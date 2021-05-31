Убитую в Щелкове семью нашли спустя месяц. К расправе могли привести ставки на спорт и ипотека

В Щелкове мужчина зарезал всю свою семью и совершил самоубийство. Пока полиция разбирается в причинах произошедшего. СМИ пишут, что между супругами произошла ссора из-за ставок на спорт, которая кончилась кровавой расправой.

Еще в апреле в подмосковном Щелкове произошло жестокое убийство. Следствие считает, что 42-летний мужчина зарезал жену и двух дочерей 11 и 17 лет. На телах убитых женщины и девочек были множественные ножевые ранения, на мужчине следов насильственной смерти не нашли, сообщили в Следственном комитете.

Тела нашли только сейчас — все это время они оставались в закрытой изнутри квартире, окна были открыты на проветривание. Тревогу забил жилец одной из соседних квартир — он сообщил в МЧС о сильном трупном запахе.

Семейная ссора

По некоторым данным, семья приехала в Россию из Таджикистана, еще в 2010 году получила российское гражданство. СМИ пишут, что глава семьи работал начальником управления департамента развития в телекоммуникационной компании, его 40-летняя жена не была трудоустроена.

Этой зимой супруги предположительно взяли ипотеку и из-за этого стали часто ссориться. Роковой конфликт, по информации «Двач/Ньюсач», произошел из-за увлечения мужчины ставками на спорт. Он зарезал жену, а затем дочерей. Потом он еще несколько дней прожил в квартире с телами, добавил Telegram-канал Life Shot. Рядом с мужчиной нашли много сигаретных окурков и бутылку уксуса.

«По предварительным данным, долги главы семьи стали причиной убийства. Ранее в семье были конфликты на этой почве. Сейчас исследуются переписки, обнаруженные в телефонах погибших», — сказал ТАСС информированный источник.

Источник фото: телеканал «360»

Заметили не сразу

Пропажу девочек заметили не сразу, так как они были на домашнем обучении. Знакомая семьи рассказала «МК», что не так давно семья переехала в Подмосковье, дети учились в школе на востоке Москвы. Ездить каждый день на учебу было очень долго, но переводить в другое заведение сестер не стали.

«Семейная форма обучения предполагает, что родители берут на себя обязательства по обучению ребенка, а в школе дети проходят только промежуточную и итоговую аттестацию. При таком формате школа связывается с семьей только в случае, если ребенок не посещает аттестацию или по вопросам от самих детей или родителей», — объяснил «Известиям» директор школы, где учились убитые девочки.

Сестры, по словам директора, учились хорошо. В последний раз их видели на аттестации 20 апреля, очередная проверка должна была состояться 20 мая. К этому моменту школу уже якобы оповестили о случившемся, хотя, по данным МВД, заявление об обнаружении трупов к ним поступило только 30 мая.

Прокуратура взяла расследование на контроль. Еще в начале мая племянник погибшей женщины обратился в полицию с заявлением о том, что тетя не выходит на связь, написал «МК». Но искать женщину почему-то не стали. 27 апреля племянник якобы смог связаться с главой семьи — тот сказал, что они сильно заняты ремонтом.

Известно, что на учете семья не состояла, соседи на них не жаловались, а обстановка в квартире, по словам правоохранителей, свидетельствует о благополучии погибших.