Стать легендой за пару кивков головы. В чем успех TikTok-дивы Беллы Порч?

Американка Белла Порч стала суперзвездой TikTok благодаря видео, на котором кивает в такт песне M to the B. С момента публикации клипа ее популярность продолжает расти, хотя контент не отличается особым разнообразием. Секрет успеха оказался прост — хейтеры и необыкновенная мимика.

На официальный аккаунт Порч в TikTok подписаны более 27 миллионов человек. Популярность к Белле пришла после видео, опубликованного 18 августа. На нем девушка качает головой в такт музыке и повторяет слова песни. Оно набрало порядка 300 миллионов просмотров и более 35 миллионов лайков.

С тех пор девушка продолжает записывать идентичные видео, каждое из которых обычно набирает минимум три миллиона лайков. За один день ее TikTok могут просмотреть около 20 миллионов раз.

Такой внезапный рост популярности многих озадачил, а некоторых и вовсе взбесил. Часть пользователей полагает, что девушка не заслуживает своей славы. Она ведь всего лишь загрузила пару видеороликов, в которых качала головой и корчила глупые рожи.

Ненависть как источник славы

Внезапная популярность привлекла к Белле не только положительное внимание. Очень быстро раздел комментариев к ее видео начал заполняться негативными сообщениями. Более того, некоторые стали снимать пародийные ролики, высмеивающие ее и ее «фишку». Потом на девушку накинулись фанаты других крупных пользователей TikTok из-за того, что ей уделялось больше внимания, чем их кумирам.

Несмотря на это Белла продолжала и продолжает день за днем публиковать видео.

Многие хейтеры явно не осознавали, что на самом деле помогали Белле развивать аккаунт. Публикуя бесконечный поток ненавистных комментариев, они, по сути, говорили алгоритму TikTok, что ее видео вызывают интерес. В результате все больше и больше ее видео стало всплывать в рекомендациях. Это привело к увеличению числа подписчиков.

Более того, пародийные видео и ролики с критикой в адрес Беллы тоже увеличили внимание к ее аккаунту. Людям стало интересно, кто такая Белла Порч и почему некоторые так ее не любят.

Когда ненависть начала переходить в буллинг, на ее защиту встали некоторые популярные аккаунты в TikTok. Часть из них подписались на девушку, что тоже сыграло ей на руку. Она даже записала видео с известным американским рэпером Tyga.

И пока под каждым видео Беллы пользователи пишут: «Почему она так популярна?», «Хочется ее ударить» и «Переоценена», она продолжает делать деньги. В итоге от всего этого хейта выигрывает только один человек — Белла Порч.

Мимика и внешность

Контент Порч действительно не отличается особой оригинальностью. В большинстве своих видео она по-прежнему качает головой в такт музыке и повторяет слова песен. Иногда Белла может потанцевать или снять что-то забавное. Изредка бывают видео с интересным макияжем, но в целом это далеко не самый уникальный контент на платформе.

Что же держит не хейтеров на ее странице? Необыкновенная мимика и внешность принцессы из картин The Walt Disney Company.

«Да у нее же мимика диснеевской принцессы! Людям нравится такое», — заявил один из пользователей Twitter.

«Я сейчас пойду спать, но мне нужно, чтобы все знали, что… я люблю Беллу Порч. Это все. Это весь твит», — написал danitza #thisnight в своем аккаунте.

Другой пользователь признался, что просто одержим девушкой. Многие отмечают, что она попросту очень милая. Людей подкупает ее детская манера поведения и очаровательное лицо.

При этом в обычной жизни Порч вот уже три года работает в военно-морском флоте США. Последняя из должностей девушки — ветеринар. Живет звезда в штате Гавайи.