Миграции народов из-за катаклизмов были всегда. Может ли очередной раз стать последним

России пообещали появление «климатических мигрантов». Вице-премьер Виктория Абрамченко считает, что к этому приведут происходящие в стране климатические изменения. Прогнозы по ним давали еще в советское время, но прислушиваться к мнению ученых человечество начало довольно поздно.

Абрамченко посоветовала РФ готовиться к вызванной климатическими переменами миграции. К концу 2021 года в стране разработают 10 различных схем для адаптации к изменениям. Они помогут минимизировать последствия для граждан и отраслей экономики.

Критическая точка

Миграции народов в истории человечества уже были, напомнил в беседе с «360» эколог и профессор Института прикладной экологии Павел Сухонин. Происходили они потому, что на определенных территориях по тем или иным причинам жить становилось невозможно. Люди начинали кочевать в поисках подходящих для обитания мест.

«Еще лет 20 назад было сделано заявление: <…> рано или поздно настанет критическая точка, после которой либо придется чистить [планету], либо все мы уйдем в небытие как цивилизация», — напомнил Сухонин.

В 1970 году советский академик и климатолог Владимир Бутыка, заметил профессор, составил довольно четкий прогноз изменений климата на Земле. За основу он взял цикличность Солнца, которое изменяется примерно раз в 584 года. Расчеты Бутыки за последние 50 лет практически полностью себя оправдали, а на его работах основана вся мировая климатология.

Неучтенные факторы

Несколько факторов академик все же не учел. Одним из них Сухонин назвал загрязнение планеты, в том числе мусорные пятна в океане.

Только два тихоокеанских пятна по своей площади как США и Канада вместе взятые, огромнейшие территории <…> исключены из процесса образования кислорода Павел Сухонин эколог, профессор Института прикладной экологии.

Свою роль играют парниковые газы, выбросы, вырубка лесов, загрязнение воды, почвы и воздуха, а также прочие обстоятельства.

«При сбросе в воду органических окисляемых соединений <…> кислород участвует в их окислении. Он автоматически тратится. Раз кислорода становится меньше, а углекислого газа больше — температура начинает повышаться быстрее», — пояснил профессор.

Он указал и на действие электромагнитного излучения, которое Бутыка не учел в прогнозах. Электроэнергии в мире вырабатывается все больше, причем бездумно и неэффективно. Расходуют ее так же. Остаточная электродвижущая сила уходит в электромагнитное поле планеты, что в итоге приводит к ее нагреванию и, соответственно, потеплению климата.

«Прежде всего электромагнитный и экологический факторы человечество добавило в процесс изменения климата», — подчеркнул Сухонин.

Довольно просто, по его словам, объяснить участившиеся смерчи и торнадо там, где их быть не должно. Дело в более активном таянии ледников, от которых откалывается все больше айсбергов.

За последние 50 лет, сказал эколог, в мире синтезировали более пяти миллионов химических соединений, которых ранее в природе не существовало. По тем же химическим и физическим законам они при попадании в верхние слои атмосферы вступают в обычную фотохимическую реакцию.

«Тратится озон, увеличивается количество озоновых дыр. Появляются зоны, непригодные для жизни. Происходят изменения климата», — заметил Сухонин.

Он также вспомнил недавнее заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о нормировании антибиотиков и гормональных препаратов в воде. Ежегодно в мире производят около семи миллиардов таких лекарств. Большинство из них неусвоенными попадают как раз таки в воду.

«Все перечисленные факторы привели к тому, что с учетом циклического изменения получаются противоположные тенденции — потепление, похолодание, электромагнитный фактор, увеличение штормов, смерчей, торнадо и прочих природных катаклизмов», — подытожил профессор.

Затормозить процесс

Возможных переселенцев он назвал не климатическими, а экологическими мигрантами. Такое определение Сухонин счел более точным.

По экологическим, прежде всего, причинам и климатическим тоже появятся области, мало пригодные для проживания. И люди будут вынуждены сниматься с насиженных территорий и искать жилье в другом месте Павел Сухонин.

После потепления океана на два градуса, сослался эколог на мнение академики Бутыки, начнется лавинообразный процесс. Под воду уйдут Голландия и Англия, земли перестанут быть пригодными для проживания.

«Ни одна миграция, переселение наций, стран, никогда не проходила мирно. Для того, чтобы как-то отрегулировать [процесс], и заговорили о климатических мигрантах. В принципе, <…> процесс можно замедлить затормозить, еще не поздно. Но жадность, амбиции и глупость погубят эту планету. Это моя позиция», — заключил Сухонин.