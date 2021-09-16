Жителю Шахт пригрозили статьей за починку дороги. Такой энтузиазм действительно опасен

Житель города Шахты самостоятельно заделал ямы на центральной дороге. Чиновники поблагодарили героя и пригрозили штрафом. Получилось, что те, кому положено, дорог не чинили, а кто хотел чинить — не имел права. Однако наказание грозит лишь энтузиасту, а не городским властям, не обращавшим внимания на ямы.

Житель Ростовской области начал ремонтировать дороги в 2016 году. Недавно Александр Титов менее чем за месяц заделал на дорогах города Шахты около 30 ям и выбоин. Автомобилисты искренне благодарны добровольному ремонтнику. По их словам, Титов своими работами никогда не мешает дорожному движению, рассказал сайт kvushahty.ru.

О своих добрых делах шахтинец решил рассказать властям. Председатель городской думы в ответном письме поблагодарил горожанина за неравнодушие и внимание, уделенное проблемным участкам дорог на территории Шахт. Глава думы сообщил, что Титов может получить штраф за повреждение и загрязнения дорожного покрытия посторонними предметами, которые не являются элементами дорожного полотна.

Источник фото: kvushahty.ru

Такая ответственность предусмотрена статьей 12.33 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Добровольцу порекомендовали впредь до начала проведения самостоятельных ремонтных работ получить разрешение и согласовать свои действия с департаментом городского хозяйства.

Ремонт оставить профессионалам

Ведущий юрист компании «Магистраль» Илья Москвитин в разговоре с «360» отметил, что какие бы благие намерения ни преследовал доброволец из Шахт, он не профессиональный ремонтник и проводил свои работы не по регламенту и ГОСТу. Такой ремонт действительно мог угрожать не только безопасности движения, но и жизням людей.

«Дорогами занимаются специальные организации. Он мог заделать яму — и визуально дорога могла выглядеть ровной, а машина туда наедет и провалится, например. От этого могут пострадать и техника, и люди в салоне. Поэтому с точки зрения закона и тех последствий, которые могут быть после такого ремонта, да, его могут привлечь к ответственности», — заключил Илья Москвитин.

При этом автоюрист отметил, что не сомневается в добрых намерениях жителя Шахт. Илья Москвитин также уточнил, что на плохие дороги можно жаловаться в администрацию района, и если экспертиза покажет, что дорожное полотно действительно не отвечает требованиям, то туда должны направить дорожную службу и отремонтировать.

Ремонт дорог — как медицина

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики, председатель общественного совета Минтранса Михаил Блинкин пояснил «360», что энтузиасты могут ремонтировать дороги низших технических категорий, например проселочные. А вот дороги высокого класса имеют особые требования.

«Там ремонт методом народной стройки выполнить просто невозможно — от этого будет только хуже. У нас есть дороги федерального и регионального значений, муниципальные и местные. В законе об автомобильных дорогах все расписано честь по чести: на чьи бюджеты делаются разного рода ремонты и кто оплачивает содержание», — сказал Михаил Блинкин.

Он отметил, что дорожные заплатки редко бывают эффективными — их хватает разве что на год, а то и на месяц. Проблемы дороги нужно диагностировать и качественно лечить — все как в медицине. Крем и пудра не спасут от болезни кожи, а лишь прикроют проблему, но косметические средства недолговечны. Нужно обращаться за помощью к профессионалам.

Но не у всех муниципальных образований есть средства на дорогое лечение дорог. Можно писать жалобы вплоть до прокуратуры, отметил эксперт, в результате власти накажут и выпишут штраф, но больше денег у города или райцентра от этого не станет. На налоги, которые платят автомобилисты, тоже рассчитывать не приходится.

«Стоит подсчитать, сколько за год в бюджет заплатили владельцы машин, и сравнить с той суммой, которая требуется, чтобы содержать дороги в нормальном состоянии. Разница будет очень большая, уверяю. Также можно подсчитать, сколько конкретно в год на эти налоги можно привести в порядок дорог», — предложил Михаил Блинкин.

Решать проблемы можно

Разумеется, бедность казны не может быть индульгенцией для бездействия властей. Хороший хозяйственник ищет возможности для решения проблем своего региона. На Ямале смогли построить более чем километровый мост не на бюджетные средства, а за счет частного инвестора. Эта инициатива в России пока единственная, написал сайт «Ямал-Медиа».

Шахты, если верить «Википедии», входят в пятерку городов — лидеров Ростовской области по показателям экономического роста и инвестиционной привлекательности. В этом промышленном центре немало предприятий, и ремонт дорог вполне можно было себе позволить, чтобы энтузиасты не ремонтировали их самостоятельно.

«Тротуарный хирург» из Франции

Кстати, неравнодушные горожане, которые стараются сделать свой город лучше, есть не только в России. Французский художник Ememem вместо жалоб в муниципалитет превращает ямы и дыры в тротуарах родного Лиона в арт-объекты. Мастер выкладывает в прорехи керамическую плитку, создавая уникальные мозаичные панно.

Все началось с того, что однажды Ememem возвращался домой по плохой дороге и подумал, что на нее можно обратить внимание средствами искусства. Художнику пришла в голову идея сделать ямы цветными пятнами. После этого мастер стал «чинить» мозаикой дороги и фасады домов родного города. Жители прозвали художника «тротуарным хирургом».

Хотя художник уже стал знаменит, он по-прежнему украшает родной город и все так же не согласовывает с властями свое творчество.