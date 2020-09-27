Старый Ан-26 унес жизни 26 человек под Харьковом. Что это за самолет и может ли он «дряхлеть»?

Ан-26, который унес жизни 26 человек на Украине, эксплуатировался уже 43 года и готовился к ремонту. В этом причина крушения? Пригоден ли этот самолет вообще для обучения курсантов? Разбирался «360».

Самолет Ан-26 потерпел крушение поздно вечером 25 сентября во время учебного полета. В результате катастрофы 26 из 27 человек, находившихся в самолете, погибли. В основном это были курсанты, совсем еще молодые ученики Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Но управляли самолетом не они, а опытный пилот, летчик первого класса Богдан Кишеня.

Пока еще причины катастрофы только выясняются. В украинских СМИ распространилась информация, что разбившийся самолет был произведен в 1977 году и должен был быть отремонтирован. Заслуженный летчик РФ Владимир Попов в беседе с «360» заявил, что это не могло стать причиной аварии.

Что это за самолет?

По словам Попова, Ан-26 — это один из самых массовых самолетов во всем постсоветском пространстве. Это военно-транспортный самолет практического назначения. Вообще транспортные самолеты бывают малые, большие и среднего класса — Ан-26 относится к последним. Он используется на Украине, так же как и в России, в качестве учебного самолета для штурманской подготовки и для пилотирования.

Система подготовки курсантов истребительной авиации подразумевает, что сначала их готовят на Л-39, а потом пересаживают на истребители или штурмовики — например, Су-125. А вот для летного состава транспортной авиации подготовка начинается с легкого транспортного самолета Л-410, после чего их пересаживают на Ан-26. Отдельные курсанты проходили стажировку на больших самолетах — Ан-12 или Ю-76. То есть каждый год по мере обучения подготовка усложняется.

Ан-26 эксплуатируются достаточно широко в учебных полках, на нем летают и штурманы, и бортовые техники. Но во время любого полета, особенно на начальном этапе, рядом всегда сидит опытный летчик-инструктор Владимир Попов заслуженный военный летчик РФ, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама».

Был ли Ан-26 слишком старым для полетов?

Как пояснил Владимир Попов, в авиации нет понятия «старый» и «новый» самолет. Есть самолет, который отвечает техническим требованиям.

Ресурс самолета (то есть максимальный срок его службы) определяется конструктором, потом — заводом-изготовителем. Но в дальнейшем, в случае необходимости, производится продление ресурса. То есть конструктор может заложить 20–25 расчетных лет, но по мере продлений они добавляются — конструкторы и испытатели смотрят его состояние и продлевают, допустим, на пять лет. Через пять лет могут продлить еще на пять и так далее. Каждый раз состояние самолета тщательно проверяется на авиационно-ремонтных заводах.

И это абсолютно нормальное явление не только у нас, но и на Западе. Например, в США есть стратегический бомбардировщик Б-52, который летает уже более 60 лет. Его регулярно ремонтируют, заменяют боевой комплекс, цепь управления. В Европе и вовсе можно найти в рабочем состоянии ретросамолеты еще со времен Первой мировой войны.

Самолеты с годами не „дряхлеют“. Их модернизируют, чтобы они отвечали сегодняшним требованиям, и они вполне могут летать и по 50, и по 70 лет Владимир Попов заслуженный военный летчик РФ, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама».

Что касается самолета Ан-26, то его действительно планировали отремонтировать до 1 октября. По словам Попова, договор был заключен с авиационно-ремонтным заводом еще в начале года. Однако и этот факт не означает, что самолет на момент аварии полностью израсходовал свой ресурс. Специалисты всегда оставляют перед ремонтом определенный запас, чтобы самолет не только смог долететь до завода (это крайняя точка, до которой стараются не доводить), но и мог совершать еще полеты в случае необходимости. Так что Ан-26, по мнению эксперта, вполне мог летать и до конца этого года, и даже в следующем.

Поэтому Попов предполагает, что причину стоит искать скорее в человеческом факторе, а не в самолете, например в том, что пилот мог быть уставшим. Дополнительные сложности могло создать и то, что посадка производилась ночью.