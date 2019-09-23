Термин «мясо из пробирки» даже в 2019 году звучит странно. Его создание началось еще с конца 90-х годов, но тогда иностранные ученые больше говорили, чем делали. Только в 2013 году мир впервые увидел искусственное мясо. Российские специалисты без лишних слов работали над проектом и на днях приготовили первую в стране «котлету» массой 40 граммов. Проблема лишь в том, что на кусочек «псевдомяса» ушло 900 тысяч рублей. Стоит ли ждать полной замены настоящего мяса на пробирочное — в материале «360».

Сотрудники Очаковского комбината пищевых ингредиентов создали котлету в лабораторных условиях. Ее масса — 40 граммов, а цена «приготовления» — 900 тысяч рублей. Не стоит сразу осуждать ученых за потраченную сумму, ведь не секрет, что ресурсы планеты постепенно иссякают, и специалисты постоянно находятся в поисках новых путей, чтобы через сотни лет человечество не осталось без пищи и воды.

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Культивируемое мясо («мясо из пробирки», искусственное мясо) — это перспективное направление в мясной промышленности. Но не стоит его путать с имитацией мяса, которая вскоре начнет продаваться в «Теремке», так как это вегетарианский продукт, произведенный из растительного белка. Мясо из пробирки — еда, созданная в лабораторных условиях, которая никогда не был частью полноценного животного. Процесс производства включает в себя получение мышечных клеток животных и применение белка, который позволяет клеткам вырастать в большие куски мяса.

Так и сделали российские ученые — они взяли кусочек мышечной ткани теленка элитной породы Абердин-ангус в возрасте двух-трех дней, предварительно сделав ему местную анестезию. Фрагмент поместили в питательную среду (гель из аминокислот, витаминов, солей, глюкозы и других компонентов) для поддержания роста и деления клеток.

Ошибка — думать, что для каждого фрагмента искусственного мяса нужны животные клетки, и каждый раз «повара» будут отрезать кусочек несчастного элитного теленка. Стоит лишь один раз взять образец.

Источник фото: Министерство сельского хозяйства США

Контрольная закупка

По мнению разработчиков, к 2023 году мясо из пробирки уже появится на российских прилавках. Его стоимость в начале будет невероятной — около 5,8 тысячи рублей за килограмм. Однако с годами цена снизится — через пять лет кило будет стоить около 800 рублей.

Эпопея вокруг искусственного мяса началась еще в 1995 году, когда Управление по контролю качества продуктов и лекарств США одобрило методы NASA. Космическое агентство хотело создать универсальный способ питания астронавтов и придумало мясо в пробирке. Пять лет новостей о продукте не было, но в 2000 году появился первое в мире филе из клеток золотой рыбки, выращенное прикладным биологическим исследовательским консорциумом NSR/Туро.

Первый «адекватный» образец буквально показали по телевизору — это было в 2013 году в Лондоне. Ученые приготовили 140-граммовый гамбургер, однако дегустаторы заявили, что мясо слишком сухое и обезжиренное.

Источник фото: Pxhere

Перспективы?

Преимущество искусственного мяса в том, что оно полностью безопасно для человека и хранится дольше, чем обычное мясо из-за стерильных условий культивирования. Во внимание стоит взять то, что целью создания продукта является производство более здорового мяса, чем обычное, в первую очередь за счет снижения доли жиров и регулирования количества питательных веществ. Все-таки пока сложно оценить реальные риски, ведь на прилавках такого мяса нет.

Кандидат технических наук, доцент МГУПП Дмитрий Быстров в разговоре с «360» пояснил, что никакого отличия искусственного мяса от обычного не должно быть, так как по своим физико-химическим свойства и строению они должны совпадать. Ведь это и есть цель проекта.

Искусственное мясо делается из эталонного мяса. То есть вы вырастили коровку, которая не болела, не имела генных изменений, и ее белок начали выращивать и получали кусок мяса, который по своим качествам получился эталонным Дмитрий Быстров.

Но еще не скоро человечество перейдет на мясо из пробирки. По оценкам Быстрова, до такого развития мясной промышленности еще пару сотен лет. Главные факторы — цена и энергозатраты.