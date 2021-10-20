ТЦ Москвы будут искать антимасочников по камерам. Но распознавание лиц может стать угрозой приватности

Любителей ходить по ТЦ Москвы без маски начнут вычислять по камерам. Эта мера позволит контролировать соблюдение масочного режима, но создаст ряд других проблем. Самая серьезная из них — риск утечки цифрового профиля, который навсегда лишит человека приватности. «360» разобрался, как будет работать нововведение и насколько ему можно доверять.

Подключить камеры ТЦ к городской системе видеонаблюдения потребовала мэрия Москвы. По данным источника «Коммерсанта», такое решение вынесли еще 13 октября во время совещания в столичном департаменте торговли и услуг. По итогам встречи власти поручили торговым центрам интегрировать камеры видеонаблюдения с входных групп объектов с единым центром хранения данных (ЕЦХД) мэрии до 20 октября.

В распоряжении издания также оказалась инструкция для ТЦ. В ней сказано, что разрешение камеры должно быть не ниже 720 пикселей, а частота кадров — 15–25 в секунду.

Технические сложности

Президент «Консорциум Инфорус» Андрей Масалович рассказал «360», что в торговых центрах должны быть определенные условия, чтобы это стало технически возможным.

«Во-первых, нужно достаточное количество камер высокого разрешения. Я полагаю, они уже напиханы много где. Во-вторых, камеры должны быть объединены в так называемые системы видеонаблюдения, у которых должен быть минимальны интеллект. Это тоже близко — сейчас камеры по отдельности уже не выводят, сводят в систему наблюдения с общим анализом», — сказал он.

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с «360» подтвердил, что технически возможно это сделать, однако торговым центрам предъявят особые требования к защите канала передач и самой информационной системе. И чтобы соответствовать им, торговые центры должны будут понести некоторые затраты

Маска — не помеха?

Власов отметил, что систему распознавания можно настроить так, чтобы она вычисляла тех людей, у которых нет маски или она надета неправильно — спущена на подбородок или не закрывает нос.

«Но вот тут начинается самое интересное. Если образа человека нет в единой базе данных, система не сможет сказать, что это Иван Иванович Иванов, и выписать ему штраф», — подчеркнул собеседник.

По словам эксперта, в такой ситуации есть два пути. Первый — власти Москвы должны будут закачать в единую базу фотографии абсолютно всех жителей города — например, с паспортов. Он подчеркнул, что здесь есть некоторые препятствия со стороны закона, ведь люди должны дать согласие на обработку таких персональных данных. Кроме того, не все фото будут актуальны, потому что паспорта меняют довольно редко.

«Путь второй, который, наверное, пока и будет применяться: система будет распознавать людей без маски, сигнализировать охране ТЦ, что тут человек без маски. Система будет его сопровождать, на выходе охрана должна будет его схватить, идентифицировать, попросив документы», — сказал он.

Если человек покажет документы, то охранники должны будут передать эти данные по защищенным каналам, чтобы нарушителю выписали штраф. Если же он отказывается показывать документы — вызвать полицию за нарушение масочного режима. Тогда правоохранители создадут на него протокол об административном правонарушении и задержат до выяснения личности, если у него с собой нет документов.

При этом Андрей Масалович отметил, что алгоритмы, которые способны распознавать частично закрытое лицо, резко улучшились прошлым летом из-за пандемии. Если раньше они могли не узнать человека из-за неправильного освещения, то сейчас даже маска не является проблемой. Если она опущена под нос или сдвинута на подбородок, камера легко сможет распознать личность нарушителя масочного режима.

Польза или вред

Несмотря на то, что камеры помогут ловить нарушителей, это нововведение вызывает ряд вопросов с организационно-юридической стороны. Андрей Масалович отметил, что не все камеры, которые будут использовать для этих целей, принадлежат государству. Торговые центры обяжут за свои деньги устанавливать эту систему и следить за ней, а значит доступ к видео получит неустановленный круг лиц.

«Второе — может оказаться, что будет доступна и прямая трансляция. Сейчас ничего хитрого нет злоумышленнику перехватить сырую трансляцию, поставить программу и начать самостоятельно распознавать лица. Это дырка для утечек: могут перехватывать сырые потоки — они частные, за них никто не отвечает. Эти потоки будут сливаться в общую базу, тоже никто ни за что не отвечает, и при сливе в базу могут быть утечки», — подчеркнул он.

Самое печальное во всей этой истории: один раз потеряв цифровой профиль, вы навсегда лишаетесь приватности. В любой точке света неустановленный круг лиц будет смотреть, где вы, в какой гостинице останавливались, где перемещались. Любая камера на улице, которая вас зафиксирует, позволит вас распознать, если ваши данные утекли Андрей Масалович

Еще одна «неубиваемая проблема» — любой технический специалист с допуском к таким базам может использовать эти данные во вред. Например, сделать запрос на конкретного человека и передать данные в «плохие конкретные руки».

«Еще одна проблема — проблема цифровой власти. Такие люди могут еще и свое положение использовать во вред более стратегически. Например, к таким базам будет обязательно вести база тех, кого распознавать не надо — тех же сотрудников спецслужб. Попав в плохие руки, такая база сама становится оружием», — заключил он.