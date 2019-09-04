Старые обиды. Как свердловским подросткам сорвали стрельбу в школе

В свердловском городе Кушва задержали двух подростков, которые, по предварительным данным, планировали теракт в местной школе. Они собирались расстрелять сверстников и учителей. Причинами называют обиды и месть. Что известно о несостоявшемся нападении — в материале «360».

Сорванная месть

В городе Кушва два 16-летних подростка готовили нападение школу, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. День расправы назначили на 1 сентября — это связывают с годовщиной захвата заложников в Беслане. Сайт Znak сообщил, что молодые люди начали работать над планом в июне 2019 года. Предотвратить преступление вовремя успели сотрудники ФСБ и Следственного комитета.

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Некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники утверждают, что молодые люди не были знакомы лично и общались только в соцсетях. Оба были из неблагополучных семей и достаточно асоциальны. У kр.ru другая информация: задержанные — двоюродные братья из нормальных и обеспеченных семей.

По данным сайта, один из молодых людей учился в школе, а другой ушел в техникум в соседнем поселке Баранчинский. Оба подростка не пользовались популярностью среди одноклассников и считались тихонями.

Ученик школы рассказал сайту, что один из молодых людей был обычным парнем, который учился на тройки и четверки. Зимой у него был конфликт со сверстниками. Это подтвердил и сайт Baza, отметив, что в той драке парню пробили череп, после чего он долго лежал в больнице и впоследствии перешел на домашнее обучение. Вероятно, этот конфликт сподвигнул его на месть. Друзья молодого человека рассказали, что он вел дневник, где подробно описывал способ убийства и называл имена своих потенциальных жертв.

По данным Baza, подростки хотели устроить массовую стрельбу в начале учебного года, с июля по август искали в интернете взрывчатку, а также изучали, как ее изготовить. Кроме того, молодые люди, которые и раньше увлекались массовым убийством в школе «Колумбайн» в 1999 году, начали сильнее углубляться в тему скулшутинга. У подозреваемых уже было оружие: у одного гладкоствольное ружье, а у другого — пистолет и охотничий ТОЗ-106. По данным kр.ru, юноши практиковали свои навыки стрельбы в тире. Один из молодых людей ездил к дяде незадолго до конца каникул и одолжил у него АК-47, с которым и хотел прийти в школу в сентябре. На своей парте он якобы выцарапал дату — 10 сентября.

Правоохранители узнали о возможном нападении из-за того, что молодые люди начали делиться своими планами в Сети. Кто-то показал переписку взрослым, а те привлекли полицию. Тогда правоохранители заподозрили подростков в подготовке нападения, задержали их и завели уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц.

«Градус жестокости увеличивается»

Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков рассказал «360», что, несмотря на однозначную опасность ситуации, «нет худа без добра» — из этой истории можно сделать вывод, что российские правоохранители учатся предотвращать серьезные происшествия.

Мороков добавил, что в образовательных учреждениях даже сейчас очень много конфликтных ситуаций. Власти региона обращают внимание на них, готовят рекомендации, общаются с руководителям заведений.

Опасность, тревогу вызывает, что градус жестокости и глубины проблемы все увеличивается. Все больше ребята такие крайние формы начинают выбирать для решения своих конфликтных ситуаций Игорь Мороков.

Никаких подробностей про расследование Мороков не сообщил, сославшись на то, что раскрытие такой информации будет мешать следователям. Тем более, что дело возбуждено по такой серьезной статье.