Стендап-комиков вынуждают извиняться за старые шутки. Для оскорбленных это становится простым путем к популярности

Стендап-комики Ариана Лолаева и Саша Ни были вынуждены публично извинится перед осетинским народом за шутку годичной давности. Инцидент с ними не первый и, возможно, не последний. Громкая история Мирзализаде могла показать, что на этой теме можно заработать определенные очки популярности.

Комик Саша Ни во время выступления сравнил гениталии своей коллеги Арианы Лолаевой с осетинским пирогом. Дело происходило в 2020 году, и, судя по смеху в зале, шутка зрителям понравилась. Девушка, похоже, тоже была не против стать объектом юмора. Недавно ролик опубликовали в осетинских пабликах, и разразился скандал, сообщил «Кавказский узел».

В соцсети на шутников посыпались укоры, проклятия и даже угрозы. Причем больше всего досталось не самому Александру, а осетинке Лолаевой. Молодые люди спешно опубликовали видео с извинениями перед всем осетинским народом — мол, не хотели задеть святое. Однако извинения не помогли.

Ариана Лолаева записала еще одно обращение, где со слезами попросила прощения и заявила, что сама виновата в неумной шутке друга. Девушка призналась: ее уволили с работы, и она боится ехать в Осетию, где ей угрожают расправой.

Шутка не повод для преследования

Фронтмен команды КВН «Уральские пельмени» и актер Дмитрий Брекоткин в разговоре с «360» отметил, что юмор — понятие вкусовое. Когда шутка не удалась, над ней не смеются, и в этот день комика ожидает провал. На этом история обычно заканчивается. Однако в данном случае начались какие-то нездоровые тенденции.

«Сейчас какой-то тренд заставлять извиняться людей за все. Все извиняются с испуганными глазами. Но по-моему, это абсурдно, какое-то Средневековье. Плохая шутка — это всего лишь плохая шутка», — отметил Брекоткин.

Он подчеркнул, что беда не в юморе, а в том, что за слова людей бьют и заставляют публично извиняться. Однако юмор схож с водой, которая занимает весь предоставленный объем. Не нравится — не смейся, не подавай руки, этого вполне достаточно. По мнению Беркоткина, слово «Осетия» просто стало поводом для выплеска агрессии.

Запретные темы как замена таланта

По мнению социального психолога Алексея Рощина, проблема заложена в самой природе стендапа. Юмористов уровня Жванецкого мало, тут нужен особый талант. Он есть не у каждого, а в стендап хотят все, пояснил психолог в разговоре с «360». Поэтому это комедийное искусство не столько про тонкий юмор, сколько про шутки на грани, которые так или иначе касаются запретных тем.

«Помимо секса, дефекации и политики, это еще и религиозные и национальные предрассудки, особенно те, что касаются малых народов. Вспомним знаменитые анекдоты про чукчей. Но сегодня это уже приелось, как и анекдоты про тещу, поэтому принялись перебирать другие национальности», — сказал Алексей Рощин.

Он уточнил, что в шутке комиков были затронуты сразу две запретные темы — секс и национальность. Получилась искра, удалось вызвать смех, но и есть риск, что кто-то обидится. Вот и выходит что все чаще и чаще стендаперы оказываются в центре общественного внимания.

Народный промысел обид

Алексей Рощин отметил: по закону больших чисел, много поклонников означает и много потенциальных жертв — тех, кого обидят шутки. Это предопределено, и таких скандалов будет все больше и больше. Комики ходят между двух огней: между, условно говоря, законом гор и уголовным преследованием. Скоро останутся только самые бесшабашные, и то если их не вышлют.

«Проблема еще и в том, что это может использоваться как политический повод для повышения национального самосознания. Какие-то местные политики, которым больше нечем выделиться, могут для своих целей прослыть защитником своей национальности и поднять национальный дух. Это прямой и простой способ выделиться и запомниться между своих соплеменников», — объяснил психолог.

Фактически люди, которые заставляют комиков извиняться, паразитируют на их успехе, резюмировал Рощин. Он предположил, что подобные действия могут стать настоящим народным промыслом: прослушивать даже старые выступления, находить скользкие моменты и обижаться на них.

Извинения других комиков

Давняя шутка про башкирский народ заставила извиняться стедапера из Казани Артура Шамгунова. Три года назад комик заметил, что на его юмор обижаются «пьяные, разведенные и башкиры». Некоторым фраза Шамгунова не понравилась, но возмущаться они стали только сейчас.

«Я вообще не хотел никого обидеть. <…> Сам всю жизнь выслушивал дружеские подколы на тему башкир, меня это не обижало. Но если вас вдруг обидело, я лично извиняюсь перед каждым», — написал стендапер в Instagram.

Летом 2021 года комику Идраку Мирзализаде дали 10 суток административного ареста за шутку о русских и обвинили в разжигании межнациональной вражды. Сначала молодого человека задержали, а в его поддержку высказались многие коллеги, в том числе Данила Поперечный, Руслан Белый, Илья Соболев, Александр Гудков и Михаил Шац.

Выйдя из спецприемника Мирзализаде попросил прощения у всех, кому не пришелся ко двору его юмор. Тоже через соцсети.

«Прошу прощения у всех, кого задела вся ситуация! Давайте жить дружно и двигаться дальше. Берегите себя», — попросил комик.

В начале октября извиняться за твиты трехлетней давности пришлось блогеру Эльдару Джарахову. В сообщениях он жаловался на слишком мрачные лица русских, которых видел во время путешествий.