людей как Карцев и Жванецкий как-то становится… Я тут слышал, что кто-то стал называть „Квартет И“ последними [представителями юмора того времени]. С одной стороны приятно слышать, но с другой стороны — страшно, что на этом поле уже и посмотреть не на кого», — пояснил он.

Стендаперы 90-х

Александр Демидов считает, что назвать Жванецкого, Задорного и других юмористов того времени стендаперами нельзя.

«Нет, это не стендап. Это был юмор того поколения, той эпохи, которой практически уже не осталось представителей. Все великие ушли. Сейчас просто время меняется, и юмор стал другим. Он стал пошлее, активнее в плане подачи. Сложно судить, были ли тогда стендаперы. На мой взгляд, тогда было одно время с одними героями, а сейчас — другое время, с другими героями. Можно сколько угодно говорить, что раньше было лучше, а сейчас хуже. На мой взгляд, тогда было почище, посветлее», — отметил он.

Однако Денис Косяков считает обратное. Он уверен, что стендапером можно назвать любого артиста, который шутит на публику в микрофон.

«Безусловно. Человек говорит смешные вещи в микрофон — он автоматом стендапер. Арлазоров, Задорнов, Коклюшкин, Альтов — все это стендап, просто в чуть более литературной форме, свойственной литераторам этого времени», — отметил он.

Сейчас стендап сильно изменился по сравнению с тем временем. Зрителю не хочется ждать, чтобы услышать шутку. Поэтому, уверен Косяков, и КВН в последние годы теряет популярность. Первая шутка там может прозвучать спустя семь-восемь минут после начала шоу. Зрителю придется выслушать сперва приветственное слово Маслякова, затем — представление команд и членов жюри. Юморист отметил, что многие современные зрители просто «не доживают о восьмой минуты», потому что не любят ждать. Зачем — если среди огромного множества контента можно выбрать то шоу или выступление, где шутить начнут с первой минуты.

«Стендап уже не может себе позволить огромные литературные произведения, которые просто даже не смешные, в которых нет четких шуток — как это было у Коклюшкина и прочих, которых я очень любил в детстве и сейчас очень к ним хорошо отношусь. Тогда это были литературные произведения. Сейчас должна быть четкая реприза в какую-то определенную единицу времени. Скорость. Если ты не зацепил зрителя сразу, то ты его теряешь, потому что контента слишком много», — пояснил Косяков.

Писатель-сатирик остался в прошлом

Александр Демидов отметил, что вырос на юморе Жванецкого, Карцева, Арлазорова и других представителей того времени. Он отметил, что многое не понимал в их шутках — потому что «язык Жванецкого тоже не сразу понимаешь, и то, что делали все остальные представители жанра того времени».

Я не могу красиво сейчас говорить, вспоминая тех, потому что их вспоминаешь с болью. И не принимаешь этих, которые сейчас. Мне вообще печально говорить сейчас о юморе, потому что я считаю, что его уже практически не осталось. Писатель-сатирик — это уже где-то в прошлом, артист эстрады тоже где-то в прошлом. После смерти Жванецкого все стало еще мрачнее и печальнее Александр Демидов актер «Квартета И».

Он отметил, что в современном мире измельчали многие понятия — дружбы, любви, ценностей — также, как измельчали юмор и количество талантов, которые сейчас есть. По мнению Демидова, на смену легендам прошлого века пока никто не придет — он уверен, что для этого должно будет пройти время.

«Потому что то, что сейчас осталось, если мы посмотрим в любой жанр сейчас — таких личностей, таких глыб уже не будет. Будут просто другие — но какие? Те, которые сейчас есть — в общем-то зацепиться особо не за кого, если мы говорим о юморе. Когда пройдет какое-то время и природа кого-то народит — так будет обязательно. Подождем, посмотрим», — заключил он.