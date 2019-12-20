Старый польский «Ведьмак» — вспомним предысторию громкого сериала Netflix. Он выходит уже сегодня
Главный герой книг и экранизаций — один из последних ведьмаков Геральт. Это боец и колдун в одном лице, который может и одолеть чудовищ, и снять порчу.
Для того, чтобы стать ведьмаком, ему пришлось пройти суровые тренировки, изучить магические знаки и подвергнуться мутации, дающей сверхспособности.
Первый сериал по книгам Сапковского не понравился ни фанатам, ни самому автору. Однажды на просьбу сказать пару слов о сериале писатель ответил, что «пары слов будет слишком много», добавив, что не будет ругаться матом.
Польский сериал Wiedźmin начинается с истории становления ведьмака. Фильм рассказывает, как еще ребенком Геральта забрали из крестьянской семьи по Праву Неожиданности — древнему закону ордена ведьмаков.
Некоторые сцены 13-серийного телефильма почти дословно повторяют книги Сапковского, в других фантазия авторов значительно изменила сюжет.
Так в сериале появились женщины-ведьмачки, неприступная крепость охотников на чудовищ превратилась в сеть пещер, а для регулирования жизни ведьмаков сценаристы придумали им собственный кодекс поведения.
В отличие от книги ведьмаки в польском сериале почти не отличаются от обычных людей, а сражаться предпочитают в восточном стиле, надевая самурайские доспехи.
Новый сериал, судя по трейлерам, напоминает «Игру престолов». На декорации, костюмы и спецэффекты американцы не поскупились.