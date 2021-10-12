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    12 октября 2021, 23:25

    Стендап-комиков вынуждают извиняться за старые шутки. Для оскорбленных это становится простым путем к популярности

    Психолог Рощин объяснил скандалы вокруг стендаперов проблемной природой этого жанра

    Александра Ломейко, Анастас Машковцев, Дмитрий Толокевич

    Стендап-комики Ариана Лолаева и Саша Ни были вынуждены публично извинится перед осетинским народом за шутку годичной давности. Инцидент с ними не первый и, возможно, не последний. Громкая история Мирзализаде могла показать, что на этой теме можно заработать определенные очки популярности.

    Стендап-комики Саша Ни, Ариана Лолаева и осетинский пирог

    Комик Саша Ни во время выступления сравнил гениталии своей коллеги Арианы Лолаевой с осетинским пирогом. Дело происходило в 2020 году, и, судя по смеху в зале, шутка зрителям понравилась. Девушка, похоже, тоже была не против стать объектом юмора. Недавно ролик опубликовали в осетинских пабликах, и разразился скандал, сообщил «Кавказский узел».

    В соцсети на шутников посыпались укоры, проклятия и даже угрозы. Причем больше всего досталось не самому Александру, а осетинке Лолаевой. Молодые люди спешно опубликовали видео с извинениями перед всем осетинским народом — мол, не хотели задеть святое. Однако извинения не помогли.

    Ариана Лолаева записала еще одно обращение, где со слезами попросила прощения и заявила, что сама виновата в неумной шутке друга. Девушка призналась: ее уволили с работы, и она боится ехать в Осетию, где ей угрожают расправой.

    Шутка не повод для преследования

    Фронтмен команды КВН «Уральские пельмени» и актер Дмитрий Брекоткин в разговоре с «360» отметил, что юмор — понятие вкусовое. Когда шутка не удалась, над ней не смеются, и в этот день комика ожидает провал. На этом история обычно заканчивается. Однако в данном случае начались какие-то нездоровые тенденции.

    «Сейчас какой-то тренд заставлять извиняться людей за все. Все извиняются с испуганными глазами. Но по-моему, это абсурдно, какое-то Средневековье. Плохая шутка — это всего лишь плохая шутка», — отметил Брекоткин.

    Он подчеркнул, что беда не в юморе, а в том, что за слова людей бьют и заставляют публично извиняться. Однако юмор схож с водой, которая занимает весь предоставленный объем. Не нравится — не смейся, не подавай руки, этого вполне достаточно. По мнению Беркоткина, слово «Осетия» просто стало поводом для выплеска агрессии.

    Запретные темы как замена таланта

    По мнению социального психолога Алексея Рощина, проблема заложена в самой природе стендапа. Юмористов уровня Жванецкого мало, тут нужен особый талант. Он есть не у каждого, а в стендап хотят все, пояснил психолог в разговоре с «360». Поэтому это комедийное искусство не столько про тонкий юмор, сколько про шутки на грани, которые так или иначе касаются запретных тем.

    «Помимо секса, дефекации и политики, это еще и религиозные и национальные предрассудки, особенно те, что касаются малых народов. Вспомним знаменитые анекдоты про чукчей. Но сегодня это уже приелось, как и анекдоты про тещу, поэтому принялись перебирать другие национальности», — сказал Алексей Рощин.

    Он уточнил, что в шутке комиков были затронуты сразу две запретные темы — секс и национальность. Получилась искра, удалось вызвать смех, но и есть риск, что кто-то обидится. Вот и выходит что все чаще и чаще стендаперы оказываются в центре общественного внимания.

    Народный промысел обид

    Алексей Рощин отметил: по закону больших чисел, много поклонников означает и много потенциальных жертв — тех, кого обидят шутки. Это предопределено, и таких скандалов будет все больше и больше. Комики ходят между двух огней: между, условно говоря, законом гор и уголовным преследованием. Скоро останутся только самые бесшабашные, и то если их не вышлют.

    «Проблема еще и в том, что это может использоваться как политический повод для повышения национального самосознания. Какие-то местные политики, которым больше нечем выделиться, могут для своих целей прослыть защитником своей национальности и поднять национальный дух. Это прямой и простой способ выделиться и запомниться между своих соплеменников», — объяснил психолог.

    Фактически люди, которые заставляют комиков извиняться, паразитируют на их успехе, резюмировал Рощин. Он предположил, что подобные действия могут стать настоящим народным промыслом: прослушивать даже старые выступления, находить скользкие моменты и обижаться на них.

    Извинения других комиков

    Давняя шутка про башкирский народ заставила извиняться стедапера из Казани Артура Шамгунова. Три года назад комик заметил, что на его юмор обижаются «пьяные, разведенные и башкиры». Некоторым фраза Шамгунова не понравилась, но возмущаться они стали только сейчас.

    «Я вообще не хотел никого обидеть. <…> Сам всю жизнь выслушивал дружеские подколы на тему башкир, меня это не обижало. Но если вас вдруг обидело, я лично извиняюсь перед каждым», — написал стендапер в Instagram.

    Летом 2021 года комику Идраку Мирзализаде дали 10 суток административного ареста за шутку о русских и обвинили в разжигании межнациональной вражды. Сначала молодого человека задержали, а в его поддержку высказались многие коллеги, в том числе Данила Поперечный, Руслан Белый, Илья Соболев, Александр Гудков и Михаил Шац.

    Выйдя из спецприемника Мирзализаде попросил прощения у всех, кому не пришелся ко двору его юмор. Тоже через соцсети.

    «Прошу прощения у всех, кого задела вся ситуация! Давайте жить дружно и двигаться дальше. Берегите себя», — попросил комик.

    В начале октября извиняться за твиты трехлетней давности пришлось блогеру Эльдару Джарахову. В сообщениях он жаловался на слишком мрачные лица русских, которых видел во время путешествий.