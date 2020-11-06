Старый враг для нового президента. Как на отношения России и США повлияет победа Байдена

Курс рубля

Изменения произойдут

Директор Международного института политической экспертизы, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко отметил, что некая связь между выборами нового американского лидера и курсом рубля обязательно будет.

«Я думаю, что некоторая будет корреляция. В США, как только будет официально избран президент или как минимум возникнет ясность с президентом, это повлияет на доллар, укрепит американскую валюту относительно всех валют», — отметил он.

Минченко подчеркнул, что Дональд Трамп настроен решительно и не собирается так просто сдаваться: он намерен судиться и доказывать, что выборы были фальсифицированы Байденом. Поэтому говорить с уверенностью, как именно приход нового лидера США повлияет на курс рубля, пока нельзя — нужно дождаться окончания выяснения отношений.

Источник фото: pixabay

Рубль не будет колебаться

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что сейчас в России такое экономическое состояние, при котором рубль остро не реагирует ни на падение нефти, ни на различные катаклизмы.

«Более-менее стабильная ситуация, потому что не только от внешних факторов зависит наш курс рубля. Я не думаю, что это сильно повлияет. Эта эпопея еще не закончилась. Еще будут пересчеты, судебные иски, разбирательства», — отметил он.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов уверен, что курс рубля никак не изменится после прихода нового хозяина Белого дома.

Никак не повлияет, потому что американская политика в отношении России и вообще внешняя политика США не изменится с приходом Байдена. Основные у них различия с Трампом стоят именно во внутренней политике — какие-то социально-экономические программы и так далее Антон Морозов член комитета Госдумы по международным делам.

Он подчеркнул, что в отношении внешней политики Америка всегда придерживается прагматичных подходов.

«США продвигают свои экономические интересы на территории других государств, и их санкционное давление в отношении России и наших граждан вызвано лишь тем, что РФ в последнее время укрепляет свое влияние на внешних рынках. Особенно на рынках Европы, на газовом рынке. Я уверен, что после смены хозяина Белого дома кардинальным образом внешняя политика США не изменится», — подчеркнул он.

Санкции против России

Политика не изменится

Антон Морозов уверен, что победа Байдена никак не повлияет и на санкции в отношении России — их не станут ни вводить, ни отменять. США продолжат вести внешнюю политику в том же ключе.

Член комитета Госдумы по международным делам отметил, что ситуация будет зависеть в большей степени от того, кто станет госсекретарем США при Байдене. А также от того, какой внешнеполитический вектор в плане переговорного процесса изберет новая администрация США.

«Если они наконец-то поймут, что такое беспрецедентное давление на Россию не приносит значимых результатов, решат сесть за стол переговоров и соотносить наши позиции и интересы — тогда, возможно, нам удастся договориться. В любом случае, обновление команды дает определенные надежды на то, что сменится и курс в отношении других государств, особенно в отношении нашего государства», — подчеркнул Морозов.

Совет безопасности ООН. Источник фото: РИА «Новости»

Владимир Джабаров уверен, что Америка не станет менять свою политику в отношении санкций против России.

Ничего не будет [с санкциями]. Как были, так и будут. Ничего не изменится. Эти российские санкции вводили в свое время еще и при Клинтоне, и при республиканцах, и при демократах. С тех пор они только дополняются. Но я не помню случаев, когда какие-то санкции снимались Владимир Джабаров первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам

Все будет только хуже

Политолог Евгений Минченко уверен, что с приходом Байдена США продолжат вводить против России новые и новые санкции. Однако ситуация будет точно такой же даже в случае, если у власти останется Трамп.

«Новые санкции против России будут в любом случае. Просто потому, что уже сформирован антироссийский консенсус. Россия — удобный враг, там вне зависимости от того, как мы будем себя вести, найдут повод, чтобы ввести санкции», — подчеркнул он.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян уверен, что США обязательно введут против России новые санкции вне зависимости от того, кто управляет страной. Однако после победы Байдена ситуация лишь ухудшится.

«Все санкции будут только усиливаться. Сейчас тем более, если Трампу не удастся доказать подтасовки и фальсификации и Байден действительно станет [президентом], то это только усилится. Западная Европа и Америка консолидируются в санкционной политике против России», — подчеркнул он.

Источник фото: pixabay

Отношения России и США

Россия — враг, который опаснее Китая

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян уверен, что с приходом к власти Джо Байдена отношения между США и Россией будут лишь ухудшаться. Он подчеркнул, что новый президент — известный русофоб, который уже не раз это доказывал.

[Отношения] ухудшатся. Байден является русофобом и доказывал это не раз. Трамп и Байден: у первого антироссийская политика, у второго — русофобская политика. Здесь выбор между плохим и худшим Рафаэль Ордуханян политолог-американист

Ордуханян напомнил, что Байден представляет мировой олигархат — финансовый, а не промышленный. Такие люди могут функционировать в качестве финансовых диктаторов современного мирового порядка только в условиях финансового господства доллара.

«Россия и Китай бросили вызов этому порядку. Причем мы гораздо опаснее, потому что Китай бросил экономический вызов, а мы — не только политический, но и экзистенциальный вызов этому обществу. Россия заявляет сейчас о национальных ценностях. Если другие страны последуют по этому же пути, то контроль и диктат этих структур будет обречен», — отметил Ордуханян.

Политолог Евгений Минченко уверен, что Байден видит в России опасность.

«Байден считает Россию более опасным врагом, чем Китай, поэтому настрой у Байдена, наверное, более негативный, чем у Трампа. Другое дело, что Байден более консервативен в отношении существующих договоров по безопасности. В целом Трамп — прагматик, а демократы более идеологизированы, для них Россия — оппонент в том числе и идеологический», — отметил он.

Личность президента — не главное

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов уверен, что в отношениях США и России важную роль играет не личность президента, а переговорщики. Он подчеркнул, что в большой политике нет таких понятий, как «люблю» или «не люблю». Есть интересы, которые продвигает лидер страны.

Для него очевидно, что Байден — сторонник финансового капитала США. С ним Америка и дальше будет всячески стремиться обеспечить свое доминирование на финансовых рынках.

В этом смысле нужно будет просто их убедить, что Россия не является каким-то существенным препятствием, что мы готовы договариваться, мы готовы определять правила игры. В данном случае больше зависит от переговорщиков, а не от личности нового президента США Антон Морозов член комитета Госдумы по международным делам.

Серьезных изменений не будет

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Джо Байден относится к России плохо — так же, как и любой другой американский президент. Он напомнил, что Трамп тоже не относился к РФ «замечательно»: иногда он «говорил слаще, чем другие», но действовал так же жестко.

«Я не думаю, что как-то существенно поменяется наши отношения. Поэтому мы будем действовать по тем призывам, которые изложил наш президент — Россия будет работать с тем президентом, которого выберет народ. А выбирать лучшего — жизнь показывает, что это неблагодарная практика, потому что она заканчивается, как правило, ничем», — подчеркнул Джабаров.

Он отметил, что кандидаты всегда обещают много всего, однако когда становятся лидерами США и попадают в Белый дом, ситуация в большинстве случаев кардинально меняется. Поэтому никаких серьезных изменений в отношениях России и США пока не намечается.

Он отметил, что отношения между странами не заладились с 2000-х годов, когда Россия стала защищать свои национальные интересы и показала свою независимость. Негативное отношение к русским формировалось на протяжении 20-30 лет, и не может просто взять и исчезнуть. Джабаров подчеркнул, что и Байден, и Трамп — оба престарелые люди: во власти США даже нет молодых, которые могли бы по-другому взглянуть на отношения с РФ.

«Должно пройти время, смениться поколение и постепенно, шаг за шагом, будем восстанавливать наши отношения с американцами. Только прагматично, хотя бы. Мы не будем никогда обниматься, целоваться, но прагматичные отношения должны быть», — заключил он.